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Динамо - Дивонн онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 05 июля 2021, 19:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 0
Обновить
перерыв
Дивонн
Дивонн-ле-Бен
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
36%
Ничья
36%
Дивонн
27%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
03.07.2021 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Лозанна Спорт Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
01.07.2021 - 20:00 Динамо 4 - 4 Завершен Базель Н
Кубок Украины 2022
13.05.2021 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Колос 0 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
36%
Ничья
36%
Дивонн
27%
Трансляция
Динамо благодаря голам Викентия Волошина и Владислава Кулача в контрольном матче уверенно обыгрывает французский Дивонн. Ждем второй тайм.
45+3'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+1'
Опасный момент
Кулач еще раз забивает – и еще раз судья фиксирует офсайд! Владислав очень недоволен.
45'
Кулач отправил мяч в сетку, однако за секунду до этого боковой судья поднял флажок – это офсайд.
40'
Опасный момент
Классный сэйв от вратаря Дивонна! Намертво француз забрал мяч после удар динамовца головой метров с 9-ти!
39'
Опасный момент
Цитаишвили после эффектного сольного прохода немного не попал в дальний угол!
37'
Опасный момент
Кулач мог оформлять дубль, однако из убойной позиции левой зарядил в защитника французов.
35'
Коробенко замыкал навес на дальней штанге – мяч прилетел прямо в руки вратарю Дивонна.
32'
Снова успокоилась игра. Динамо отрабатывает позиционное нападение.
27'
Пауза на водопой в матче. Да, в Швейцарии сегодня жарковато, хотя дело идет к вечеру.
25'
Моргун намертво забрал мяч после удара кого-то футболистов Дивонна. Французы осмелели в последние минуты.
22'
У главного рефери матча с десяток лишних килограммов, но у нас здесь и не матч плей-офф Евро-2020.
19'
Гоооол!!!
2:0! Шикарная фланговая атака прошла у Динамо – Дубинчак прострелил на дальнюю штангу, где одинокий Кулач удвоил преимущество команды Луческу.
13'
Гоооол!!!
А вот и первый гол от Динамо! Викентий Волошин обокрал защитника и мгновенно покатил мяч в незащищенные ворота. Дивонн грубо провалился у своих ворот.
10'
Опасный момент
Цитаишвили мог открывать счет, но удар грузина потянул вратарь Дивонна.
7'
Динамо контролирует мяч. Пока без опасных моментов.
1'
Свисток
Матч начался
Инфо
Динамо (старт): Моргун, Биловар, Вивчаренко, Скорко, Дубинчак, В. Волошин, Бражко, Цитаишвили, Коробенко, Н. Волошин, Кулач
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Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Шахтер Шахтер 2 Тюркгюджю Тюркгюджю 1 Завершен 20:00 - Вчера Динамо-Брест Динамо-Брест 1 Рух Брест Рух Брест 1 Завершен 19:30 - Вчера Катар Катар 1 Сальвадор Сальвадор 0 Завершен 18:00 - Вчера Шахтер Шахтер 1 Ракув Ракув 2 Завершен 18:00 - Вчера Динамо Динамо 4 Славия Мозырь Славия Мозырь 0

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Анонс матча Динамо - Дивонн 05.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Дивонн (Дивонн-ле-Бен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 05.07.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Лозанна Спорт - 03.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Дивонн (Дивонн-ле-Бен)
Страна: Франция

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