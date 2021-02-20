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"Ливерпуль" - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 20 февраля 2021, 19:30 - Энфилд
Главный судья: Крис Кавана
Рейтинг матча:
"Ливерпуль"
Ливерпуль
0 - 1
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11'
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
3' Ришарлисон
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
30%
Ничья
30%
Эвертон
40%
П1: 1.9200 Х: 4.1500 П2: 3.7100
П1: 1.9090 Х: 4.7500 П2: 3.4000
П1: 1.9200 Х: 4.1500 П2: 3.7100
П1: 1.9200 Х: 4.1500 П2: 3.7100
П1: 1.8500 Х: 4.2000 П2: 3.7000
Интересные факты
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Эвертон в последних 23 встречах.
  • Мохамед Салах лучший бомбардир Ливерпуль с 17 голами. Доминик Калверт-Левин забил 13 раз за Эвертон
  • Фабиньо получил больше всего желтых карточек (5) в Ливерпуль. Абдулай Дукуре получил 6 в Эвертон.
  • Год назад, Ливерпуль была на 1 месте в таблице с 70 очками. Сейчас они на 6 месте с 40 очками.
  • Ливерпуль сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Эвертон не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Ливерпуль имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иЭвертон, когда Ливерпуль играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Эвертон 0-0. 12 игры закончились с этим результатом.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 33% матчей, Эвертон выигрывает в 38% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Эвертон выигрывает в 38%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 2, команда Эвертон выиграла 0, 3 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Ливерпуль забивает 1.6 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Ливерпуль забивает 2.16 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Эвертон - 2.4.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Эвертон - 1.6.
  • Эвертон пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Ливерпуль проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • За последние 30 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 15 раз, 13 сыграла в ничью и 2 победы команды Эвертон. Разница голов 48-22 в пользу команды Ливерпуль.
  • Последняя гостевая победа Эвертон над Ливерпуль была в 1999
  • Игры прошлого года: 5-2 (Ливерпуль дома) и 0-0 (Эвертон дома).
  • Ливерпуль не забивает в 3 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Эвертон не забивает в 1 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 60 встреч, команда Ливерпуль выиграла 26 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-51 в пользу команды Ливерпуль
  • Вы знали, что Эвертон забил 24% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Эвертон забил 26% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
"Ливерпуль"
8
Побед
19
Игр
0
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 14:30 Эвертон 2 - 2 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2021
21.06.2020 - 21:00 Эвертон 0 - 0 Завершен "Ливерпуль"
Кубок Англии 2021
05.01.2020 - 18:00 "Ливерпуль" 1 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 22:15 "Ливерпуль" 5 - 2 Завершен Эвертон
Последние матчи - "Ливерпуль"
Лига Чемпионов 2020/2021
16.02.2021 - 22:00 "РБ Лейпциг" 0 - 2 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.02.2021 - 14:30 Лестер Сити 3 - 1 Завершен "Ливерпуль" П
Чемпионат Англии 2020/2021
07.02.2021 - 18:30 "Ливерпуль" 1 - 4 Завершен "Манчестер Сити" П
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 22:15 "Ливерпуль" 0 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2020/2021
31.01.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 3 Завершен "Ливерпуль" В
Показать больше
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
17.02.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 3 Завершен "Манчестер Сити" П
Чемпионат Англии 2020/2021
14.02.2021 - 21:00 Эвертон 0 - 2 Завершен Фулхэм П
Кубок Англии 2020/2021
10.02.2021 - 22:15 Эвертон 5 - 4 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2020/2021
06.02.2021 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 3 - 3 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 21:30 Лидс Юнайтед 1 - 2 Завершен Эвертон В
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Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
30%
Ничья
30%
Эвертон
40%
П1: 1.9200 Х: 4.1500 П2: 3.7100
П1: 1.9090 Х: 4.7500 П2: 3.4000
П1: 1.9200 Х: 4.1500 П2: 3.7100
П1: 1.9200 Х: 4.1500 П2: 3.7100
П1: 1.8500 Х: 4.2000 П2: 3.7000
Главные события
3'
Ришарлисон ГООЛ!
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
14
Джордан Хендерсон
19
Озан Кабак
66
Александер-Арнолд, Трент
17
Кертис Джонс
5
Вейналдум, Джорджиньо
6
Тьяго Алькантара
10
Садио Мане
9
Роберто Фирмино
11
Мохамед Салах
1
Джордан Пикфорд
23
Коулмен, Шимус
4
Мейсон Холгейт
5
Майкл Кин
22
Бен Годфри
16
Абдулайе Дукуре
19
Хамес Родригес
26
Дейвис, Том
12
Люка Динь
21
Андре Гомиш
7
Ришарлисон
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 5
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 19
    Озан Кабак
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 7
    Ришарлисон
    3
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 19
    Хамес Родригес
    Полузащитник
  • 26
    Дейвис, Том
    Полузащитник
  • 12
    Люка Динь
    Защитник
  • 21
    Андре Гомиш
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 28
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 23
    Шакири Джердан
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 33
    Робин Ольсен
    Вратарь
  • 18
    Nkounkou, Niels
    Защитник
  • 20
    Бернард
    Нападающий
  • 5
    Аллан
    Полузащитник
  • 62
    Onyango, Tyler
    Полузащитник
  • 10
    Гильфи Сигурдссон
    Вратарь
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 11
    Джошуа Кинг
    Нападающий
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
Удары мимо
1
1
Штрафные
1
Угловые
1
1
Фолы
1
Удары в створ
1
Трансляция
10'
Уголовой
Вейналдум пробил головой после навеса на ближнюю штангу - неточно
9'
Пикфорд отбивает мяч после прострела с фланга, неплохая атака "красных"
7'
Александер-Арнольд нарушает правила в атаке
5'
Ливерпуль неуверенно организует свои атаки, какая-то нервозность чувствуется у хозяев
3'
Гоооол!!!
Ришарлисон выводит Эвертон вперед, хороший пас ему сделал Родригес, оставалось только пробить из удобной позиции. Что форвард и сделал 0:1.
2'
Уголовой
Годфри пробивал после навеса в штрафную, неплохо, рядом со штангой пролетел мяч
Свисток
Матч начался
Ливерпуль: 1. Алисон, 19. Кабак, 26. Робертсон, 66. Александер-Арнольд, 5. Вейналдум, 6. Алькантара, 14. Хендерсон, 17. Джонс, 11. Салах, 9. Фирмино, 10. Мане.
Запасные: 13. Адриан, 47. Филлипс Н., 76. Уильямс Н., 21. Цимикас, 27. Ориги, 23. Шакири, 8. Кейта Н., 15. Окслэйд-Чемберлен
Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 16. Дукуре, 21. Гомеш, 22. Годфри, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон, 19. Родригес.
Запасные: 33. Ольсен Р., 18. Нкунку Н., 6. Аллан Лурейро, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон Г.Т., 62. Оньянго Т., 20. Бернард, 11. Кинг Джо., 17. Айуоби
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча АПЛ Ливерпуль - Эвертон.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Эвертон 20.02.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 20.02.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Эвертон и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Эвертон можно посмотреть 20.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 16.02.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против "Манчестер Сити" - 17.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Эвертон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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