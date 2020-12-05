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Реал - Севилья онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 09 мая 2021, 22:00 - Estadio Alfredo Di Stefano . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 2
Обновить
40'
Севилья
Севилья
Ход матча
21' Карлос Каземиро 22' Фернандо
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал
30%
Ничья
30%
Севилья
40%
П1: 3.35 Х: 3.69 П2: 2.17
П1: 1.83 Х: 3.90 П2: 3.90
П1: 3.35 Х: 3.69 П2: 2.17
П1: 3.54 Х: 3.50 П2: 2.16
П1: 1.90 Х: 3.85 П2: 4.00
Интересные факты
  • Cевилья без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Cевилья в последних 13 встречах.
  • Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 21 голами. Юссеф Эн-Нэсури забил 17 раз за Cевилья
  • Каземиро получил больше всего желтых карточек (8) в Реал Мадрид. Диего Карлос получил 9 в Cевилья.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 19 играх.
  • Cевилья не проигрывает в последних 9 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Cевилья не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Cевилья имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Cевилья имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иCевилья, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Cевилья 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 44% матчей, Cевилья выигрывает в 29% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Cевилья выигрывает в 29%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Cевилья в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.
  • Команда Cевилья выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Cевилья выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Реал Мадрид забивает 1.2 гола за матч против команды Cевилья, а Cевилья забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид забивает 2.03 гола, играя дома, а Cевилья забивает 1.45 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Cевилья - 2.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Cевилья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Cевилья - 0.6.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Cевилья выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Cевилья (2-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Cевилья забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • За последние 28 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 24 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Cевилья. Разница голов 83-30 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Последняя гостевая победа Cевилья над Реал Мадрид была в 2008
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Cевилья не забивает в 2 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 59 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 38 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Cевилья выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 140-79 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Cевилья забил 29% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Реал
16
Побед
23
Игр
6
Побед
Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 17:15 Севилья 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
18.01.2020 - 17:00 Реал 2 - 1 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
22.09.2019 - 22:00 Севилья 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
19.01.2019 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен Севилья
Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Осасуна В
Лига Чемпионов 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Испании 2020/2021
24.04.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 23:00 Кадис 0 - 3 Завершен Реал В
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Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
03.05.2021 - 22:00 Севилья 0 - 1 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 19:30 Севилья 2 - 1 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Леванте 0 - 1 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 15:00 Реал Сосьедад 1 - 2 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.04.2021 - 22:00 Сельта 3 - 4 Завершен Севилья В
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Новости команд
Главные события
22'
Фернандо ГООЛ!
Карлос Каземиро
21'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал
30%
Ничья
30%
Севилья
40%
П1: 3.35 Х: 3.69 П2: 2.17
П1: 1.83 Х: 3.90 П2: 3.90
П1: 3.35 Х: 3.69 П2: 2.17
П1: 3.54 Х: 3.50 П2: 2.16
П1: 1.90 Х: 3.85 П2: 4.00
Составы команд
1
Тибо Куртуа
12
Марсело
6
Начо
14
Милитан, Эдер
19
Альваро Одриосола
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
21
Винисиус Жуниор
9
Карим Бензема
15
Федерико Вальверде
13
Яссин Буну
16
Хесус Навас
12
Жюль Кунде
20
Диего Карлос
19
Акуна, Маркос
10
Иван Ракитич
25
Фернандо
8
Хоан Хордан
7
Сусо
18
Окампос, Лукаш
24
Гомез, Алехандро
Стартовый состав
  • 21
    Винисиус Жуниор
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
    21
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 7
    Сусо
    Нападающий
  • 18
    Окампос, Лукаш
    Полузащитник
  • 24
    Гомез, Алехандро
    Нападающий
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 25
    Фернандо
    Полузащитник
    22
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 12
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
  • 19
    Акуна, Маркос
    Защитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 7
    Эден Азар
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 25
    Родриго
    Нападающий
  • 31
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 17
    Алейкс Видаль
    Полузащитник
  • 19
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
  • 14
    Оскар
    Полузащитник
  • 19
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 8
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 4
    Карим Рекик
    Защитник
  • 3
    Гомез, Серхи
    Защитник
  • 39
    Диас, Хавьер
    Вратарь
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 22
    Васкез, Франко
    Полузащитник
Тренеры
  • Зинедин Зидан
  • Хулен Лопетеги
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
1
Штрафные
4
4
Фолы
1
3
Угловые
2
4
Удары в створ
1
1
Удары мимо
1
1
ЖК
Сейвы
3
Live Zone
Трансляция
38'
Реал рисковал ошибиться под прессингом соперников, однако кое-как вышел на чужую половину.
