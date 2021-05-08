Гент - Стандард онлайн трансляция матча

Роман Яремчук лучший бомбардир КАА Гент с 19 голами. Селим Амаллах забил 10 раз за Стандард Льеж

Никлас Дорш получил больше всего желтых карточек (7) в КАА Гент. Селим Амаллах получил 7 в Стандард Льеж.

Наиболее популярный результат в играх между КАА Гент иСтандард Льеж, когда КАА Гент играет дома, 2- 1. 8 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между КАА Гент и Стандард Льеж 2-1. 9 игры закончились с этим результатом.

КАА Гент выигрывает первый тайм в 37% матчей, Стандард Льеж выигрывает в 23% матчей.

КАА Гент выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Стандард Льеж выигрывает в 23%.

КАА Гент's performance of the last 5 matches is better than Стандард Льеж's.

Стандард Льеж's performance of the last 5 matches is better than КАА Гент's.

Недавнее выступление команды КАА Гент в "First Division A" лучше, чем у команды Стандард Льеж.

Недавнее выступление команды Стандард Льеж в "First Division A" лучше, чем у команды КАА Гент.

Из последних 5 встреч команда КАА Гент выиграла 3, команда Стандард Льеж выиграла 2, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Стандард Льеж.

В их последнюю встречу команда Стандард Льеж победила в 1 гол(а).

КАА Гент забивает 1.6 гола за матч против команды Стандард Льеж, а Стандард Льеж забивает 1.2 гола против команды КАА Гент (в среднем).

КАА Гент забивает 1.78 гола, играя дома, а Стандард Льеж забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами КАА Гент и Стандард Льеж - 2.8.

Когда КАА Гент лидирует 1-0 дома, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.

Когда Стандард Льеж лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Стандард Льеж% своих матчей.

Когда КАА Гент проигрывает 0-1 дома, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.

Когда Стандард Льеж проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Стандард Льеж% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между КАА Гент и Стандард Льеж - 1.

Стандард Льеж пропускает в каждом из последних 5 матчах.

КАА Гент забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Стандард Льеж забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

За последние 35 встреч когда команда КАА Гент играла дома, команда КАА Гент выиграла 21 раз, 4 сыграла в ничью и 10 победы команды Стандард Льеж. Разница голов 61-48 в пользу команды КАА Гент.