Сельта - Атлетико онлайн трансляция матча

Немного сонный первый тайм. Атлетико проснулось только к 15-й минуте. Подопечние Симеоне катали мяч между собой, довольно часто прерываясь на фолы. Сельта неплохо начала, но атаки хозяев быстро выдохлись. Оборона Сельты была не готова к прорыву Лемара.