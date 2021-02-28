Шахтер - Заря онлайн трансляция матча

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Заря Луганск - 0.6.

Команда Заря Луганск выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Lassina Franck Traore лучший бомбардир Шахтер Донецк с 6 голами. Vladyslav Kochergin забил 5 раз за Заря Луганск

Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.

Шахтер Донецк забивает 1.86 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.54 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и Заря Луганск 3-0. 7 игры закончились с этим результатом.

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Заря Луганск выигрывает в 26%.

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.

Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 1, команда Заря Луганск выиграла 2, 2 ничьи.

Шахтер Донецк не проигрывает в последних 5 играх.

Шахтер Донецк забивает 0.8 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 1 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Шахтер Донецк иЗаря Луганск, когда Шахтер Донецк играет дома, 3- 0. 4 игры закончились с этим результатом

У команды Шахтер Донецк серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 45% матчей, Заря Луганск выигрывает в 26% матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Выездная статистика Заря Луганск в сезоне 3-1-0

Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Шахтер Донецк (во всех соревнованиях).

Год назад, Заря Луганск была на 9 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 4 месте с 20 очками.

В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Заря Луганск - 1.8.

Заря Луганск выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Во время последних 40 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 31 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-32 в пользу команды Шахтер Донецк

За последние 17 встреч когда команда Шахтер Донецк играла дома, команда Шахтер Донецк выиграла 14 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Заря Луганск. Разница голов 41-12 в пользу команды Шахтер Донецк.

Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 0-1 (Шахтер Донецк дома) и 2-2 (Заря Луганск дома).

Заря Луганск не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Шахтер Донецк забил 39% голов между минутами 76-90?

В Премьер-лига, Шахтер Донецк одержала 3 домашних побед подряд.