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Шахтер - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 15 октября 2021, 17:00 - Олимпийский
Главный судья: Igor, Easter
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
5'
Заря
Луганск
Ход матча
Кто победит?
76 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
39%
Ничья
29%
Заря
32%
П1: 1.65 Х: 3.12 П2: 6.72
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 6.50
П1: 1.65 Х: 3.12 П2: 6.72
П1: 1.65 Х: 3.12 П2: 6.72
Интересные факты
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Заря Луганск - 0.6.
  • Команда Заря Луганск выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Lassina Franck Traore лучший бомбардир Шахтер Донецк с 6 голами. Vladyslav Kochergin забил 5 раз за Заря Луганск
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • Шахтер Донецк забивает 1.86 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.54 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и Заря Луганск 3-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Заря Луганск выигрывает в 26%.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 1, команда Заря Луганск выиграла 2, 2 ничьи.
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 5 играх.
  • Шахтер Донецк забивает 0.8 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 1 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Шахтер Донецк иЗаря Луганск, когда Шахтер Донецк играет дома, 3- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • У команды Шахтер Донецк серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 45% матчей, Заря Луганск выигрывает в 26% матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Выездная статистика Заря Луганск в сезоне 3-1-0
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Шахтер Донецк (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Заря Луганск была на 9 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 4 месте с 20 очками.
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Заря Луганск - 1.8.
  • Заря Луганск выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Во время последних 40 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 31 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-32 в пользу команды Шахтер Донецк
  • За последние 17 встреч когда команда Шахтер Донецк играла дома, команда Шахтер Донецк выиграла 14 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Заря Луганск. Разница голов 41-12 в пользу команды Шахтер Донецк.
  • Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-1 (Шахтер Донецк дома) и 2-2 (Заря Луганск дома).
  • Заря Луганск не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 39% голов между минутами 76-90?
  • В Премьер-лига, Шахтер Донецк одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 36% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Шахтер
22
Побед
30
Игр
5
Побед
Заря
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 17:00 Заря 2 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 19:30 Шахтер 0 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 19:45 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Верес В
Суперкубок Украины 2021
22.09.2021 - 21:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 5 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен Десна В
Лига конференций 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Заря 0 - 3 Завершен Рома П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 0 - 4 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 Заря 3 - 0 Завершен Черноморец В
Лига конференций 2021/2022
16.09.2021 - 22:00 Будё-Глимт 3 - 1 Завершен Заря П
Показать больше
Кто победит?
76 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
39%
Ничья
29%
Заря
32%
П1: 1.65 Х: 3.12 П2: 6.72
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 6.50
П1: 1.65 Х: 3.12 П2: 6.72
П1: 1.65 Х: 3.12 П2: 6.72
Составы команд
Стартовый состав
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 23
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 20
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
Запасные игроки
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 45
    Даниил Сикан
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 3
    Vitao
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 5
    Агрон Руфати
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
  • 19
    Ахмед Алибеков
    Полузащитник
  • 91
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
  • 36
    Zhylkin, Anton
    Вратарь
Тренеры
  • Роберто Де Дзерби
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
1
Штрафные
1
Фолы
1
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
1'
Алахьяр наносил первый удар в матче. Мяч прошёл гораздо выше ворот.
1'
Свисток
Прозвучал стартовый свисток.
Инфо
Стартовый состав Шахтера: Трубин, Матвиенко, Бондарь, Марлон, Додо, Майкон, Антонио, Патрик, Педриньо, Фернандо, Марлос (к).
Инфо
Стартовый состав Зари: Мацапура, Вернидуб (к), Цвек, Снурницын, Назарина, Казаков, Громов, Булеца, Гладкий, Алахьяр, Шахаб.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура УПЛ между донецким Шахтером и луганской Зарей.
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Анонс матча Шахтер - Заря 15.10.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 15.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Заря в предыдущем футбольном матче 28.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Заря можно посмотреть 15.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Динамо - 03.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Десна - 03.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Шахтер - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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