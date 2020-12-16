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Наполи - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 18 апреля 2021, 21:45 - Stadio Diego Armando Maradona
Главный судья: Даниеле Довери
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
1 - 1
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75'
Интер
Милан
Ход матча
36' Де Ври, Стефан 38' Калиду Кулибали Йеро
55' Кристиан Эриксен 63' Маттео Дармиан 69' Маттео Дармиан Вышел: Иван Перишич
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
44%
Ничья
33%
Интер
22%
П1: 4.50 Х: 2.48 П2: 2.47
П1: 2.80 Х: 3.50 П2: 2.40
П1: 4.50 Х: 2.48 П2: 2.47
П1: 5.19 Х: 1.90 П2: 3.21
П1: 3.05 Х: 3.40 П2: 2.44
Интересные факты
  • Выездная статистика Интер Милан в сезоне 10-4-1
  • Лоренцо Инсинье лучший бомбардир Наполи с 15 голами. Ромелу Лукаку забил 21 раз за Интер Милан
  • Джованни Ди Лоренцо получил больше всего желтых карточек (10) в Наполи. Марцело Брозович получил 6 в Интер Милан.
  • Интер Милан не проигрывает в последних 11 играх.
  • Наполи не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Интер Милан не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Наполи выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Интер Милан имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Интер Милан имеет выигрышную серию из 9 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Наполи иИнтер Милан, когда Наполи играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наполи выигрывает первый тайм в 42% матчей, Интер Милан выигрывает в 42% матчей.
  • Наполи выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Интер Милан выигрывает в 42%.
  • Интер Милан's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
  • Недавнее выступление команды Интер Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.
  • Команда Интер Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.
  • Команда Наполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер Милан.
  • Команда Интер Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 1, команда Интер Милан выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер Милан.
  • В их последнюю встречу команда Интер Милан победила в 1 гол(а).
  • Наполи забивает 0.6 гола за матч против команды Интер Милан, а Интер Милан забивает 1.4 гола против команды Наполи (в среднем).
  • Наполи забивает 2.32 гола, играя дома, а Интер Милан забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Интер Милан - 2.
  • Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Интер Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер Милан% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Интер Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер Милан% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Интер Милан - 1.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Интер Милан выиграл последние 11 матчи в Серия А.
  • В прошлом сезоне Интер Милан выиграл обе игры против Наполи (2-0 дома и 3-1 на выезде)
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Интер Милан забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • За последние 24 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 12 раз, 7 сыграла в ничью и 5 победы команды Интер Милан. Разница голов 32-22 в пользу команды Наполи.
  • Наполи не забивает в 1 из их 14 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Интер Милан не забивает в 1 из их 15 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 45 встреч, команда Наполи выиграла 16 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер Милан выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 54-49 в пользу команды Интер Милан
  • Вы знали, что Наполи забил 25% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Интер Милан забил 28% голов между минутами 61-75?
  • В Серия А, Наполи одержала 6 домашних побед подряд.
Личные встречи
Наполи
9
Побед
23
Игр
7
Побед
Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Интер 1 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
28.07.2020 - 22:45 Интер 2 - 0 Завершен Наполи
Кубок Италии 2021
13.06.2020 - 22:00 Наполи 1 - 1 Завершен Интер
Кубок Италии 2021
12.02.2020 - 21:45 Интер 0 - 1 Завершен Наполи
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 16:00 Сампдория 0 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Ювентус 2 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Наполи 4 - 3 Завершен Кротоне В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
14.03.2021 - 21:45 Милан 0 - 1 Завершен Наполи В
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 13:30 Интер 1 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Интер 2 - 1 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 21:45 Болонья 0 - 1 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2020/2021
14.03.2021 - 16:00 Торино 1 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2020/2021
08.03.2021 - 21:45 Интер 1 - 0 Завершен Аталанта В
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Главные события
69'
Маттео Дармиан
Вышел: Иван Перишич
63'
Маттео Дармиан
55'
Кристиан Эриксен ГООЛ!
