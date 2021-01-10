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"Рома" - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 10 января 2021, 13:30 - Олимпийский стадион
Главный судья: Марко Ди Белло
Рейтинг матча:
"Рома"
Рим
2 - 2
Матч завершен
Интер
Милан
Ход матча
17' Лоренцо Пеллегрини 33' Эшли Янг 42' Ромелу Лукаку 45+1' Крис Смоллинг
56' Милан Шкриниар 63' Ашраф Хакими 65' Джанлука Манчини 67' Алессандро Бастони 73' Бруно Перес 76' Villar, Gonzalo 77' Иван Перишич 79' Кристанте, Брайан 87' Джанлука Манчини 88' Борха Майораль 90+5' Иван Перишич
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
"Рома"
44%
Ничья
33%
Интер
22%
П1: 2.8900 Х: 3.5400 П2: 2.2600
Интересные факты
  • Домашняя статистика Рома в сезоне 6-2-0
  • Выездная статистика Интер в сезоне 5-2-1
  • Генрих Мхитарян лучший бомбардир Рома с 8 голами. Ромелу Лукаку забил 12 раз за Интер
  • Рома не проигрывает в последних 15 домашних матчах.
  • Рома выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Рома имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Рома иИнтер, когда Рома играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Рома и Интер 1-1. 11 игры закончились с этим результатом.
  • Рома выигрывает первый тайм в 44% матчей, Интер выигрывает в 41% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Интер выигрывает в 41%.
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 0, команда Интер выиграла 0, 5 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Рома забивает 1.2 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 1.2 гола против команды Рома (в среднем).
  • Рома забивает 2.09 гола, играя дома, а Интер забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Интер - 2.4.
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Интер - 1.
  • Рома выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Последняя домашняя победа Рома над Интер была в 2016
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • За последние 33 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 12 раз, 13 сыграла в ничью и 8 победы команды Интер. Разница голов 56-49 в пользу команды Рома.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Рома дома) и 0-0 (Интер дома).
  • Рома не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Интер не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 72 встреч, команда Рома выиграла 20 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 117-106 в пользу команды Интер
  • Вы знали, что Интер забил 27% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Интер забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Рома забил 31% голов между минутами 31-45?
  • В Серия А, Рома одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
"Рома"
6
Побед
18
Игр
3
Побед
Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 13:30 "Рома" 2 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2021
19.07.2020 - 22:45 "Рома" 2 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
06.12.2019 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен "Рома"
Чемпионат Италии 2018
20.04.2019 - 21:15 Интер 1 - 1 Завершен "Рома"
Последние матчи - "Рома"
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 13:30 "Рома" 2 - 2 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 16:00 Кротоне 1 - 3 Завершен "Рома" В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 16:00 "Рома" 1 - 0 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 "Рома" 3 - 2 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 19:00 "Аталанта" 4 - 1 Завершен "Рома" П
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 13:30 "Рома" 2 - 2 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 16:00 Сампдория 2 - 1 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 13:30 Интер 6 - 2 Завершен Кротоне В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 19:30 Эллас Верона 1 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 16:00 Интер 2 - 1 Завершен Специя В
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
"Рома"
44%
Ничья
33%
Интер
22%
П1: 2.8900 Х: 3.5400 П2: 2.2600
Главные события
90+5'
Иван Перишич
ГООЛ! Джанлука Манчини
87'
Villar, Gonzalo
76'
67'
Алессандро Бастони
Джанлука Манчини
65'
63'
Ашраф Хакими ГООЛ!
56'
Милан Шкриниар ГООЛ!
Крис Смоллинг
45+1'
42'
Ромелу Лукаку
ГООЛ! Лоренцо Пеллегрини
17'
Составы команд
Стартовый состав
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 9
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
    17
  • 37
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
  • 14
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
    76
  • 17
    Джордан Веретут
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 3
    Ибанес, Роджер
    Защитник
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
    45+1
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
    87 65
  • 13
    Пау Лопес
    Вратарь
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
    42
  • 10
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
    67
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
    56
  • 77
    Марцело Брозович
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
    63
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
Запасные игроки
  • 57
    Providence, Ruben
    Нападающий
  • 31
    Карлес Перес Сайол
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
    88
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
    79
  • 42
    Амаду Диавара
    Полузащитник
  • 33
    Бруно Перес
    Защитник
    73
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 5
    Жезус, Хуан
    Защитник
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 12
    Farelli, Simone
    Вратарь
  • 64
    Podgoreanu, Suf
    Нападающий
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
    90+5 77
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
    33
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 27
    Паделли, Даниэль
    Вратарь
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
Тренеры
  • Фонсека, Паулу
  • Конте, Антонио
Статистика матча
46%
Владение мячем
54%
11
Штрафные
19
18
Фолы
9
7
Удары в створ
7
3
Угловые
7
8
Удары мимо
11
3
Блокировано ударов
3
4
Сейвы
6
3
ЖК
2
1
Оффсайды
2
Трансляция
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 2:2! Боевая ничья, которая точно сыграет на руку Ювентусу.
90+5'
Желтая карточка
Мхитарян получил удар по ногам от Перишича у чужой штрафной.
90+2'
Бастони получил толчок в спину от Пеллегрини в левом фланге обороны Интера.
90'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 5 мин.
88'
Замена
Майораль вышел вместо Джеко.
87'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вильяр с правого фланга мягко подал точно на голову набегавшему Манчини!
86'
Опасный момент
Ханданович! Манчини добивал отскок мяча от заблокированного удара Джеко в правом фланге штрафной, но голкипер Интера парировал мяч на угловой!
83'
Опасный момент
Ханданович сумел парировать на угловой дальний удар от Кристанте.
