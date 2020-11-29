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Арсенал - Рапид онлайн трансляция матча

Лига Европы - 03 декабря 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
2 - 0
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34'
Рапид
Вена
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
33%
Ничья
42%
Рапид
25%
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
29.11.2020 - 21:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Вулверхэмптон П
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 Мольде 0 - 3 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2019/2020
22.11.2020 - 19:30 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 21:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Астон Вилла П
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершен Мольде В
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Последние матчи - Рапид
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 22:00 Дандолк 1 - 3 Завершен Рапид В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
04.07.2020 - 11:00 Дачия Миовени 0 - 0 Завершен Рапид Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
04.06.2020 - 11:00 Динамо Бухарест 1 - 0 Завершен Рапид П
Клубные товарищеские матчи 2019
31.07.2019 - 11:45 Рапид 6 - 2 Завершен Металул Бузау В
Клубные товарищеские матчи 2019
11.07.2019 - 17:00 Йени Малатяспор 0 - 2 Завершен Рапид В
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
33%
Ничья
42%
Рапид
25%
Трансляция
31'
Опасный момент
Мэйтленд-Найлс принял передачу от Нельсона и пробил в дальний угол! Мимо цели!
27'
Опасный момент
Ляказетт приложился к мячу! Штанга! Каркас ворот спас "Рапид"!
25'
Ляказетт отдал на Нкетиа, но Эдвард не понял замысел партнера.
22'
Инфо
Владение мячом - 70%/30% в пользу "Арсенала".
18'
Гоооол!!!
Пепе навесил с углового на ближнюю штангу. Мари пробил в дальний угол! 2:0!
16'
Навес Нельсона в центр штрафной. Хофманн вынес сферу подальше.
14'
Навес Седрика с правого фланга на Ляказетта. Александр не смог пробить. Француз проиграл борьбу за мяч сопернику.
12'
Опасный момент
Пепе сместился в центр с фланга и пробил в ближний! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
11'
Гоооол!!!
Ляказетт вышел на ударную позицию и пробил с 23-х метров! Мяч по красивой дуге залетел в ворота! 1:0!
9'
Пепе прострелил на Ляказетта. Граймль вынес за лицевую. Угловой.
6'
Прострел Седрика не дошел до адресата. Мяч ушел за лицевую.
3'
"Арсенал" завладел мячом и пытается выйти в атаку. "Рапид" ждет ошибки соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
"Арсенал", стартовый состав: Рунарссон - Колашинац, Мари, Мустафи, Седрик - Эльнени, Мэйтленд-Найлс - Нельсон, Пепе, Нкетиа - Ляказетт. Запасные: Лено, Мейси, Холдинг, Тирни, Чамберс, Смит-Роу, Уиллок, Балогун, Виллиан, Себальос, Сака, Азиз.
"Рапид", стартовый состав: Штребингер - Зоннляйтнер, Хофманн, Граймль - Арасе, Демир, Шустер, Рицмайер, Улльман - Китагава, Алар. Запасные: Гартлер, Хедль, Стойкович, Барац, Зульцбахер, Ибрахимоглу, Граховац, Шик, Кнасмюлльнер, Кара.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги Европы: "Арсенал" - "Рапид". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Арсенал - Рапид 03.12.2020, Лига Европы

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой Рапид (Вена) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021.

Дата проведения матча: 03.12.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Рапид можно посмотреть 03.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Рапид, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Вулверхэмптон - 29.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

Команда гостей

Название: Рапид (Вена)
Год основания Рапид (Вена): 1898
Страна: Австрия
Тренер: Зоран Баришич

Предыдущий поединок команды Рапид был сыгран против Дандолк - 26.11.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Рапид.

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