Рух — Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 октября 2023

Ровно месяц назад "Рух" и "Александрия" играли в Кубке Украины и тогда команда Ротаня одержала верх, выбив львовян из турнира.

Да, "Рух" играл смешанным составом, да пропустили на 90+4 минуте после обидного автогола Сапуги, но все эти нюансы со временем забудутся, а счет на табло остался.

Теперь у "Руха" есть шанс не откладывая в долгий ящик устроить реванш. Ну или "Александрия" показать, что тот результат был не случайным.

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Что ж, будем смотреть – антурах для нашего матча хороший и будем надеяться, команды не разочаруют.

"Рух" (Львов) – ФК "Александрия"

VBET Лига. 12-й тур

28 октября, Львов, Стадион "Арена Львов", 18:00.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Видеотрансляция: Суспільне, YouTube-канал "УПЛ ТБ"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Рух", последние новости:

Треть сезона уже позади и "Рух" кажется, вышел из зоны турбулентности. Такое бывает: молодая команда, которая залихватски начала сезон и некоторое время находилась в группе лидеров, затем несколько сдала, попав в зону неудач, и вот сейчас, кажется снова, словила свой попутный ветер.

В прошлом туре львовяне уверенно вынесли "Верес" со счетом 5:2. Конечно, нынешний "Верес" - тот еще соперник, но парни Пономарева играли легко, открыто, привлекательно, и даже пропустив два гола, ни на секунду не дали усомниться о победители матча.

Также на неделе команда "Руха" U-19 в Юношеской Лиге УЕФА на выезде обыграла "Сараево" и пробилась в следующий раунд турнира. Конечно, юноши – совсем другая команда, но у "Руха" и основа состоит из молодежи, деление довольно условное, так что эта волевая победа должна подогреть моральный статус у всех футболистов.

Да, месяц назад "Рух" проиграл "Александрии" в Кубке, пропустив на 90+4 минуте обидный автогол. И теперь этот факт будет подогревать интерес и к нынешней игре – у львовян будет шанс взять реванш за кубковую неудачу, о чем и говорил Виталий Пономарев.

"Мы уже играли с "Александрией" в Кубке Украины, но тогда мы делали ротацию, хотя это и не оправдывает наше поражение. "Рух" пропустил гол на последних секундах матча и теперь мы хотим взять реванш. "Александрия" – хорошая команда, играющая в структурный футбол, контролирующая мяч. Думаю, это будет интересное противостояние", - сказал тренер.

Также коуч говорил, что впереди три матча с сложными соперниками (Александрия", "Днепр-1", "Оболонь") и что нужно правильно распределить силы, но тут Виталий Юрьевич, кажется, немного лукавил. Состав у команды сыгранный, на дисквалификации один Дидык, поэтому на матч с "горожанами" мы увидим уже сформировавшуюся команду, возможно, с вариантами из-за того, что против "Сараево" играли Холод и Пастух, которым Пономарев даст отдохнуть.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Холод, Слюбик, Сыч, Подгурский, Притула, Сапуга, Рунич, Теслюк, Климчук

"Александрия", последние новости:

"Александрию" при Ротане продолжает лихорадить. Состояние команды, как говорят врачи, "стабильно тяжелое". Руслан Петрович уже и от "молодежки" избавился, и летнюю подготовку с тарнсферной кампанией провел, а "Ротань-стайл" все еще никак не прорисовывается. После поражения 1:5 от "Черноморца" в 8-м туре футбольная общественность снова начала обсуждать возможную отставку тренера, но у Руслана Петровича есть хороший кредит доверия. Тем не менее, когда выводишь команду на каждый матч, после которого в тебя снова политит куча критики – положение не из приятных.

В прошлом туре "Александрия" снова проиграла. Проиграла "Колосу" 0:1. Может и не совсем по игре, но какого-то игрового качественного прорыва от "горожан" снова не было видно.

Месяц назад "Александрия" выбила львовян из Кубка Украины, но это победа была исключением из правил. В чемпионате команда не выигрывает со второго тура! За счет ничьих и пары команд, которые выглядят еще хуже, "горожане" пока что держатся на плаву в таблице, но долго так продолжаться не может.

Поэтому на каждую игру нужно настраиваться как на последний и решительный бой, в том числе и на "Рух". Тем более что львовян Ротань в текущем сезоне уже обыгрывал – отличный шанс поправить положение и наконец-то перечеркнуть все вышесказанное.

