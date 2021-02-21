"Аталанта" - Реал онлайн трансляция матча

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 24.02.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Наполи - 21.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Вальядолид - 20.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.
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