Калиду Кулибали Йеро
38'
ГООЛ! Де Ври, Стефан
36'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
44%
Ничья
33%
Интер
22%
П1: 4.50 Х: 2.48 П2: 2.47
П1: 2.80 Х: 3.50 П2: 2.40
П1: 4.50 Х: 2.48 П2: 2.47
П1: 5.19 Х: 1.90 П2: 3.21
П1: 3.05 Х: 3.40 П2: 2.44
Составы команд
16
Алекс Мерет
6
Руй, Марио
44
Манолас, Константинос
26
Калиду Кулибали Йеро
22
Джованни Ди Лоренцо
4
Диего Демме
17
Руис Пенья, Фабиан
24
Лоренцо Инсинье
20
Пётр Зелиньский
21
Маттео Политано
9
Виктор Осимхен
1
Самир Ханданович
37
Милан Шкриниар
95
Алессандро Бастони
6
Де Ври, Стефан
36
Маттео Дармиан
24
Кристиан Эриксен
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
2
Ашраф Хакими
9
Ромелу Лукаку
22
Лаутаро Мартинес
Стартовый состав
  • 9
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 17
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 44
    Манолас, Константинос
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
    38
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 16
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
    63
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
    55
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
    36
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 58
    Cioffi, Antonio
    Нападающий
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 5
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 14
    Зедадка, Карим
    Полузащитник
  • 33
    Амир Ррахмани
    Защитник
  • 19
    Никола Максимович
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 46
    Idaslak, Hubert
    Вратарь
  • 16
    Никита Контини
  • 37
    Андреа Петагна
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 99
    Андреа Пинамонти
    Нападающий
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 27
    Паделли, Даниэль
    Вратарь
Тренеры
  • Дженнаро Гаттузо
  • Конте, Антонио
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
2
Угловые
3
8
Штрафные
4
4
Фолы
7
2
Удары в створ
1
9
Удары мимо
9
4
Блокировано ударов
1
Сейвы
1
1
ЖК
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
69'
Замена
Перишич сменил Дармиана.
66'
Инфо
Статистика ударов - 10:9 в пользу Наполи.
63'
Желтая карточка
Дармиан получил желтую за фол против Политано.
60'
Демме принял передачу от Политано, но далее обострить не смог.
58'
Инфо
Владение мячом - 55%/45% в пользу "Наполи".
55'
Гоооол!!!
Защитник "Наполи" вынес мяч после прострела соперника с фланга! Круглый прилетел к Эриксону! Удар! 1:1!
52'
Высокий прессинг от "Интера". "Наполи" испытывает трудности с владением мячом.
49'
Эриксен упал в чужой штрафной. Нет пенальти.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
"Интер" выглядел опаснее в первом тайме, но гол был забит именно в ворота миланцев. Очень много единоборств и борьбы на поле. Самый активный в составе гостей - Лукаку. Ромелу чаще своих партнеров попадал в стыки. В целом - ровный, боевой первый тайм с минимумом моментов.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлено.
42'
"Наполи" владеет мячом. "Интер" в обороне.
38'
Желтая карточка
Манолас получил желтую за фол против Лукаку.
36'
Гоооол!!!
Руй прострелил от лицевой с левого фланга! Ханданович почти накрыл сферу, но Де Врей помог мячу оказаться в воротах! 1:0!
33'
Замена
Мяч держится в центре поля. Моментов нет.
29'
Опасный момент
Брозович прострелил с левого фланга! Лукаку пробил! Перекладина!
28'
Эриксен навесил с углового! Мерет кулаком выбил мяч.
25'
Инфо
Статистика ударов - 3:2 в пользу "Наполи".
22'
Опасный момент
Де Врей пробил головой после подачи со штрафного! Выше ворот мяч летит!
18'
В спокойном темпе развивается поединок. Моментов нет.
15'
Передача от Руиса! Рикошет! Мяч отскочил к Хандановичу.
12'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Наполи".
9'
Дармиан сфолил против Ди Лоренцо. Свободный для "Наполи".
6'
Кулибали столкнулся с Лукаку. Игровой момент.
3'
"Интер" завладел мячом и пытается развить атаку. "Наполи" обороняется.
1'
Свисток
Матч начался!
"Наполи", стартовый состав: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Демме — Политано, Зьелински, Инсинье — Осимхен. Запасные: Контини-Барановский, Идасяк, Зедадка, Бакайоко, Эльмас, Мертенс, Максимович, Хисай, Ррахмани, Петанья, Чоффи, Лоботка.
"Интер", стартовый состав: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Дармиан — Лукаку, Мартинес. Запасные: Паделли, Раду, Гальярдини, Санчес, Весино, Сенси, Раноккья, Перишич, Видаль, Янг, Д’Амброзио, Пинамонти.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Серии А: "Наполи" - "Интер". Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Наполи - Интер 18.04.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Интер, тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Интер и Наполи в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дженнаро Гаттузо и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Интер можно посмотреть 18.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Предыдущий поединок команды Наполи был сыгран против Сампдория - 11.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Кальяри - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.

Следите за результатами матча Наполи - Интер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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