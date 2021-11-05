Черноморец - Рух онлайн трансляция матча

Матч между командой Черноморец (Одесса) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Черноморец.
Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Черноморец (Одесса) и командой Рух (Львов):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Черноморец и Рух в предыдущем футбольном матче 11.07.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз
Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Ворскла - 01.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Александрия - 31.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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