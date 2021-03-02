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Шахтёр Солигорск - БАТЭ онлайн трансляция матча

Чемпионат Беларуси - 09 мая 2021, 20:30 - Строитель . Трансляция: Спорт 1
Рейтинг матча:
Шахтёр Солигорск
0 - 0
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17'
БАТЭ
Борисов
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр Солигорск
44%
Ничья
22%
БАТЭ
33%
П1: 2.31 Х: 3.68 П2: 3.07
П1: Х: П2:
П1: 2.31 Х: 3.68 П2: 3.07
П1: 2.41 Х: 3.35 П2: 3.14
П1: 2.26 Х: 3.05 П2: 3.55
Личные встречи
Шахтёр Солигорск
0
Побед
1
Игр
0
Побед
БАТЭ
Суперкубок Беларуси 2021
02.03.2021 - 18:00 БАТЭ 0 - 0 Завершен Шахтёр Солигорск
Последние матчи - Шахтёр Солигорск
Кубок Беларуси 2020/2021
05.05.2021 - 17:30 Ислочь 2 - 0 Завершен Шахтёр Солигорск П
Чемпионат Беларуси 2021
01.05.2021 - 18:00 Спутник Речика 1 - 2 Завершен Шахтёр Солигорск В
Чемпионат Беларуси 2021
25.04.2021 - 17:45 Шахтёр Солигорск 4 - 1 Завершен Рух Брест В
Кубок Беларуси 2020/2021
21.04.2021 - 18:45 Шахтёр Солигорск 1 - 0 Завершен Ислочь В
Чемпионат Беларуси 2021
17.04.2021 - 20:00 Шахтёр Солигорск 4 - 1 Завершен Славия Мозырь В
Показать больше
Последние матчи - БАТЭ
Кубок Беларуси 2020/2021
05.05.2021 - 19:30 Торпедо БелАз 1 - 1 Завершен БАТЭ Н
Чемпионат Беларуси 2021
01.05.2021 - 20:00 БАТЭ 1 - 0 Завершен Сморгонь В
Чемпионат Беларуси 2021
25.04.2021 - 15:45 Ислочь 1 - 4 Завершен БАТЭ В
Кубок Беларуси 2020/2021
21.04.2021 - 20:45 БАТЭ 4 - 1 Завершен Торпедо БелАз В
Чемпионат Беларуси 2021
17.04.2021 - 18:00 БАТЭ 2 - 1 Завершен Энергетик БГУ В
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр Солигорск
44%
Ничья
22%
БАТЭ
33%
П1: 2.31 Х: 3.68 П2: 3.07
П1: Х: П2:
П1: 2.31 Х: 3.68 П2: 3.07
П1: 2.41 Х: 3.35 П2: 3.14
П1: 2.26 Х: 3.05 П2: 3.55
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
ЖК
1
1
Удары в створ
1
Удары мимо
Live Zone
Трансляция
13'
Замена
Вынужденная ранняя замена у горняков. Стасевич получил повреждение, вместо него вышел Авинсон Езе.
10'
Инициатива переходит из рук в руки. После стартового отрезка от хозяев, БАТЭ пытается организовать позиционную атаку, уже пару минут катая мяч.
8'
Многовато стыков у нас в начале матча.
6'
Опасный момент
Ох, еще момент! Идентичный. Снова навес со штрафного, и Бегунов головой подрезал мяч в угол – немного выше ворот! Хорошее начало от Шахтера!
5'
Опасный момент
А вот и первый момент. Навес со штрафного с фланга завершился ударом, но кипер остей Кудровец на месте!
4'
Желтая карточка
А вот и первая желтая – защитнику гостей Яблонскому.
3'
Хозяева взяли мяч под контроль и пытаются организовать что-то интересное, но пока что без обострений.
2'
Уже на первой минуте БАТЭ заработал перспективный штрафной, но после навеса в штрафную мяч до Милича не дошел.
1'
Свисток
Стартовый свисток, матч начался!
В запасе Шахтера украинец Роман Дебелко.
Команды уже на поле.
Инфо
Ну и отдельно скажем, что Шахтер тренирует украинский специалист Роман Григорчук!
На данный момент Шахтер также лидирует в турнирной таблице, а БАТЭ также второй. Разрыв между командами - 4 пункта.
Напомним, что в прошлом сезоне Шахтер стал чемпионом, а БАТЭ занял второе место, отстав от горняков на один пункт.
Добрый вечер уважаемые любители футбола! Сегодня UA-Футбол представляет вашему вниманию центральный матч 8-го тура чемпионата Беларуси, в котором Шахтер из Солигорска примет БАТЭ.
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Анонс матча Шахтёр Солигорск - БАТЭ 09.05.2021, Чемпионат Беларуси

Матч между командой Шахтёр Солигорск и командой БАТЭ (Борисов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Беларуси 2021, матч начнется на стадионе Строитель.

Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтёр Солигорск и командой БАТЭ (Борисов):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение БАТЭ и Шахтёр Солигорск в предыдущем футбольном матче 02.03.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтёр Солигорск - БАТЭ можно посмотреть 09.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Беларуси. Текстовую трансляцию матча Шахтёр Солигорск - БАТЭ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтёр Солигорск

Предыдущий поединок команды Шахтёр Солигорск был сыгран против Ислочь - 05.05.2021, в рамках турнира Кубок Беларуси 2020/2021 и закончился победой команды Ислочь.

Команда гостей

Название: БАТЭ (Борисов)
Год основания БАТЭ (Борисов): 1973
Страна: Беларусь
Тренер: Александр Ермакович

Прошедший матч команды БАТЭ был сыгран против Торпедо БелАз - 05.05.2021, в рамках чемпионата Кубок Беларуси 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтёр Солигорск - БАТЭ онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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