Рух - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Skif Stadium.
Дата проведения матча: 31.10.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Рух и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Прошедший матч команды Рух был сыгран против Заря - 28.10.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура
Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Металлист 1925 - 26.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.
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