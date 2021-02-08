Сельта - Атлетико онлайн трансляция матча

Матч между командой Сельта (Виго) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Балаидос.
Дата проведения матча: 15.08.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между Сельта (Виго) и командой "Атлетико" (Мадрид):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Атлетико" и Сельта в предыдущем футбольном матче 08.02.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Coudet, Eduardo и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Оскар Гарсия
Предыдущий поединок команды Сельта был сыгран против Бетис - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Бетис.
Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Вальядолид - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды "Атлетико".
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