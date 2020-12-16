Наполи - Интер онлайн трансляция матча

Выездная статистика Интер Милан в сезоне 10-4-1

Лоренцо Инсинье лучший бомбардир Наполи с 15 голами. Ромелу Лукаку забил 21 раз за Интер Милан

Джованни Ди Лоренцо получил больше всего желтых карточек (10) в Наполи. Марцело Брозович получил 6 в Интер Милан.

Интер Милан не проигрывает в последних 11 играх.

Наполи не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Интер Милан не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Наполи выиграл 5 домашних матчей подряд.

Интер Милан имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Интер Милан имеет выигрышную серию из 9 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Наполи иИнтер Милан, когда Наполи играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Наполи выигрывает первый тайм в 42% матчей, Интер Милан выигрывает в 42% матчей.

Наполи выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Интер Милан выигрывает в 42%.

Интер Милан's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.

Недавнее выступление команды Интер Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.

Команда Интер Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.

Команда Наполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер Милан.

Команда Интер Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 1, команда Интер Милан выиграла 3, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Интер Милан.

В их последнюю встречу команда Интер Милан победила в 1 гол(а).

Наполи забивает 0.6 гола за матч против команды Интер Милан, а Интер Милан забивает 1.4 гола против команды Наполи (в среднем).

Наполи забивает 2.32 гола, играя дома, а Интер Милан забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Интер Милан - 2.

Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Интер Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер Милан% своих матчей.

Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Интер Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер Милан% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Интер Милан - 1.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Интер Милан выиграл последние 11 матчи в Серия А.

В прошлом сезоне Интер Милан выиграл обе игры против Наполи (2-0 дома и 3-1 на выезде)

Наполи забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Интер Милан забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

За последние 24 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 12 раз, 7 сыграла в ничью и 5 победы команды Интер Милан. Разница голов 32-22 в пользу команды Наполи.

Наполи не забивает в 1 из их 14 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Интер Милан не забивает в 1 из их 15 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 45 встреч, команда Наполи выиграла 16 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер Милан выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 54-49 в пользу команды Интер Милан

Вы знали, что Наполи забил 25% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Интер Милан забил 28% голов между минутами 61-75?