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Сельта - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 15 августа 2021, 18:30 - Стадион Балаидос . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
Сельта
Виго
1 - 2
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73'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
11' Лемар Томас 23' Анхель Корреа
57' Маркос Льоренте 59' Яго Аспас 61' Кондобиа, Джеффри 62' Нолито Вышел: Эмануэль Серви, Франко 64' Анхель Корреа 65' Лемар Томас Вышел: Луис Суарес 65' Коке Вышел: Киран Триппьер 66' Анхель Корреа Вышел: Родриго де Пауль
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Сельта
33%
Ничья
33%
Атлетико
33%
П1: 37.00 Х: 5.50 П2: 1.16
П1: 4.00 Х: 2.38 П2: 2.30
П1: 37.00 Х: 5.50 П2: 1.16
П1: 37.00 Х: 5.50 П2: 1.16
П1: 3.85 Х: 2.41 П2: 2.50
Интересные факты
  • RC Celta de Vigo wins 1st half in 37% of their matches, Atletico Madrid in 37% of their matches.
  • RC Celta de Vigo scores 0.6 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 1.4 goals against RC Celta de Vigo (on average).
  • RC Celta de Vigo have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Atletico Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against RC Celta de Vigo.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • In LaLiga, Atletico Madrid has better performance than RC Celta de Vigo.
  • When RC Celta de Vigo leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • The most common result of matches between RC Celta de Vigo and Atletico Madrid is 0-2. 6 matches have ended with this result.
  • In the last 5 meetings RC Celta de Vigo won 0, Atletico Madrid won 2, 3 draws.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RC Celta de Vigo and Atletico Madrid is 1.
  • RC Celta de Vigo's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • Average number of goals in meetings between RC Celta de Vigo and Atletico Madrid is 2.
  • The most common result of matches between RC Celta de Vigo and Atletico Madrid when RC Celta de Vigo is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • Atletico Madrid have lost just 0 of their last 5 games against RC Celta de Vigo (in all competitions).
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • RC Celta de Vigo wins 37% of halftimes, Atletico Madrid wins 37%.
  • RC Celta de Vigo scores 1.57 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.24 goals when playing away (on average).
  • RC Celta de Vigo have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Atletico Madrid.
  • When RC Celta de Vigo is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • Atletico Madrid have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • During the last 45 meetings, RC Celta de Vigo have won 12 times, there have been 11 draws while Atletico Madrid have won 22 times. The goal difference is 70-50 in favour of Atletico Madrid.
  • Last season's matches: 0-2 (RC Celta de Vigo at home) and 2-2 (Atletico Madrid at home).
  • During the last 23 meetings with RC Celta de Vigo playing at home, RC Celta de Vigo have won 6 times, there have been 6 draws while Atletico Madrid have won 11 times. The goal difference is 31-18 in favour of Atletico Madrid.
Личные встречи
Сельта
2
Побед
20
Игр
12
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
08.02.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 2 Завершен Сельта
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 18:30 Сельта 0 - 2 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
08.07.2020 - 00:15 Сельта 1 - 1 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
21.09.2019 - 19:15 Атлетико 0 - 0 Завершен Сельта
Последние матчи - Сельта
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Сельта 2 - 3 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Барселона 1 - 2 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.05.2021 - 21:00 Сельта 1 - 0 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 19:30 Вильярреал 2 - 4 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2020/2021
30.04.2021 - 22:00 Сельта 2 - 0 Завершен Леванте В
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Вальядолид 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Атлетико 2 - 1 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.05.2021 - 23:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 17:15 Эльче 0 - 1 Завершен Атлетико В
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Главные события
66'
Анхель Корреа
Вышел: Родриго де Пауль
65'
Лемар Томас
Вышел: Луис Суарес
65'
Коке
Вышел: Киран Триппьер
64'
Анхель Корреа ГООЛ!
Нолито
Вышел: Эмануэль Серви, Франко
62'
61'
Кондобиа, Джеффри
ГООЛ! Яго Аспас
59'
57'
Маркос Льоренте
23'
Анхель Корреа ГООЛ!
