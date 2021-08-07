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Кривбасс - Горняк-Спорт онлайн трансляция матча

Первая лига - 14 ноября 2021, 13:15 - Стадион Металлург
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
0 - 0
Обновить
90'
Горняк-Спорт
Горишние Плавни
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
44%
Ничья
22%
Горняк-Спорт
33%
П1: 1.63 Х: 3.02 П2: 6.04
П1: 1.73 Х: 2.50 П2: 7.50
П1: 1.63 Х: 3.02 П2: 6.04
П1: 1.63 Х: 3.02 П2: 6.04
П1: 1.67 Х: 2.85 П2: 6.20
Личные встречи
Кривбасс
2
Побед
6
Игр
3
Побед
Горняк-Спорт
Первая лига 2021/2022
07.08.2021 - 16:30 Горняк-Спорт 1 - 2 Завершен Кривбасс
Клубные товарищеские матчи 2019
26.02.2019 - 14:00 Кривбасс 0 - 2 Завершен Горняк-Спорт
Первая лига 2015/2016
26.03.2016 - 15:00 Кривбасс 3 - 1 Завершен Горняк-Спорт
Первая лига 2015/2016
14.10.2015 - 15:00 Горняк-Спорт 1 - 0 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Кривбасс
Первая лига 2021/2022
05.11.2021 - 17:30 Нива 1 - 2 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
30.10.2021 - 13:15 Олимпик 0 - 2 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
23.10.2021 - 15:30 Полесье 1 - 2 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
16.10.2021 - 15:30 Кривбасс 3 - 0 Завершен ФК Краматорск В
Первая лига 2021/2022
10.10.2021 - 15:30 ВПК-Агро 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
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Последние матчи - Горняк-Спорт
Первая лига 2021/2022
07.11.2021 - 13:15 Горняк-Спорт 1 - 0 Завершен Полесье В
Первая лига 2021/2022
31.10.2021 - 13:15 ФК Краматорск 0 - 1 Завершен Горняк-Спорт В
Первая лига 2021/2022
25.10.2021 - 15:30 ВПК-Агро 1 - 2 Завершен Горняк-Спорт В
Первая лига 2021/2022
17.10.2021 - 13:15 Горняк-Спорт 1 - 1 Завершен Волынь Н
Первая лига 2021/2022
11.10.2021 - 17:30 Оболонь 0 - 3 Завершен Горняк-Спорт В
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
44%
Ничья
22%
Горняк-Спорт
33%
П1: 1.63 Х: 3.02 П2: 6.04
П1: 1.73 Х: 2.50 П2: 7.50
П1: 1.63 Х: 3.02 П2: 6.04
П1: 1.63 Х: 3.02 П2: 6.04
П1: 1.67 Х: 2.85 П2: 6.20
Статистика матча
5
Угловые
1
1
ЖК
5
Трансляция
86'
Желтая карточка
Никитюку желтая. Правда не очень понятно за что – то ли за затяжку времени, то ли за симуляцию
84'
Опасный момент
Ох хороший момент для Кривбасса, но Васин не очень хорошо пробил после прострела с фланга! А было опасно!
83'
Замена
Романов вместо Твердохлеба у гостей вышел
81'
Желтая карточка
Чуев желтую получил у Горняка за толчок в спину
79'
А вот Кривбасс прорвался по флангу, но прострел забирает кипер Горняка
78'
Горняки сходили в атаку – не очень интересно, но у Кривбасса и этого пока нет
76'
Замена
Мостовой ушел,Горват вышел у хозяев
75'
Щедрый изображает муки на газоне, но судья фол не дает
74'
Уголовой
Кривбасс долго готовился подать угловой, но так ничего из этого стандарта не выжал
71'
Желтая карточка
Мостовой, подчищая ошибку, сфолил на желтую
70'
Замена
Вагнер вместо Илича вышел у Кривбасса
69'
Опасный момент
Охохо! После навеса Яворский пробивал головой, но чуть не попал! моментище у Горняка!
68'
Уголовой
Угловой подали гости, но Сарнавский на выходе спокойно забирает
66'
Все спокойно у нас, без моментов
63'
Опасный момент
Илич со штрафного подрезал во вратарскую – очень неплохо, но до мяча никто так и не дотянулся!
62'
Желтая карточка
Клеберу желтая за фол на фланге у штрафной
60'
Опасный момент
А вот после навеса с фланга Никитюк пробил головой – но чуть мимо! Было опасно!
59'
И снова стык в центре поля, снова судья делает внушение
57'
Горняки сбегали в контру – Клебер пробовал дриблить, упал в штрафной, но судья безучастен
55'
Офсайд
В офсайд залезли хозяева, и игроки недовольны решением арбитров
54'
Замена
Вместо Сафиханова Клебер вышел у Горняка-Спорт
52'
Пара фолов в центре поля. Реф проводит устное внушение
50'
И снова довольно спокойная игра – в центре поля в основном
47'
Опасный момент
Момент у Кривбасса, но Клищук тянет удар!
46'
Замена
Замена у Кривбасса Рябов ушел, Приходько вышел
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Кривбасс активничал первые минут 15, но ничего из этого не выжал, после чего игра перетекла в спокойное русло. 0:0 у нас пока что
