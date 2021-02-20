"Ливерпуль" - Эвертон онлайн трансляция матча

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Эвертон в последних 23 встречах.

Мохамед Салах лучший бомбардир Ливерпуль с 17 голами. Доминик Калверт-Левин забил 13 раз за Эвертон

Фабиньо получил больше всего желтых карточек (5) в Ливерпуль. Абдулай Дукуре получил 6 в Эвертон.

Год назад, Ливерпуль была на 1 месте в таблице с 70 очками. Сейчас они на 6 месте с 40 очками.

Ливерпуль сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Эвертон не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Ливерпуль имеет проигрышную серию из 3 матчей дома

Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иЭвертон, когда Ливерпуль играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Эвертон 0-0. 12 игры закончились с этим результатом.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 33% матчей, Эвертон выигрывает в 38% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Эвертон выигрывает в 38%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 2, команда Эвертон выиграла 0, 3 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Ливерпуль забивает 1.6 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Ливерпуль забивает 2.16 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Эвертон - 2.4.

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Эвертон - 1.6.

Эвертон пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Ливерпуль проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

За последние 30 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 15 раз, 13 сыграла в ничью и 2 победы команды Эвертон. Разница голов 48-22 в пользу команды Ливерпуль.

Последняя гостевая победа Эвертон над Ливерпуль была в 1999

Игры прошлого года: 5-2 (Ливерпуль дома) и 0-0 (Эвертон дома).

Ливерпуль не забивает в 3 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Эвертон не забивает в 1 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 60 встреч, команда Ливерпуль выиграла 26 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-51 в пользу команды Ливерпуль

Вы знали, что Эвертон забил 24% голов между минутами 16-30?

Вы знали, что Эвертон забил 26% голов между минутами 31-45?