36'
Гости контролировали мяча в центре поля, но длинный пас все испортил.
33'
Буну спокойно забрал подачу Марсело с левого фланга.
31'
Опасный момент
Бензема из той же зоны, что и партнеры ранее, мощно пробил под перекладиной, однако Буну перевел на угловой.
28'
Винисиус обошел Наваса в левом фланге атаки, но влупил в привычном для себя стиле над воротами.
26'
Опасный момент
Равно как и с подкруткой Винисиуса из той же зоны справился голкипер гостей.
25'
Опасный момент
Каземиро стрелял в дальний со входа в левый фланг штрафной, но Буну забрал намертво.
24'
Блок со стороны Наваса подачи с левого фланга от Марсело.
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ракитич вышел от чужих ворот под подачу с правого фланга, сбросил головой на Фернандо, но переложил под левую, и пробил в дальний!
21'
Желтая карточка
Каземиро сбил Хордана на своей половине, но на арбитр зачем было кричать?
19'
Сусо сместился с правого фланга и пробил издали. Выше.
17'
Мадрид спокойно удерживает мяч в центре поля, но дальше уже стоит блок соперников.
15'
Прострел Одриосолы с правого фланга перехватил защитник.
14'
Мадрид удерживает мяч на своей половине.
13'
Офсайд
Нам этого не показали, но гол отменили из-за офсайда у подающего.
12'
ГОЛ! Одриосола выдал высокую подачу от лицевой с правого фланга прямиком на голову Бензема! Буну не спас!
10'
Падение Бензема в борьбе против Наваса на входе в левый фланг штрафной обошлось без внимания арбитра.
8'
Кроос встал на пути мяча при очередной попытке Акуньи подать из своей зоны.
6'
Акунья подавал с левого фланга, но слишком сильно поднял мяч.
4'
Милитан не пустил Гомеса в левый фланг атаки.
3'
Винисиус расшатывал двух соперника в левом фланге штрафной, но Навас и Карлос были успешны в отборе.
1'
Первая передача верхом на фланг Окампоса была неточной.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Вацлик, Диас, С. Гомес, Рекик, Гудель, де Йонг, Родригес, Эн-Несири, Видаль, Эскудеро, Торрес, Васкес.
Севилья: Буну — Навас, Кунде, Карлос, Акунья — Фернандо, Ракитич, Хордан — Сусо, А. Гомес, Окампос.
Запасные: Лунин, Альтубе, Азар, Асенсио, Иско, Мариано, Родриго, Бланко, Мигель.
Реал: Куртуа — Одриосола, Милитан, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Вальверде, Бензема, Винисиус
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хуан Мартинес Мунуэра (Валенсия, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 35-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Альфредо Ди Стефано" (Мадрид, Испания) сыграют мадридский Реал и андалузская Севилья.
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Анонс матча Реал - "Севилья" 09.05.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой "Севилья" (Севилья):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение "Севилья" и Реал в предыдущем футбольном матче 05.12.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Хулен Лопетеги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Севилья" можно посмотреть 09.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - "Севилья", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Челси - 05.05.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий матч команды "Севилья" был сыгран против Атлетик - 03.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Атлетик.

Следите за результатами матча Реал - "Севилья" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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