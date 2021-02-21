"Аталанта" - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - Реал 24.02.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 24.02.2021

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Наполи - 21.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Вальядолид - 20.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

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