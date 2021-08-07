Кривбасс - Горняк-Спорт онлайн трансляция матча

Анонс матча Кривбасс - Горняк-Спорт 14.11.2021, Первая лига

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Горняк-Спорт (Горишние Плавни) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 14.11.2021

Время начала матча: 13:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Кривбасс (Кривой Рог) и командой Горняк-Спорт (Горишние Плавни):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Кривбасс, тогда как команда Горняк-Спорт осталась с поражением. Столкновение Горняк-Спорт и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 07.08.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Александр Бабич



Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Нива - 05.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Год основания Горняк-Спорт (Горишние Плавни): 1989

Страна: Украина

Тренер: Игорь Жабченко



Предыдущий поединок команды Горняк-Спорт был сыгран против Полесье - 07.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Горняк-Спорт.

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