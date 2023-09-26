Рух - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между FC Rukh Lviv и Александрия 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 6 встреч, FC Rukh Lviv выиграла 1 раз. также было 4 ничей, и Александрия выиграла 1 раза.

Игры прошлого года: 0-0 (FC Rukh Lviv дома) и 1-1 (Александрия дома).

Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 37% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.

FC Rukh Lviv сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

FC Rukh Lviv не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Александрия не забивает в 3 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика FC Rukh Lviv в сезоне 2-4-0

Выездная статистика Александрия в сезоне 0-2-3

FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 21% матчей, Александрия выигрывает в 25% матчей.

FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Александрия выигрывает в 25%.

Победителем прошлой встречи была команда Александрия.

В их последнюю встречу команда Александрия победила в 1 гол(а).

Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.

Из последних 5 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 1, команда Александрия выиграла 1, 3 ничьи.

Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.

Команда Александрия выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.

FC Rukh Lviv забивает 0.6 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 0.6 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Александрия - 1.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Александрия - 0.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

FC Rukh Lviv забивает 1.28 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, Александрия была на 4 месте в таблице с 22 очками. Сейчас они на 12 месте с 9 очками.

FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.

У команды Александрия серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.