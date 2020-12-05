Реал - Севилья онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - "Севилья" 09.05.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 09.05.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой "Севилья" (Севилья):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение "Севилья" и Реал в предыдущем футбольном матче 05.12.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Хулен Лопетеги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Челси - 05.05.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)

Год основания "Севилья" (Севилья): 1905

Страна: Испания

Тренер: Хулен Лопетеги



Предыдущий матч команды "Севилья" был сыгран против Атлетик - 03.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Атлетик.

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