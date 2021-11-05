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Черноморец - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 ноября 2021, 19:30 - Черноморец
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
До начала
00 : 00 : 00
Рух
Львов
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
62%
Ничья
15%
Рух
23%
П1: 2.95 Х: 2.39 П2: 3.10
П1: 2.45 Х: 3.50 П2: 2.70
П1: 2.95 Х: 2.39 П2: 3.10
П1: 2.95 Х: 2.39 П2: 3.10
Интересные факты
  • Черноморец Одесса забивает 1.38 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 0.94 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Черноморец Одесса без побед в последних 6 играх.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 32% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 23% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Черноморец Одесса сыграл 8 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • У команды FC Rukh Lviv серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 0-3-3
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 32% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 23%.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 16 матчах.
  • FC Rukh Lviv не забивает в 3 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Черноморец Одесса не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 20% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 25% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Рух
Первая лига 2021
11.07.2020 - 19:30 Черноморец 2 - 2 Завершен Рух
Первая лига 2019/2020
08.09.2019 - 17:30 Рух 2 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Черноморец Н
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021/2022
18.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 14:00 Колос 2 - 1 Завершен Черноморец П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
01.10.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Рух 0 - 2 Завершен Динамо П
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
62%
Ничья
15%
Рух
23%
П1: 2.95 Х: 2.39 П2: 3.10
П1: 2.45 Х: 3.50 П2: 2.70
П1: 2.95 Х: 2.39 П2: 3.10
П1: 2.95 Х: 2.39 П2: 3.10
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Кучерук, Авагимян, Биловар, Ванат, Вачиберадзе (к), Дубко, Исаенко, Кузик, Кучерук, Михайленко, Скорко, Цитаишвили.
Инфо
Стартовый состав Рух: Панькив, Альваренга, Белый, Борячук, Карасюк, Лях, Мартынюк (к), Мысык, Сыч, Таллес, Федорчук.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура УПЛ Черноморец – Рух.
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Последние матчи
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Анонс матча Черноморец - Рух 06.11.2021, Премьер-лига

Матч между командой Черноморец (Одесса) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Черноморец (Одесса) и командой Рух (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Черноморец и Рух в предыдущем футбольном матче 11.07.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Рух можно посмотреть 06.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Ворскла - 01.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Александрия - 31.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Черноморец - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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