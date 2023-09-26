  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рух - ФК Александрия Смотреть онлайн
В тренде

Рух - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 октября 2023, 18:00 - Skif Stadium . Трансляция: Суспільне: Херсон
Рейтинг матча:
Рух
Львов
До начала
00 : 00 : 00
ФК Александрия
Александрия
Смотреть трансляцию
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Рух
41%
Ничья
26%
ФК Александрия
33%
П1: 1.85 Х: 6.50 П2: 2.52
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между FC Rukh Lviv и Александрия 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 6 встреч, FC Rukh Lviv выиграла 1 раз. также было 4 ничей, и Александрия выиграла 1 раза.
  • Игры прошлого года: 0-0 (FC Rukh Lviv дома) и 1-1 (Александрия дома).
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 37% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • FC Rukh Lviv сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • FC Rukh Lviv не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Александрия не забивает в 3 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика FC Rukh Lviv в сезоне 2-4-0
  • Выездная статистика Александрия в сезоне 0-2-3
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 21% матчей, Александрия выигрывает в 25% матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Александрия выигрывает в 25%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Из последних 5 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 1, команда Александрия выиграла 1, 3 ничьи.
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Команда Александрия выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv забивает 0.6 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 0.6 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Александрия - 1.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Александрия - 0.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.28 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Александрия была на 4 месте в таблице с 22 очками. Сейчас они на 12 месте с 9 очками.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.
  • У команды Александрия серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Roman Didyk получил больше всего желтых карточек (5) в FC Rukh Lviv. Kyrylo Sigeev получил 4 в Александрия.
Личные встречи
Рух
1
Побед
6
Игр
1
Побед
ФК Александрия
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
28.11.2022 - 13:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Рух
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 13:00 Верес 2 - 5 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 15:30 Кривбасс 1 - 3 Завершен Рух В
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Показать больше
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 16:20 ЛНЗ 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Динамо 4 - 2 Завершен ФК Александрия П
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Черноморец П
Показать больше
Новости команд
Виталий Пономарев: Результат положительный, ведь Рух победил с крупным счетом. Впрочем, есть претензии к концентрации игроков 22.10.2023 в 16:50 Виталий Пономарев: Результат положительный, ведь Рух победил с крупным счетом. Впрочем, есть претензии к концентрации игроков Наставник Руха прокомментировал победу над Вересом
Шахтер победил Рух в товарищеском матче благодаря голам легионеров 15.10.2023 в 16:02 Шахтер победил Рух в товарищеском матче благодаря голам легионеров Встречались соседи в турнирной таблице УПЛ
Рух - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ 27.10.2023 в 23:17 Рух - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ Рух - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 14-го тура чемпионата 27.10.2023 в 20:40 УПЛ утвердила даты и время начала матчей 14-го тура чемпионата Матчи Кривбасс – Динамо и Шахтер - Днепр-1 состоятся в воскресенье, 12 ноября
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Рух
41%
Ничья
26%
ФК Александрия
33%
П1: 1.85 Х: 6.50 П2: 2.52
LIVE
Трансляция матча Рух - ФК Александрия
play-btn
play sound
В эфире
Суспільне: Херсон
Трансляция
Инфо
У Александрии 12-я позиция - 9 очков после 11 матчей
Инфо
Рух перед данным матчем идет на 5-м месте в таблице - 19 очков после 10 матчей
Инфо
Запасные Александрии: Долгий, Кравченко, Эрнандес, Кулаковский, Белошевский, Плакса, Ващенко, Джевани, Безерра, Смирный, Погорелый, Шевченко
Инфо
Стартовый состав Александрии: Ермаков, Савченко, Сигеев, Калитвинцев, Шулянский, Андрейчук, Логинов, Скорко, Мартынюк, Шостак, Михайленко
Инфо
Запасные Руха: Паньков, Довгий, Лях, Мысык, Таллес, Плюман, Пастух, Федор, Квасница, Соломон
Инфо
Стартовый состав Руха: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский, Сапуга, Притула, Теслюк, Рунич, Климчук
Инфо
Матч начнется в 18:00, судить игру будет Николай Балакин. Также у нас будет ВАР
Добрый вечер всем любителям украинского футбола! Пока в Испании проходит Эль-Классико, UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 12-го тура УПЛ, в котором Рух принимает Александрию.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Альмерия Альмерия 0 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 1 Завершен 15:00 - Сегодня Колос Колос 1 Динамо Динамо 1 Завершен 14:30 - Сегодня Саутгемптон Саутгемптон 2 Бирмингем Сити Бирмингем Сити 1 Завершен 14:30 - Сегодня Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 4 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0 Завершен 14:30 - Сегодня Челси Челси 0 Брентфорд Брентфорд 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Рух - ФК Александрия 28.10.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 28.10.2023
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Александрия, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 26.09.2023 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - ФК Александрия можно посмотреть 28.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Верес - 22.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Колос - 21.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Рух - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.