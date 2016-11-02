Боруссия - Спортинг онлайн трансляция матча

Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Спортинг Лиссабон's.

Боруссия Дортмунд забивает 2.35 гола, играя дома, а Спортинг Лиссабон забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Спортинг Лиссабон выигрывает в 50%.

В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 1 гол(а).

Когда Спортинг Лиссабон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.

Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 39% матчей, Спортинг Лиссабон выигрывает в 50% матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Спортинг Лиссабон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Спортинг Лиссабон забивал хотя бы раз в последних 24 матчах.