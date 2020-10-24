Реал - Барселона онлайн трансляция матча

Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 18 голами. Лионель Месси забил 23 раз за Барселона

Тони Кроос отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 8 передачами. Лионель Месси лучший распасовщик Барселона (7 передач)

Барселона не проигрывает в последних 9 играх.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 12 играх.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Барселона не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Реал Мадрид выиграл 4 домашних матчей подряд.

Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иБарселона, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Барселона 1-1. 9 игры закончились с этим результатом.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 47% матчей, Барселона выигрывает в 53% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Барселона выигрывает в 53%.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 2, команда Барселона выиграла 2, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).

Реал Мадрид забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Реал Мадрид забивает 2.15 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.31 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Барселона - 2.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Барселона - 0.6.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Барселона выиграл последние 6 матчи в Ла Лига.

Реал Мадрид выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.

За последние 34 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 12 раз, 7 сыграла в ничью и 15 победы команды Барселона. Разница голов 58-55 в пользу команды Барселона.

Игры прошлого года: 2-0 (Реал Мадрид дома) и 0-0 (Барселона дома).

Реал Мадрид не забивает в 1 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Барселона не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 72 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 20 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 128-98 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Барселона забил 24% голов между минутами 31-45?