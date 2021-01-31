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Аталанта - Лацио онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 30 октября 2021, 16:00 - Gewiss Stadium
Главный судья: Марко Гвида
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
1 - 1
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54'
Лацио
Рим
Ход матча
18' Педро 34' Луис Фелипе 45' Запата, Дуван
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
22%
Ничья
33%
Лацио
44%
П1: 2.14 Х: 2.94 П2: 4.17
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 3.75
П1: 2.14 Х: 2.94 П2: 4.17
П1: 2.14 Х: 2.94 П2: 4.17
Интересные факты
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Лацио выигрывает в 39%.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.
  • Команда Лацио выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Mario Pasalic отдал больше всего передач в Аталанта с 4 передачами. Luis Alberto лучший распасовщик Лацио (4 передач)
  • Победителем прошлой встречи была команда Лацио.
  • Аталанта забивает 2.19 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.21 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иЛацио, когда Аталанта играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 44% матчей, Лацио выигрывает в 39% матчей.
  • Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Лацио's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Лацио - 2.8.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.
  • Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 5 голами. Ciro Immobile забил 8 раз за Лацио
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Лацио выиграла 1, 1 ничьи.
  • Аталанта забивает 2.8 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 2.2 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лацио (во всех соревнованиях).
  • Лацио не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • В их последнюю встречу команда Лацио победила в 2 гол(а).
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Лацио 0-2. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Лацио - 5.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Аталанта пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 23 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 7 победы команды Лацио. Разница голов 33-31 в пользу команды Аталанта.
  • Лацио не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 47 встреч, команда Аталанта выиграла 14 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-54 в пользу команды Лацио
  • Игры прошлого года: 1-3 (Аталанта дома) и 1-4 (Лацио дома).
  • Аталанта не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Лацио забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Аталанта забил 28% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Аталанта
9
Побед
24
Игр
9
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
31.01.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 3 Завершен Лацио
Кубок Италии 2020/2021
27.01.2021 - 18:45 Аталанта 3 - 2 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
30.09.2020 - 21:30 Лацио 1 - 4 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
20.09.2020 - 16:00 Лацио 0 - 0 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Сампдория 1 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 13:30 Аталанта 1 - 1 Завершен Удинезе Н
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Эмполи 1 - 4 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершен Милан П
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Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Лацио 1 - 0 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 16:00 Эллас Верона 4 - 1 Завершен Лацио П
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Лацио 0 - 0 Завершен Марсель Н
Чемпионат Италии 2021/2022
16.10.2021 - 19:00 Лацио 3 - 1 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 13:30 Болонья 3 - 0 Завершен Лацио П
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Главные события
ГООЛ! Запата, Дуван
45'
34'
Луис Фелипе
18'
Педро ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
22%
Ничья
33%
Лацио
44%
П1: 2.14 Х: 2.94 П2: 4.17
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 3.75
П1: 2.14 Х: 2.94 П2: 4.17
П1: 2.14 Х: 2.94 П2: 4.17
Составы команд
12
Муссо, Хуан
66
Lovato, Matteo
28
Демираль, Мерих
15
Мартен де Роон
5
Мехле, Йоаким
11
Фреулер, Ремо
20
Копмейнерс, Теун
77
Заппакоста, Дэвид
88
Марио Пашалич
91
Запата, Дуван
72
Йосип Иличич
25
Пепе Рейна
23
Эльсеид Хюсай
3
Луис Фелипе
33
Франческо Ачерби
77
Адам Марусич
21
Сергей Милинкович-Савич
32
Данило Катальди
10
Луис Альберто
9
Педро
17
Чиро Иммобиле
7
Фелипе Андерсон Гомес
Стартовый состав
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
    45
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 9
    Педро
    Полузащитник
    18
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 7
    Фелипе Андерсон Гомес
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
    34
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 77
    Адам Марусич
    Полузащитник
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 88
    Тома Башич
    Полузащитник
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 27
    Moro, Raul
    Нападающий
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
  • 18
    Romero, Luka
    Полузащитник
  • 13
    Жан-Даниэль Акпа-Акпро
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 5
    Гонсало Эскаланте
    Полузащитник
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 31
    Мариус Адамонис
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Маурицио Сарри
Статистика матча
7
Штрафные
7
5
Фолы
6
54%
Владение мячом
46%
2
Угловые
2
2
Офсайды
1
1
Удары мимо
1
2
Удары в створ
1
1
Блокировано ударов
1
ЖК
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
51'
Рейна спокойно справился с дальним ударом Фройлера.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Аталанта ничего не создала у ворот Лацио за 45 минут, но в компенсированное время класс Дувана Сапаты позволил хозяевам сравнять счет. Гасперини вряд ли доволен игрой своих подопечных, так что ждем после перерыва на поле Малиновского.
45+2'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+1'
Гоооол!!!
Аталанта забивает за 4 секунды до свистка на перерыв! Сапата в силовом стиле ворвался в штрафную Лацио и прошил Рейну ударом в дальний угол!
45'
Инфо
Одну минуту судья добавил к первому тайму.
Инфо
3-3 по ударам и 0-2 по попаданиям в створ.
35'
Желтая карточка
Желтая для Луиса Фелипе за грубый фол против Дзаппакосты.
33'
Фелипе Андерсон бил после подачи углового – вратарь Аталанты забрал мяч в руки после рикошета.
29'
Мяч в штрафной Лацио дошел до Иличича, но словенца подвела техника.
25'
Оборона Лацио сегодня на высоте – за 25 минут у Аталанты не было даже намека на голевой момент.
Инфо
У Педро в 38 матчах Серии А 8 голов и 5 результативных передач.
19'
Гоооол!!!
Педро! Вратарь Аталанты парировал удар Иммобиле после выхода один на один, но на добивании никто из футболистов хозяев не помешал испанцу забить третий гол в сезоне.
16'
Очень много стыков и борьбы. Только что медики оказывали помощь Де Рону.
11'
Ловато головой неточно пробил после углового у ворот Лацио.
7'
Аталанта за счет прессинга закрыла Лацио в обороне, но Рейна в игру пока не вступал.
4'
Битва за контроль центра поля проходит на первых минутах матча.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Аталанта в турнирной таблице Серии А занимает 5-е место (18 очков), Лацио идет 6-м (17).
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сегодня остался в запасе:
Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Демирал, Ловато, Мэле, Иличич, Фройлер, Пашалич, Копмейнерс, Сапата.
Лацио: Рейна, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Луис Альберто, Катальди, Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.
Добрый день! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 11-го тура Серии А между Аталантой и Лацио. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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Анонс матча "Аталанта" - Лацио 30.10.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Лацио (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Лацио, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Лацио в предыдущем футбольном матче 31.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Маурицио Сарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Лацио можно посмотреть 30.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Сампдория - 27.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший матч команды Лацио был сыгран против "Фиорентина" - 27.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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