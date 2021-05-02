Рух - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Выездная статистика Александрия в сезоне 3-4-2

Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Александрия не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 23% матчей, Александрия выигрывает в 28% матчей.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.

FC Rukh Lviv забивает 1.35 гола, играя дома, а Александрия забивает 1.09 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

FC Rukh Lviv сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

В их последнюю встречу команда FC Rukh Lviv победила в 1 гол(а).

Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Александрия выигрывает в 28%.

Победителем прошлой встречи была команда FC Rukh Lviv.

Александрия не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 2-1 (FC Rukh Lviv дома) и 0-0 (Александрия дома).

FC Rukh Lviv не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 20% голов между минутами 0-15?