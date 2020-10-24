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Реал - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 10 апреля 2021, 22:00 - Estadio Alfredo Di Stefano . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
2 - 0
Обновить
45'
Барселона
Барселона
Ход матча
13' Карим Бензема 23' Gonzalez, Pedro 26' Араухо, Рональд 28' Тони Кроос
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Реал
44%
Ничья
19%
Барселона
36%
П1: 1.28 Х: 6.79 П2: 9.50
П1: 2.80 Х: 3.80 П2: 2.30
П1: 1.28 Х: 6.79 П2: 9.50
П1: 1.16 Х: 8.99 П2: 17.00
П1: 2.80 Х: 3.75 П2: 2.40
Интересные факты
  • Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 18 голами. Лионель Месси забил 23 раз за Барселона
  • Тони Кроос отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 8 передачами. Лионель Месси лучший распасовщик Барселона (7 передач)
  • Барселона не проигрывает в последних 9 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 12 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Реал Мадрид выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иБарселона, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Барселона 1-1. 9 игры закончились с этим результатом.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 47% матчей, Барселона выигрывает в 53% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Барселона выигрывает в 53%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 2, команда Барселона выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Реал Мадрид забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид забивает 2.15 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.31 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Барселона - 2.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Барселона - 0.6.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Барселона выиграл последние 6 матчи в Ла Лига.
  • Реал Мадрид выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • За последние 34 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 12 раз, 7 сыграла в ничью и 15 победы команды Барселона. Разница голов 58-55 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 2-0 (Реал Мадрид дома) и 0-0 (Барселона дома).
  • Реал Мадрид не забивает в 1 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 72 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 20 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 128-98 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 25% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Реал
11
Побед
32
Игр
13
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 Барселона 1 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
01.03.2020 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
26.10.2019 - 14:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Испании 2020/2021
03.04.2021 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2020/2021
20.03.2021 - 17:15 Сельта 1 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2020/2021
16.03.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Аталанта В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершен Эльче В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
05.04.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Вальядолид В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 6 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершен Уэска В
Лига Чемпионов 2020/2021
10.03.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершен Барселона В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Тони Кроос
28'
26'
Араухо, Рональд
23'
Gonzalez, Pedro
ГООЛ! Карим Бензема
13'
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Реал
44%
Ничья
19%
Барселона
36%
П1: 1.28 Х: 6.79 П2: 9.50
П1: 2.80 Х: 3.80 П2: 2.30
П1: 1.28 Х: 6.79 П2: 9.50
П1: 1.16 Х: 8.99 П2: 17.00
П1: 2.80 Х: 3.75 П2: 2.40
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
6
Начо
14
Милитан, Эдер
17
Лукас Васкес
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
21
Винисиус Жуниор
9
Карим Бензема
15
Федерико Вальверде
22
тер Стеген, Марк-Андре
28
Óscar Mingueza
19
Араухо, Рональд
15
Клеман Лангле
2
Дест, Серджиньо
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
18
Альба, Жорди
10
Лионель Месси
20
Gonzalez, Pedro
11
Усман Дембеле
Стартовый состав
  • 21
    Винисиус Жуниор
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
    13
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
    28
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 20
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
    23
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
    26
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 25
    Родриго
    Нападающий
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 20
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 10
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
Тренеры
  • Зинедин Зидан
  • Рональд Куман
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
10
Штрафные
9
9
Фолы
10
5
Удары мимо
4
2
Угловые
1
3
Удары в створ
3
Блокировано ударов
3
ЖК
2
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
43'
Замена
Одриосола сменил Васкеса.
39'
Немного успокоилась игра. Моментов нет.
37'
Инфо
Статистика ударов - 3:0 в пользу хозяев.
34'
Опасный момент
Модрич идеальным пасом вывел Винисиуса в атаку. Винисиус разогнался и перевел на правый фланг! Удар Вальверде в дальний! Штанга! Добивание Васкеса! Тер Штеген!
31'
"Реал" перекрыл все выходы из обороны для гостей. "Барселона" в нокдауне.
28'
Гоооол!!!
Какая красота! Мощный удар Крооса со штрафного! Мяч зацепил Альбу и залетел в сетку! 2:0!
27'
Желтая карточка
Винисиус падает на входе в штрафную. Это фол Араухо.
25'
Опасный момент
Бензема пробил со штрафного! Выше цели!
23'
Желтая карточка
Педри получил желтую за фол против Каземиро.
20'
Навес Месси со штрафного привел к падению игроков в штрафной "Реала". Лангле, Араухо и Каземиро оказались на газоне.
18'
Владение мячом - 63%/37% в пользу "Барсы".
15'
Даже Куман улыбается после забитого мяча хозяев. Красивый гол.
14'
Гоооол!!!
Васкес разогнал атаку Реала и прострелил с правого фланга! Бензема здорово пробил пяткой с линии вратарской! 1:0!
12'
Немного не хватило Винисиусу скорости. Защитник "Барсы" остановил проход соперника.
9'
Опасный момент
Прострел Альбы на Дембеле с левого фланга! Куртуа перехватил эту передачу!
7'
Фол от Вальверде в центре поля. Свободный для "Барсы".
5'
Нервы у хозяев на левом фланге обороны. "Барселона" не смогла развить атаку.
3'
Гости завладели мячом с первых минут. "Реал" прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Хесус Хиль Мансано.
"Реал", стартовый состав: Куртуа — Менди, Начо, Милитан, Васкес — Кроос, Каземиро, Вальверде, Модрич — Бензема, Винисиус. Запасные: Альтубе, Лунин, Марсело, Одриосола, Иско, Мариано Диас, Родриго, Марко Асенсио.
"Барселона", стартовый состав: Тер Штеген — Мингеса, Араухо, Ленгле — Дест, Бускетс, Де Йонг, Альба — Дембеле, Месси, Педри. Запасные: Пенья, Тенас, Умтити, Серхи Роберто, Пике, Фирпо, Пуч, Пьянич, Мориба, Тринкан, Брайтвейт, Гризманн.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам центральный матч 30-го тура Ла Лиги: "Реал" - "Барселона". Начало Эль Класико- 22:00.
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Анонс матча Реал - "Барселона" 10.04.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 10.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Реал в предыдущем футбольном матче 24.10.2020 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Барселона" можно посмотреть 10.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Ливерпуль" - 06.04.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Вальядолид - 05.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Реал - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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