Арсенал - Рапид онлайн трансляция матча

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой Рапид (Вена) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021.
Дата проведения матча: 03.12.2020
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Вулверхэмптон - 29.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Вулверхэмптон .
Название: Рапид (Вена)
Год основания Рапид (Вена): 1898
Страна: Австрия
Тренер: Зоран Баришич
Предыдущий поединок команды Рапид был сыгран против Дандолк - 26.11.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Рапид.
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