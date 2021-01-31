Аталанта - Лацио онлайн трансляция матча

Аталанта выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Лацио выигрывает в 39%.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.

Команда Лацио выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Mario Pasalic отдал больше всего передач в Аталанта с 4 передачами. Luis Alberto лучший распасовщик Лацио (4 передач)

Победителем прошлой встречи была команда Лацио.

Аталанта забивает 2.19 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.21 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иЛацио, когда Аталанта играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Аталанта выигрывает первый тайм в 44% матчей, Лацио выигрывает в 39% матчей.

Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Лацио's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Лацио - 2.8.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.

Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 5 голами. Ciro Immobile забил 8 раз за Лацио

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Лацио выиграла 1, 1 ничьи.

Аталанта забивает 2.8 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 2.2 гола против команды Аталанта (в среднем).

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лацио (во всех соревнованиях).

Лацио не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

В их последнюю встречу команда Лацио победила в 2 гол(а).

Наиболее популярный счет между Аталанта и Лацио 0-2. 7 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Лацио - 5.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Аталанта пропускает в каждом из последних 5 матчах.

За последние 23 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 7 победы команды Лацио. Разница голов 33-31 в пользу команды Аталанта.

Лацио не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 47 встреч, команда Аталанта выиграла 14 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-54 в пользу команды Лацио

Игры прошлого года: 1-3 (Аталанта дома) и 1-4 (Лацио дома).

Аталанта не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Лацио забил 25% голов между минутами 76-90?