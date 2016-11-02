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Боруссия - Спортинг онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 28 сентября 2021, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Срдян Йованович
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
1 - 0
Обновить
40'
Спортинг
Лиссабон
Ход матча
8' Махмуд Дауд Вышел: Юлиан Брандт 37' Мален, Дониэлл
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
42%
Ничья
25%
Спортинг
33%
П1: 1.89 Х: 2.89 П2: 5.78
П1: 1.80 Х: 2.63 П2: 6.50
П1: 1.89 Х: 2.89 П2: 5.78
П1: 1.89 Х: 2.89 П2: 5.78
П1: 1.75 Х: 3.10 П2: 5.70
Интересные факты
  • Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Спортинг Лиссабон's.
  • Боруссия Дортмунд забивает 2.35 гола, играя дома, а Спортинг Лиссабон забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Спортинг Лиссабон выигрывает в 50%.
  • В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 1 гол(а).
  • Когда Спортинг Лиссабон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 39% матчей, Спортинг Лиссабон выигрывает в 50% матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Спортинг Лиссабон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Спортинг Лиссабон забивал хотя бы раз в последних 24 матчах.
  • Боруссия Дортмунд пропускает в каждом из последних 8 матчах.
Личные встречи
Боруссия
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Спортинг
Лига Чемпионов 2016/2017
02.11.2016 - 21:45 Боруссия 1 - 0 Завершен Спортинг
Лига Чемпионов 2016/2017
18.10.2016 - 21:45 Спортинг 1 - 2 Завершен Боруссия
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Боруссия 1 - 0 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2021/2022
19.09.2021 - 18:30 Боруссия 4 - 2 Завершен Унион В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 19:45 Бешикташ 1 - 2 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2021/2022
11.09.2021 - 16:30 Байер 3 - 4 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2021/2022
27.08.2021 - 21:30 Боруссия 3 - 2 Завершен Хоффенхайм В
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Последние матчи - Спортинг
Чемпионат Португалии 2021/2022
24.09.2021 - 21:00 Спортинг 1 - 0 Завершен Маритиму В
Чемпионат Португалии 2021/2022
19.09.2021 - 22:30 Эшторил 0 - 1 Завершен Спортинг В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Спортинг 1 - 5 Завершен Аякс П
Чемпионат Португалии 2021/2022
11.09.2021 - 22:30 Спортинг 1 - 1 Завершен Порту Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
28.08.2021 - 22:30 Фамаликан 1 - 1 Завершен Спортинг Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Мален, Дониэлл
37'
Махмуд Дауд
Вышел: Юлиан Брандт
8'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
42%
Ничья
25%
Спортинг
33%
П1: 1.89 Х: 2.89 П2: 5.78
П1: 1.80 Х: 2.63 П2: 6.50
П1: 1.89 Х: 2.89 П2: 5.78
П1: 1.89 Х: 2.89 П2: 5.78
П1: 1.75 Х: 3.10 П2: 5.70
Составы команд
21
Грегор Кобель
13
Рафаэл Геррейру
16
Мануэль Аканджи
15
Матс Хуммельс
24
Томас Менье
18
Махмуд Дауд
28
Аксель Витсель
22
Bellingham, Jude
21
Мален, Дониэлл
11
Марко Ройс
16
Торган Азар
1
Антонио Адан
13
Луиш Нету
19
Себастьян Коатес
3
Зухаир Феддаль
24
Порро, Педро
66
Жоау Пальинья
8
Нуньес, Матеус Луис
2
Матеус Рейс де Лима
22
Пабло Сарабия
19
Gimenez Santiago Tomas
21
Жозе Паулиньо
Стартовый состав
  • 21
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 16
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 18
    Махмуд Дауд
    8
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 21
    Грегор Кобель
    Вратарь
  • 21
    Жозе Паулиньо
    Полузащитник
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 19
    Gimenez Santiago Tomas
  • 24
    Порро, Педро
    Защитник
  • 66
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
  • 8
    Нуньес, Матеус Луис
    Полузащитник
  • 2
    Матеус Рейс де Лима
  • 13
    Луиш Нету
    Защитник
  • 19
    Себастьян Коатес
    Защитник
  • 3
    Зухаир Феддаль
    Защитник
  • 1
    Антонио Адан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Лука Унбехаун
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Нападающий
  • 34
    Марин Понграчич
    Защитник
  • 30
    Феликс Пасслак
    Полузащитник
  • 20
    Reinier
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 18
    Moukoko, Youssoufa
    Нападающий
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 39