11'
Лемар Томас
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Сельта
33%
Ничья
33%
Атлетико
33%
П1: 37.00 Х: 5.50 П2: 1.16
П1: 4.00 Х: 2.38 П2: 2.30
П1: 37.00 Х: 5.50 П2: 1.16
П1: 37.00 Х: 5.50 П2: 1.16
П1: 3.85 Х: 2.41 П2: 2.50
Составы команд
1
Дитуро, Матиас
17
Галан, Хави
19
Fontan, Jose
4
Нестор Араухо
2
Малло, Хуго
14
Ренато Тапиа
9
Нолито
6
Суарез, Денис
23
Браис Мендес
22
Санти Мина
10
Яго Аспас
13
Ян Облак
15
Стефан Савич
2
Хосе Мария Хименес
22
Марио Хермосо
4
Кондобиа, Джеффри
21
Янник Феррейра Карраско
6
Коке
11
Лемар Томас
8
Сауль Ньигес
10
Анхель Корреа
14
Маркос Льоренте
Стартовый состав
  • 22
    Санти Мина
  • 10
    Яго Аспас
    Нападающий
    59
  • 9
    Нолито
    Полузащитник
    62
  • 6
    Суарез, Денис
    Полузащитник
  • 23
    Браис Мендес
  • 14
    Ренато Тапиа
    Защитник
  • 17
    Галан, Хави
    Защитник
  • 19
    Fontan, Jose
    Защитник
  • 4
    Нестор Араухо
    Защитник
  • 2
    Малло, Хуго
    Защитник
  • 1
    Дитуро, Матиас
    Вратарь
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
    66 64 23
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
    57
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 6
    Коке
    Защитник
    65
  • 11
    Лемар Томас
    65 11
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
    61
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Рубен Бланко
  • 20
    Васкес, Кевин
    Защитник
  • 11
    Эмануэль Серви, Франко
    Полузащитник
  • 8
    Белтран, Фран
    Полузащитник
  • 21
    Аугусто Солари
    Полузащитник
  • 16
    Baeza, Miguel
    Полузащитник
  • 15
    Джозеф Айду
    Защитник
  • 28
    Dominguez, Carlos
    Защитник
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 29
    Камельо, Серхио
    Нападающий
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 5
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 26
    Serrano Martinez, Javier
    Полузащитник
  • 27
    Simeone, Giuliano
    Нападающий
Тренеры
  • Coudet, Eduardo
  • Диего Симеоне
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
8
Штрафные
6
6
Фолы
7
ЖК
3
2
Удары в створ
4
1
Угловые
4
2
Сейвы
1
1
Блокировано ударов
3
Удары мимо
2
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
65'
Замена
Триппьер сменил Коке. Суарес сменил Корреа. Де Пауль сменил Коке.
64'
Гоооол!!!
Корреа отлично пробил низом с края штрафной после передачи Сауля! 1:2! Дубль Корреа!
62'
Замена
Серви сменил Нолито.
62'
Чемпионат только начался, но арбитры уже жестят.
61'
Желтая карточка
Кондогбия с желтой за фол в центре поля.
59'
Гоооол!!!
Аспас хладнокровно реализовал приговор! 1:1!
58'
Желтая карточка
Арбитр посмотрел повтор - мяч попал в грудь Льоренте, потом отскочил в руку. И это пенальти?! Спорное решение. Льоренте еще желтую получил.
56'
Опасный момент
Льоренте сыграл рукой в своей штрафной? Смотрим повтор!
53'
Луис Суарес разминается на бровке. Ждем Эль Пистолеро на поле.
51'
Футболисты ходят по полю пешком. Сказочный футбол.
48'
Атлетико большими силами находится на чужой половине, но пользы особой нет. Атака гостей топчется среди обороны хозяев.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Немного сонный первый тайм. Атлетико проснулось только к 15-й минуте. Подопечние Симеоне катали мяч между собой, довольно часто прерываясь на фолы. Сельта неплохо начала, но атаки хозяев быстро выдохлись. Оборона Сельты была не готова к прорыву Лемара.
45+4'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
42'
Льренте приходит в себя после стычки с соперником.
39'
Удар Савича заблокирован. Мяч ушел за лицевую. Угловой - тоже хорошо в таком матче.
36'
Опасный момент
Эрмосо ошибся позиционно. Аспас завладел мячом, вырвался на ударную позицию и пробил прямо в Облака.
33'
Перерыв на водопой.
31'
Корреа в очередной раз испытал свою удачу. Мимо створа мяч летит.
28'
Инфо
Владение мячом - 60%/40% в пользу Сельты.
25'
Будничный гол забили матрасники. Команда Симеоне действует в своем темпе. Довольно скучная первая половина тайма, но Атлетико ведет в счете.
23'
Гоооол!!!
Лемар принял мяч на левом фланге и катнул на Корреа. Удар Анхеля с линии штрафной в дальний - 0:1!
21'
Атлетико с мячом. Вся активность гостей сосредоточена на флангах.
19'
Много фолов и грубости на поле. Темп игры очень низкий.
16'
Тапиа сбит в центре поля. Свободный для хозяев.
14'
Аспас фолит в середине поля. Свободный для гостей.
11'
Желтая карточка
Желтая Лемару за грубую игру.
10'
Обострение на правом фланге закончилось ударом, Корреа но рядом было еще три партнера
7'
Матрасники идут в атаку через короткий пас. Почти без сопротивления со стороны Сельты.
5'
Фол против Суареса. Свободный для Сельты.
3'
Первая атака Сельты закончилась провалом. Без обострения с фланга.
1'
Свисток
Матч начался!
Атлетико, стартовый состав: Облак - Карраско, Савич, Хименес, Эрмосо, Сауль - Коке, Кондогбия, Лемар - Корреа, Льоренте.
Сельта, стартовый состав: Дитуро - Галан, Фонтан, Араухо - Тапиа - Нолито, Суарес, Мендес - Мина, Аспас.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го тура Примеры: Сельта - Атлетико. Начало поединка - 18:30.
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Анонс матча Сельта - "Атлетико" 15.08.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Сельта (Виго) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Балаидос.

Дата проведения матча: 15.08.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Сельта (Виго) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Атлетико" и Сельта в предыдущем футбольном матче 08.02.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Coudet, Eduardo и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сельта - "Атлетико" можно посмотреть 15.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Сельта - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Оскар Гарсия

Предыдущий поединок команды Сельта был сыгран против Бетис - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Бетис.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Вальядолид - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча Сельта - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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