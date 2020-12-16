Наполи - Интер онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.
Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Интер, тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Интер и Наполи в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Дженнаро Гаттузо и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Предыдущий поединок команды Наполи был сыгран против Сампдория - 11.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.
Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте
Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Кальяри - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.
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