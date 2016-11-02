Боруссия - Спортинг онлайн трансляция матча

Матч между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой Спортинг (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Сигнал Идуна Парк.
Дата проведения матча: 28.09.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Боруссия" (Дортмунд) и командой Спортинг (Лиссабон):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Боруссия", тогда как команда Спортинг осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и Спортинг в предыдущем футбольном матче 02.11.2016 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Рубен Аморим разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе
Прошедший поединок команды "Боруссия" был сыгран против Боруссия - 25.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды Боруссия.
Название: Спортинг (Лиссабон)
Год основания Спортинг (Лиссабон): 1906
Страна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш
Прошедший матч команды Спортинг был сыгран против Маритиму - 24.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг.
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