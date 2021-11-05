Черноморец - Рух онлайн трансляция матча

Черноморец Одесса забивает 1.38 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 0.94 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Черноморец Одесса без побед в последних 6 играх.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 32% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 23% матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Черноморец Одесса сыграл 8 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

У команды FC Rukh Lviv серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 0-3-3

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 32% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 23%.

FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 16 матчах.

FC Rukh Lviv не забивает в 3 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Черноморец Одесса не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 20% голов между минутами 0-15?