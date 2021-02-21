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"Аталанта" - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 24 февраля 2021, 22:00 - Gewiss Stadium
Главный судья: Тобиас Штилер
Рейтинг матча:
"Аталанта"
Бергамо
До начала
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
25%
Ничья
25%
Реал
50%
П1: 2.8000 Х: 3.6400 П2: 2.2800
П1: 2.3000 Х: 3.5000 П2: 3.0000
П1: 2.8000 Х: 3.6400 П2: 2.2800
П1: 2.3300 Х: 3.6200 П2: 3.0080
П1: 2.3500 Х: 3.5500 П2: 3.0500
Интересные факты
  • Аталанта не проигрывает в последних 5 играх.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Аталанта имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Реал Мадрид не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 40% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 43% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 43%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Аталанта забивает 2.35 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.54 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2020/2021
21.02.2021 - 18:45 "Аталанта" 4 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
14.02.2021 - 16:00 Кальяри 0 - 1 Завершен "Аталанта" В
Кубок Италии 2020/2021
10.02.2021 - 21:45 "Аталанта" 3 - 1 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
06.02.2021 - 16:00 "Аталанта" 3 - 3 Завершен Торино Н
Кубок Италии 2020/2021
03.02.2021 - 21:45 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Наполи Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 22:00 Вальядолид 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
14.02.2021 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен "Валенсия" В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.02.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2020/2021
06.02.2021 - 17:15 Уэска 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
30.01.2021 - 17:15 Реал 1 - 2 Завершен Леванте П
Показать больше
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
25%
Ничья
25%
Реал
50%
П1: 2.8000 Х: 3.6400 П2: 2.2800
П1: 2.3000 Х: 3.5000 П2: 3.0000
П1: 2.8000 Х: 3.6400 П2: 2.2800
П1: 2.3300 Х: 3.6200 П2: 3.0080
П1: 2.3500 Х: 3.5500 П2: 3.0500
Трансляция
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Аталанта" - "Реал". Начало поединка - 22:00.
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Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня "Тоттенхэм" 4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0 Завершен 17:30 - Сегодня Виллем ІІ Виллем ІІ 1 Ден Хааг Ден Хааг 1 Завершен 22:00 - Вчера Лацио Лацио 1 "Бавария" 4 Завершен 22:00 - Вчера "Атлетико" 0 Челси Челси 1 Завершен 21:45 - Вчера Уиком Уондерерс Уиком Уондерерс 1 Рэдинг Рэдинг 0

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Анонс матча "Аталанта" - Реал 24.02.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 24.02.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Реал можно посмотреть 24.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Наполи - 21.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Вальядолид - 20.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

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