Арсенал - Рапид онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - Рапид 03.12.2020, Лига Европы

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой Рапид (Вена) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021.

Дата проведения матча: 03.12.2020

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Вулверхэмптон - 29.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

Команда гостей

Название: Рапид (Вена)

Год основания Рапид (Вена): 1898

Страна: Австрия

Тренер: Зоран Баришич



Предыдущий поединок команды Рапид был сыгран против Дандолк - 26.11.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Рапид.

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