45+2'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв, первый тайм окончен!
45+1'
Кривбасс заработал штрафной на фланге, но ничего из навеса не выжал.
45'
Инфо
1 минута компенсирована к первому тайму
42'
Катится тайм к завершению, все спокойно у нас на данный момент
38'
Желтая карточка
Сафиханому желтая.
37'
Штрафной для Кривбасса на фланге – навес вышел не очень опасный
36'
Желтая карточка
Яворский подкатился под соперника – первая желтая в матче
34'
Опасный момент
Ой ой! А вот момент! Мостовой пробил, Васин после рикошета добавлял, но не попал в раму! Хороший шанс для Кривбасса!
31'
Правым флангом больше атакует Кривбасс, но все как-то не очень интересно
29'
Татарков на фланге получил мяч, пробежался, но выпустил вдруг его за лицевую
27'
И снова пару фолов в центре поля – все спокойно у нас.
25'
А вот неплохо Семку вывели на удар, вот только сам удар был заблокирован
24'
Еще фол в центре поля от хозяев. Судья высказывает Васину. Пока что на словах
23'
Кривбасс не так бежит, как это было на старте матча, успокоилась игра
22'
Фол в центре поля, ничего интересного в этот отрезок
20'
А вот горняки сходили в атаку – Яворский пробил метров с 20-ти, но его выстрел заблокировали
19'
Еще раз Татарков прошелся флангом, но не подал. Вернее, подал, но совсем не туда
17'
Интересно! Татарков прорвался по флангу, в борьбе с защитником или пробивал, или так отдавал, но все равно вышло мимо!
14'
15 минут, полет нормальный. Пару подходов от Кривбасса. Ударов в створ пока нет
11'
Кривбасс со штрафного навесил во вратарскую, но после некоторой суматохи гости мяч все-таки вынесли
10'
Снова фол в центре поля. Реф высказывает Мильченко, что так играть нельзя
9'
Играет Кривбасс первым номером, но пока что без особых обострений
7'
В центре поля возня, фол, еще фол…
5'
Опасный момент
А вот хорош! Хобленко вырезал с фланга под удар, но Васин дал мимо ворот! А было неплохо!
4'
Горняки пытались пробиться по флангу – не вышло ничего интересного
2'
Сразу Кривбасс сходил в атаку, но ничего пока что не выжал, хотя преимущество обозначил
1'
Свисток
Матч начался!
На поле уже команды.
Инфо
Стартовый состав Горняка-Спорт: Клищук, Сафиханов, Чуев, Никитюк, Черныш, Мильченко, Паламар, Семка, Твердохлеб, Понедельник, Яворский
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Сарнавский, Мостовой, Заименко, Семенов, Татарков, Рябов, Илич, Гордиенко, Щедрый, Васин, Хобленко
Кривбасс находится на втором месте в турнирной таблице, Горняк-Спорт – на шестом.
Начнется игра в 13:15, судить будет Юрий Иванов!
Добрый день всем любителям украинского футбола. Пока в Европе идут матчи отбора ЧМ-2022, ПФЛ продолжает играть, и сегодня в рамках 18-го тура Первой лиги Кривбасс примет Горняк-Спорт. Именно этот матч в качестве текстового онлайна и предлагает вашему вниманию UA-Футбол.
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Анонс матча Кривбасс - Горняк-Спорт 14.11.2021, Первая лига

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Горняк-Спорт (Горишние Плавни) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 14.11.2021
Время начала матча: 13:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Кривбасс (Кривой Рог) и командой Горняк-Спорт (Горишние Плавни):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Кривбасс, тогда как команда Горняк-Спорт осталась с поражением. Столкновение Горняк-Спорт и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 07.08.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - Горняк-Спорт можно посмотреть 14.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - Горняк-Спорт, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Нива - 05.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Год основания Горняк-Спорт (Горишние Плавни): 1989
Страна: Украина
Тренер: Игорь Жабченко

Предыдущий поединок команды Горняк-Спорт был сыгран против Полесье - 07.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Горняк-Спорт.

Следите за результатами матча Кривбасс - Горняк-Спорт онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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