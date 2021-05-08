Гент - Стандард онлайн трансляция матча

Матч между командой Гент (Гент) и командой Стандард (Льеж) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Геламко Арена.
Дата проведения матча: 19.05.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Гент (Гент) и командой Стандард (Льеж):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Стандард, тогда как команда Гент осталась с поражением. Столкновение Стандард и Гент в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук
Прошедший матч команды Гент был сыгран против Остенде - 16.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Гент.
Название: Стандард (Льеж)
Год основания Стандард (Льеж): 1900
Страна: Бельгия
Тренер: Александар Янкович
Предыдущий матч команды Стандард был сыгран против Мехелен - 16.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Мехелен.
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