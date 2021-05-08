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Гент - Стандард онлайн трансляция матча

Чемпионат Бельгии - 19 мая 2021, 21:45 - Геламко Арена
Рейтинг матча:
Гент
Гент
0 - 0
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14'
Стандард
Льеж
Ход матча
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Гент
38%
Ничья
38%
Стандард
25%
П1: 1.47 Х: 5.13 П2: 6.47
П1: 1.40 Х: 4.75 П2: 6.00
П1: 1.47 Х: 5.13 П2: 6.47
П1: 1.47 Х: 5.13 П2: 6.47
П1: 1.39 Х: 5.20 П2: 7.10
Интересные факты
  • Роман Яремчук лучший бомбардир КАА Гент с 19 голами. Селим Амаллах забил 10 раз за Стандард Льеж
  • Никлас Дорш получил больше всего желтых карточек (7) в КАА Гент. Селим Амаллах получил 7 в Стандард Льеж.
  • Наиболее популярный результат в играх между КАА Гент иСтандард Льеж, когда КАА Гент играет дома, 2- 1. 8 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между КАА Гент и Стандард Льеж 2-1. 9 игры закончились с этим результатом.
  • КАА Гент выигрывает первый тайм в 37% матчей, Стандард Льеж выигрывает в 23% матчей.
  • КАА Гент выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Стандард Льеж выигрывает в 23%.
  • КАА Гент's performance of the last 5 matches is better than Стандард Льеж's.
  • Стандард Льеж's performance of the last 5 matches is better than КАА Гент's.
  • Недавнее выступление команды КАА Гент в "First Division A" лучше, чем у команды Стандард Льеж.
  • Недавнее выступление команды Стандард Льеж в "First Division A" лучше, чем у команды КАА Гент.
  • Из последних 5 встреч команда КАА Гент выиграла 3, команда Стандард Льеж выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Стандард Льеж.
  • В их последнюю встречу команда Стандард Льеж победила в 1 гол(а).
  • КАА Гент забивает 1.6 гола за матч против команды Стандард Льеж, а Стандард Льеж забивает 1.2 гола против команды КАА Гент (в среднем).
  • КАА Гент забивает 1.78 гола, играя дома, а Стандард Льеж забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами КАА Гент и Стандард Льеж - 2.8.
  • Когда КАА Гент лидирует 1-0 дома, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Когда Стандард Льеж лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Стандард Льеж% своих матчей.
  • Когда КАА Гент проигрывает 0-1 дома, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Когда Стандард Льеж проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Стандард Льеж% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между КАА Гент и Стандард Льеж - 1.
  • Стандард Льеж пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • КАА Гент забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Стандард Льеж забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • За последние 35 встреч когда команда КАА Гент играла дома, команда КАА Гент выиграла 21 раз, 4 сыграла в ничью и 10 победы команды Стандард Льеж. Разница голов 61-48 в пользу команды КАА Гент.
  • Во время последних 71 встреч, команда КАА Гент выиграла 33 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Стандард Льеж выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 105-104 в пользу команды Стандард Льеж
Личные встречи
Гент
7
Побед
10
Игр
3
Побед
Стандард
Чемпионат Бельгии 2022
08.05.2021 - 19:30 Стандард 2 - 1 Завершен Гент
Чемпионат Бельгии 2020/2021
04.04.2021 - 19:15 Стандард 2 - 1 Завершен Гент
Чемпионат Бельгии 2020/2021
13.12.2020 - 19:15 Гент 2 - 1 Завершен Стандард
Чемпионат Бельгии 2019/2020
26.12.2019 - 21:15 Стандард 0 - 1 Завершен Гент
Последние матчи - Гент
Чемпионат Бельгии 2020/2021
16.05.2021 - 14:30 Остенде 0 - 4 Завершен Гент В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
13.05.2021 - 14:30 Гент 2 - 1 Завершен Остенде В
Чемпионат Бельгии 2022
08.05.2021 - 19:30 Стандард 2 - 1 Завершен Гент П
Чемпионат Бельгии 2022
02.05.2021 - 17:00 Гент 2 - 2 Завершен Мехелен Н
Чемпионат Бельгии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Зюлте-Варегем 2 - 7 Завершен Гент В
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Последние матчи - Стандард
Чемпионат Бельгии 2020/2021
16.05.2021 - 17:00 Мехелен 3 - 1 Завершен Стандард П
Чемпионат Бельгии 2020/2021
13.05.2021 - 17:00 Стандард 1 - 2 Завершен Мехелен П
Чемпионат Бельгии 2022
08.05.2021 - 19:30 Стандард 2 - 1 Завершен Гент В
Чемпионат Бельгии 2022
01.05.2021 - 21:45 Остенде 6 - 2 Завершен Стандард П
Кубок Бельгии 2020/2021
25.04.2021 - 21:45 Стандард 1 - 2 Завершен Генк П
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Новости команд
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Гент
38%
Ничья
38%
Стандард
25%
П1: 1.47 Х: 5.13 П2: 6.47
П1: 1.40 Х: 4.75 П2: 6.00
П1: 1.47 Х: 5.13 П2: 6.47
П1: 1.47 Х: 5.13 П2: 6.47
П1: 1.39 Х: 5.20 П2: 7.10
Live Zone
Трансляция
Запасные: Эполо, Дюссенн, Карсела-Гонсалес, Фай, Тапсоба, Павлович, Калют, Нгой.
Стандард: Жилле – Сике, Ванхеусден, Лайфис, Гавори — Баликвиша, Делферрире, Шамир, Лестьенн – Клаусс, Мулека.
Запасные: Роф, де Брюн, Мохаммади, Адевале, Букари, Маррех, Джордж, Пластун, Тиссоудали.
Гент: Болат — Годо, Нгадеу-Нгаджи, Ханче-Ольсен — Кастро-Монтес, Оджиджа-Офое, Кумс, Самойс — Безус — Яремчук, Маледе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Буко (Бельгия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура бельгийской Лиги Жюпиле. На поле стадиона "Геламко Арена" (Гент, Бельгия) сыграют бельгийский Гент и льежский Стандард.
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Анонс матча Гент - Стандард 19.05.2021, Чемпионат Бельгии

Матч между командой Гент (Гент) и командой Стандард (Льеж) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Геламко Арена.

Дата проведения матча: 19.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Гент (Гент) и командой Стандард (Льеж):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Стандард, тогда как команда Гент осталась с поражением. Столкновение Стандард и Гент в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Гент - Стандард можно посмотреть 19.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Бельгии. Текстовую трансляцию матча Гент - Стандард, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук

Прошедший матч команды Гент был сыгран против Остенде - 16.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Гент.

Команда гостей

Название: Стандард (Льеж)
Год основания Стандард (Льеж): 1900
Страна: Бельгия
Тренер: Александар Янкович

Предыдущий матч команды Стандард был сыгран против Мехелен - 16.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Мехелен.

Следите за результатами матча Гент - Стандард онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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