Дисквалифицированных игроков у "Александрии" нет, но вот потеря Кирилла Ковальца в центре поля может стать проблемой. Хавбек отыграл только 25 минут в матче с "Колосом" после чего покинул поле из-за повреждения. Насколько она серьезна мы не знаем, но на "Рух" Кирилл вряд ли выйдет.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Савченко, Логинов, Мартынюк, Скорко, Сигеев, Смирный, Шостак, Калитвинцев, Михайленко, Шулянский

Турнирная таблица

У команд кардинально разные как турнирное положение, так и моральное состояние. Львовяне находятся на 5-м месте в таблице, "Александрия" - на 12-м.

"Рух" выдал неожиданно уверенный старт сезона, после чего, правда, наступил некоторый спад, что нормально для молодой команды. Впрочем, сейчас львовяне снова возвращаются на волну, показывая в последних матчах интересную и главное результативную игру.

"Александрия" в чемпионате последний раз побеждала в начале августа. У команды пока что две победы, и если бы не ничью, дело в турнирной таблице обстояло бы совсем плохо. Тем не менее, пока что корабль Ротаня на плаву, но каждая очередная пробоина грозит пустить на дно если не весь экипаж, то капитана. Отступать "горожанам" действительно некуда – ниже только ЛНЗ, "Верес" и "Минай" ("Заря" своего спасителя, кажется, нашла).

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 11 7 2 2 22-11 +11 23 0 2 Полесье 11 7 1 3 18-8 +10 22 0 3 Шахтер 10 6 3 1 20-10 +10 21 0 4 СК Днепр-1 10 6 3 1 13-7 +6 21 0 5 Рух 10 5 4 1 19-10 +9 19 0 6 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 7 Динамо 8 5 0 3 22-14 +8 15 0 8 Колос 11 3 6 2 7-7 0 15 0 9 Ворскла 11 4 1 6 12-21 -9 13 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 11 2 3 6 7-17 -10 9 0 13 Заря 9 2 3 4 10-12 -2 9 0 14 ЛНЗ 11 2 3 6 8-15 -7 9 0 15 Верес 10 1 3 6 8-17 -9 6 0 16 ФК Минай 11 0 4 7 6-21 -15 4 0

Последние матчи

В активе "Руха" в шести последних матчах (включая кубковый) 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения. Разница мячей – 10:7.

ЛНЗ – "Рух" 2:1

"Рух" – "Шахтер" 1:1

"Рух" – "Александрия" 0:1

"Кривбасс" – "Рух" 1:3

"Рух" – "Минай" 0:0

"Верес" - "Рух" 2:5

"Александрия" в шести последних матчах сезона (включая кубковый) одержала 1 победу, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Разница мячей – 4:10.

"Александрия" – "Минай" 0:0

"Александрия" – " Черноморец " 1:5

"Рух" – "Александрия" 0:1

"Динамо" – "Александрия" 4:2

ЛНЗ – "Александрия" 0:0

"Александрия" – "Колос" 0:1

В текущем сезоне команды успели сыграть кубковый матч, в котором "Александрия" победила со счетом 1:0.

В прошлом сезоне команды сначала сыграли 1:1 на поле "Аолександрии", а затем расписали нулевую ничью на поле "Руха", и эта ничья не пустила "горожан" в еврокубки.

Всего между собой команды сыграли 6 матчей: 1 победа "Руха", 4 ничьи,1 победа "Олександрии". Мячи: 3:3.

На поле "Руха" – 4 матча: +1=2-1, мячи 2:2.

В УПЛ сыграно 5 матчей: +1=4-0, мячи 3-2.

"Александрия" может 100-й раз в УПЛ сыграть вничью.

Беспроигрышная домашняя клубная рекордная серия "Руха" длится в УПЛ 12 игр: 4 победы и 8 ничьих.

Руховцы держат и ничейную домашнюю клубную рекордную серию, которая длится в УПЛ 4 игры.

Общая безвыигрышная серия "Александрии" продолжается в УПЛ 9 игр: 3 ничьих и 6 поражений, а в гостях – 7 игр: 4 ничьих и 3 поражения.

Александрия при Руслане Ротане может потерпеть 10-е поражение в УПЛ.

"Рух" – Александрия": ставки и коэффициенты

"Рух" – Александрия": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Рух — Александрия Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Рух" – Александрия" от UA-Футбол

Букмекеры прогнозируемо видят фаворитам матча "Рух" - 1.92 на победу хозяев смотрится неплохим "рабочим" вариантом.

"Рух" много забивает, однако больше это делает после перерыва. Да и в целом, первый тайм, думается, не будет простым – гости точно упрутся и не отдадут очки просто так.

С атакой у гостей могут быть проблемы – неизвестно, успеет ли вернуться Ковалец, от которого впереди у "горожан" очень многое зависит.

Прогноз UA-Футбол: Тотал "Руха" во тором тайме больше 0.5 за 1.67

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.