81'
Замена
Видаль получил повреждение, и тут же был заменен на Гальярдини, а Коларов вышел вместо Хакими.
79'
Замена
Верету был замене на Кристанте.
77'
Замена
Перишич вышел вместо Лаутаро.
76'
Желтая карточка
Желтая для Вильяра за накладку в подкате против Видаля в центре поля.
74'
Опасный момент
Мхитарян с левого фланга штрафной запустил мяч над перекладиной, после чего ему в спину влетел Хакими.
73'
Замена
Спинаццола был заменен на Бруно Переса.
70'
Перехвачены были две последовательные попытки Мхитаряна и Спинаццолы подать с левого фланга в адрес Джеко.
65'
Желтая карточка
Манчини получил желтую за отмашку от Лаутаро в центре поля.
67'
Желтая карточка
Бастони потянул за футболку в левом фланге обороны Смоллинга.
63'
Гоооол!!!
ГОЛ! Смелая попытка Хакими пробить с левой ноги со входа в правый фланг штрафной завершилась шедевральным голом! Мяч ударился и в перекладину, и в штангу, у левой девятки!
62'
Не отдает соперникам мяч Интер.
60'
Бастони жестко столкнулся с Пеллегрини в верховой борьбе в центре поля.
57'
Опасный момент
Хакими завершил рывок в правом фланге штрафной ударом в ближний угол, с которым не без труда справился Лопес!
56'
Гоооол!!!
ГОЛ! С углового на правом фланге Брозович словно рукой выложил мяч на голову Шкриниару, который пробил в правую девятку!
52'
Опасный момент
ПАУ! С близкой дистанции его расстреливал Лаутаро, завершая передачу от Лукаку с левого фланга, но форвард попал прямиком в голкипера!
50'
Опасный момент
В левом фланге чужой штрафной не стали бить Видаль и Мартинес, после чего пошла скидка на Брозовича, который пальнул над перекладиной от лицевой границы штрафной!
47'
Опасный момент
Лукаку пробил головой в опасной близости от правой штанги, завершив подачу Янга с левого фланга!
46'
Первая подача от Хакими отправила мяч за лицевую на левом фланге.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Лукаку неточным ударом головой завершал подачу с левого фланга от Бареллы.
45+1'
Желтая карточка
Лукаку убегал по правому флангу от Смоллинга, поэтому защитнику пришлось его тормозить руками.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 3 мин.
42'
Желтая карточка
Со спины катился в ноги Смоллинга Лукаку! Может быть и красная!
39'
Офсайд
ГОЛ? Нет! Офсайд! Лукаку скинул мяч на ход Лаутаро в центр штрафной, после чего аргентинец переиграл Пау, но до этого попал в офсайд.
36'
Опасный момент
Подача с левого фланга опустилась на голову Мартинеса в центре штрафной, но удар пришелся выше цели.
33'
Замена
Янг заменил травмированного Дармиана.
32'
Все. Дармиан на сегодня завершил, похоже.
30'
Верету прошелся по ногам Дармиана на чужой половине.
28'
Опасный момент
Видаль с носка из полукруга у штрафной поливал чужие ворота, но мяч ушел в сторону от правой штанги!
26'
Подавал Спинаццола с левого фланга, но Джеко явно не успевал за этой передачей.
23'
Опасный момент
Ханданович парировал удара от Верету из центральной зоны перед штрафной!
21'
Офсайд
Стенка между Лукаку и Мартинесом на чужой половине завершилась попаданием аргентинца в офсайд.
19'
Мартинес потерял мяч во время выхода в атаку через правый фланг.
17'
Инфо
Мхитарян отдал голевой пас.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прицельным ударом низом от полукруга у штрафной Пеллегрини отправил мяч под левую штангу!
14'
Опасный момент
И сразу же еще один сейв! Лукаку головой замыкал под перекладину скидку от партнера, но Пау дотянулся в прыжке!
14'
Опасный момент
ПАУ! Парировал на угловой голкипер удар от Мартинеса с острого угла на правом фланге штрафной!
12'
У центра поля ходит мяч в данные минуты. Говорить о чьем-то преимуществе не приходится.
9'
Что-то похожее на удар от Карсдропа с правого фланга штрафной. Ханданович справился с фиксацией.
8'
Повреждение получил Вильяр. Пауза.
7'
Ханданович успешно сыграл на выходе при подаче с правого фланга от Ибаньеса.
4'
Спинаццола убегал в контратаку через левый фланг, но Шкриниар спокойно его остановил.
2'
Прострел Хакими с правого фланга перехватил Смоллинг.
1'
Интер начал с контроля мяча на своей половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Паделли, Раду, Гальярдини, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккья, Перишич, Янг, Эриксен.
Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Дармиан — Лукаку, Мартинес.
Запасные: Фарелли, Фусато, Кристанте, Жезус, Майораль, Кумбулла, К. Перес, Б. Перес, Диавара, Рубен, Подгореану.
Рома: Пау Лопес — Ибаньес, Смоллинг, Манчини — Карсдроп, Вильяр, Верету, Спинаццола — Пеллегрини, Мхитарян — Джеко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 17-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Стадио Олимпико" (Рим, Италия) сыграют римская Рома и миланский Интер.
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Анонс матча "Рома" - Интер 10.01.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Рома" (Рим) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 10.01.2021
Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Рома" (Рим) и командой Интер (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Рома" и Интер в предыдущем футбольном матче 10.01.2021 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Фонсека, Паулу и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Рома" - Интер можно посмотреть 10.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Рома" - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший матч команды "Рома" был сыгран против Интер - 10.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший поединок команды Интер был сыгран против "Рома" - 10.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Рома" - Интер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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