    Мариус Волф
  • 63
    Sanchez Martinez Jose
  • 87
    Esteves, Goncalo
    Защитник
  • 68
    Браганка, Даниэл
    Полузащитник
  • 34
    Sliva, Joao Pedro Goulart
    Защитник
  • 16
    Рубен Винагре
    Защитник
  • 17
    Ugarte, Manuel
    Полузащитник
  • 11
    Нуно Сантос
  • 10
    Кабрал, Джован
    Нападающий
  • 7
    Табата
  • 31
    Виржиния, Жоау
    Вратарь
  • 22
    De la Cruz Valverde Paulo Andres
  • 47
    Эсгайо, Рикардо
    Защитник
Тренеры
  • Марко Росе
  • Рубен Аморим
Статистика матча
Блокировано ударов
1
61%
Владение мячом
39%
Угловые
3
1
Штрафные
7
4
Офсайды
3
Фолы
1
2
Удары в створ
Сейвы
1
Удары мимо
3
Live Zone
Трансляция
Инфо
Для Малена це подвійний дебютний гол: перший у Лізі чемпіонів та перший у футболці "Боруссії Д".
37'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Господарі відкривають рахунок! Беллінгем віддав розрізну передачу на Малена, а той вбіг у штравну зону під кутом і другим дотиком пробив у дальній кут.
37'
Уголовой
Томас (Спортинг) головою у падіннні пробив повз ворота після подачі від кутового прапорця.
35'
Офсайд
Дортмундці забили гол, але Ройс заліз у великий офсайд. Марко віддав на порожні ворота Малену, проте це вже неважливо.
Инфо
Джуд Беллінгем став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, котрий 10 разів вийшов в старті. Півзахисник досягнув такої позначки у 18 років і 91 день.
31'
Уголовой
Коутс (Спортинг) після подачі від кутового прапорця пробив через себе вище воріт. Могло бути красиво, але вийшло неточно.
28'
Зміг пробити Мален, але з офсайду. Поки е іде гра в Доніелла.
22'
Паулінью (Спортинг) у боротьбі з Хуммельсом вигриз м'яч у чужій штрафній, але потім віддав неточну передачу на хід партнеру. Могло бути небезпечно.
19'
Ройс пробив з дотяжкою в руки Адану.
18'
На Ройса (Боруссія Д) спрямували довгу вертикальну передачу, але Марко зіграв дуже повільно і незграбно, і зрештою втратив м'яч.
14'
Офсайд
Торган Азар (Боруссія Д) навісив до штрафного майданчика, але там відразу і Мален, і Беллінгем опинилися в офсайді.
12'
Навісив Пальїнья (Спортинг), але передачу перервав Вітсель.
8'
Вимушена заміна все-таки відбудеться. Дахуд пошкодив коліно і покинув поле. Замість нього вийшов Брандт (Боруссія Д).
8'
Знову правим флангом проривався "Спортинг", але Сарабію зупинив Хуммельс.
7'
Меньє (Боруссія Д) перервав простріл від Порро.
6'
Дортмундці взяли м'яч під контроль.
3'
Господарі стартували з травми. Дахуд невдало приземлився і зараз він отримує допомогу від медиків.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Нападник "джмелів" Ерлінг Голанд так і не зміг відновитися до матчу, тож навіть не потрапив до заявки.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Боруссія Д": Кобель - Меньє, Хуммельс, Аканджі, Геррейро - Беллінгем, Вітсель, Дахуд - Ройс - Азар, Мален.
"Спортинг": Адан - Нету, Коутс, Феддаль - Порро, Пальїнья, Матеус, Рейс - Сарабія, Томас - Паулінью.
Вітаємо всіх любителів Ліги чемпіонів! UA-Футбол проведе для вас онлайн-трансляцію матчу другого туру групового етапу між "Боруссією" Дортмунд та "Спортингом" (Лісабон).
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Анонс матча "Боруссия" - Спортинг 28.09.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой Спортинг (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 28.09.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Боруссия" (Дортмунд) и командой Спортинг (Лиссабон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Боруссия", тогда как команда Спортинг осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и Спортинг в предыдущем футбольном матче 02.11.2016 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Рубен Аморим разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - Спортинг можно посмотреть 28.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - Спортинг, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший поединок команды "Боруссия" был сыгран против Боруссия - 25.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды Боруссия.

Команда гостей

Название: Спортинг (Лиссабон)
Год основания Спортинг (Лиссабон): 1906
Страна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Прошедший матч команды Спортинг был сыгран против Маритиму - 24.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг.

Следите за результатами матча "Боруссия" - Спортинг онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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