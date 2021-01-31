Аталанта - Лацио онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Лацио (Рим):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Лацио, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Лацио в предыдущем футбольном матче 31.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Маурицио Сарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Сампдория - 27.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший матч команды Лацио был сыгран против "Фиорентина" - 27.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.
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