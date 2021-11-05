Черноморец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.11.2021

Почти неделю назад произошло знаковое для "Черноморца" событие – впервые в этом чемпионате одесситы отыграли на ноль пропущенных. "Ворскла" создала немало моментов у ворот Кучерука, но так и не забила. Этот факт, вполне возможно, вдохновит "Черноморец" на дальнейшие свершения.

В 14-м туре тоже будет шанс не пропустить, ведь будет противостоять "Черноморцу" одна из худших атак лиги. "Рух" в предыдущих 12-ти матчах забил десять голов, а в хронологически последнем поединке вообще страдал на поле, разродившись только одним ударом по воротам. Матч на матч не приходится, но вывеска плохой защиты против плохой атаки не высосана из пальца. Так что наблюдаем, чьи слабые стороны окажутся менее проблемными.

УПЛ. 14-й тур. 06.11.2021

Одесса. Стадион "Черноморец"

Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

"Черноморец" 19:45 "Рух"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "Футбол 2"

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Черноморец"

Ничья с "Ворсклой" не дала "Черноморцу" существенных турнирных дивидендов. Одесситы по-прежнему находятся в зоне прямого вылета, хотя моральное состояние коллектива Мороза должно было улучшиться. По крайней мере, перед "Рухом" у "Черноморца" не должно быть никакого пиетета. Несмотря на то, что соперник расположен на шесть позиций выше в турнирной таблице.

У "Черноморца" очень сложный календарь в конце года. В следующем туре будет "Динамо", дальше – "Десна", "Днепр-1", "Металлист 1925". Поэтому другой задачи, кроме как победа над "Рухом", перед "Черноморцем" не может стоять априори. Это тот случай, когда нужно постараться как можно лучше замаскировать свои слабые стороны.

У Юрия Мороза точно будут проблемы с составом. Точнее, не будет возможности использовать оптимальную обойму, ведь дисквалифицирован один из ведущих игроков центра поля Евгений Смирный. Есть сомнения в функциональной готовности Мохаммеда Кадири и Романа Вантуха. Зато Илья Путря возвращается после отстранения.

Ориентировочный состав: Кучерук – Путря, Биловар, Дубко, Кузык – Вачиберадзе, Михайленко, Исаенко – Авагимян, Цитаишвили – Ванат

"Рух"

Парадоксы "Руха": команда за целый матч против "Александрии" смогла создать один более-менее осмысленный момент у чужих ворот, а тренер отсыпал комплименты. Потом отсыпал добрые слова команде и президент "Руха", что только подтверждает и без того понятную истину – львовянам главное не пропускать. А впереди будет, как будет.

Вот только у ближайшего соперника львовян очень уязвимая защита, поэтому отсутствие попытки воспользоваться этим будет еще одним поводом ругать "Рух" за трусость. Другой вопрос – насколько эта критика вообще затрагивает команду Кучука.

У "Руха" сейчас непонятна кадровая ситуация – коллектив пережил вспышку коронавируса, поэтому любые попытки спрогнозировать стартовые одиннадцать будут из категории "пальцем в небо". Точно известно, что не сыграет Орест Кузык. Он дисквалифицирован. Также не поможет "Руху" не возобновившийся Климчук.

Ориентировочный состав: Панькив – Сыч, Стаменкович, Мартынюк, Мысык – Федорчук, Карасюк, Таллес – Рунич, Бойчук – Борячук

"Черноморец" – "Рух". Статистика личных встреч

Это одно из многих "молодых" противостояний в текущей Премьер-лиге. "Черноморец" и "Рух" только дважды встречались между собой на официальном уровне (Первая лига), выдав два достаточно результативных поединка. Сначала была победа львовян 2:0, а затем ничья 2:2 (сезон 2019/20).

08.09.2019. Первая лига

"Рух" – "Черноморец" 2:0

11.07.2020. Первая лига

"Черноморец" – "Рух" 2:2

"Черноморец" – "Рух". Последние матчи команд

0:0 с "Ворсклой" в предыдущем туре – это был первый матч текущего сезона, в котором "Черноморец" не пропустил. Это была вторая ничья подряд в УПЛ и сразу третья в последних пяти матчах чемпионата. Но ведь нет побед. Последняя виктория одесситов пришлась на кубковый матч, датированный 23-м сентября.

"Рух" вылетел из Кубка Украины, но в чемпионате не проигрывает уже три тура подряд. В двух поединках этой серии львовяне забивали по два мяча. Примечательно также, что две победы за последние восемь матчей (во всех турнирах) "Рух" одержал в гостях.

"Черноморец" – "Рух". Турнирное положение команд

"Рух" вполне комфортно чувствует себя ближе к середине таблицы. А вот "Черноморец" находится в прямой зоне вылета, хотя по состоянию на начало тура уступает одному конкуренту двумя очками, другому – одним, а третьему вообще только по дополнительным показателям. Три очка способны значительно улучшить положение одесситов.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 7 Верес 13 5 4 4 12-12 0 19 0 8 Металлист 1925 14 6 1 7 16-22 -6 19 0 9 Десна 13 5 3 5 15-21 -6 18 0 10 Рух 12 3 4 5 10-14 -4 13 0 11 Колос 12 3 2 7 7-18 -11 11 0 12 ФК Львов 13 2 4 7 9-20 -11 10 0 13 Ингулец 12 2 3 7 9-22 -13 9 0 14 ФК Минай 12 1 5 6 8-18 -10 8 0 15 Черноморец 13 1 5 7 12-26 -14 8 0 16 ФК Мариуполь 13 1 1 11 15-32 -17 4 0

"Черноморец" – "Рух". Ставка и коэффициенты

"Черноморец" – "Рух". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 1:1. Будет странно и нетипично, если "Черноморец" во второй раз сыграет на ноль пропущенных. Но будет также удивительно, если атака одесситов, которая в целом выглядит хорошо, хотя бы раз не реализует себя в матче с "Рухом". Прямая ставка на ничью смотрится очень привлекательным вариантом с высоким коэффициентом.