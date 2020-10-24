Реал - Барселона онлайн трансляция матча

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.
Дата проведения матча: 10.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Реал (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Реал в предыдущем футбольном матче 24.10.2020 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Ливерпуль" - 06.04.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Реал.
Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде
Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Вальядолид - 05.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".
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