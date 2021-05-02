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Рух - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 31 октября 2021, 17:00 - Skif Stadium
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 0
Обновить
17'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Рух
25%
Ничья
25%
ФК Александрия
50%
П1: 4.17 Х: 2.33 П2: 2.47
П1: 3.60 Х: 2.20 П2: 2.60
П1: 4.17 Х: 2.33 П2: 2.47
П1: 4.17 Х: 2.33 П2: 2.47
Интересные факты
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Выездная статистика Александрия в сезоне 3-4-2
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Александрия не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 23% матчей, Александрия выигрывает в 28% матчей.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.35 гола, играя дома, а Александрия забивает 1.09 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • FC Rukh Lviv сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • В их последнюю встречу команда FC Rukh Lviv победила в 1 гол(а).
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Александрия выигрывает в 28%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Rukh Lviv.
  • Александрия не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 2-1 (FC Rukh Lviv дома) и 0-0 (Александрия дома).
  • FC Rukh Lviv не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 20% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Александрия забил 33% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Рух
1
Побед
2
Игр
0
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 14:00 Рух 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
01.10.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Рух 0 - 2 Завершен Динамо П
Кубок Украины 2021/2022
21.09.2021 - 17:00 МФК Николаев 0 - 3 Завершен Рух В
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Последние матчи - ФК Александрия
Кубок Украины 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 2 - 5 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 14:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 13:00 Таврия Симферополь 1 - 3 Завершен ФК Александрия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Рух
25%
Ничья
25%
ФК Александрия
50%
П1: 4.17 Х: 2.33 П2: 2.47
П1: 3.60 Х: 2.20 П2: 2.60
П1: 4.17 Х: 2.33 П2: 2.47
П1: 4.17 Х: 2.33 П2: 2.47
Составы команд
Стартовый состав
  • 26
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 99
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 15
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 34
    Иван Калюжный
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 20
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
Запасные игроки
  • 63
    Andriiovych, Sapuha Marko
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 9
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 33
    Бандура Александр
  • 4
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 22
    Mustafaev, Emil
    Полузащитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 12
    Gorokh, Valentin
    Вратарь
  • 14
    Бухал, Хлиб
    Полузащитник
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
Тренеры
  • Kuchuk, Leonid
  • Gura, Yury
Статистика матча
1
Штрафные
1
1
Фолы
1
49%
Владение мячом
51%
Удары мимо
1
1
ЖК
Удары в створ
2
1
Угловые
2
Сейвы
Трансляция
17'
Александрия долго катает мяч, но обострять в атаку горожане не спешат.
15'
Желтая карточка
Рунич фолит в центре поля. Первая желтая в матче.
14'
А Пасхал делает внушения Борячуку.
13'
Уголовой
Угловой для Руха – навес и задумка неплохие, но до удара дело не дошло.
12'
А вот Кирюханцев вошел в штрафную, но пробил несильно – для Панькива это семечки.
11'
Вот Мысык подключился, но подал куда-то за лицевую линию.
10'
И снова игра в центре поля, снова затяжная тактика от команд.
7'
Опасный момент
Ох, момент! Мирошниченко вывели на ударную позицию, убойная позиция, но Денис с лета выше ворот дал!
5'
Штрафной и навес от Александрии, но Панькив уверенно играет на выходе.
4'
Спокойное начало матча, команды больше в центре поля возятся.
1'
Свисток
Начался матч.
Выходят на поле команды.
Инфо
Стартовый состав Александрии: Билык, Бабогло, Калюжный, Спинелли, Третьяков, Мирошниченко, Кирюханцев, Демченко, Цуриков, Рыбалка, Дубра
Инфо
Стартовый состав Руха: Панькив, Рунич, Сыч, Карасюк, Федорчук, Белый, Альваренга, Мысык, Борячук, Таллес, Мартынюк
Рух находится на 10-м месте в таблице, Александрия – на шестом.
Игра начнется в 17:00, судить матч будет Игорь Пасхал.
Добрый вечер всем любителям украинского футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 13-го тура УПЛ, в котором Рух примет Александрию.
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Анонс матча Рух - ФК Александрия 31.10.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 31.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Рух и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - ФК Александрия можно посмотреть 31.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Заря - 28.10.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Металлист 1925 - 26.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Рух - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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