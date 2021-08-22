Оболонь - Металлист онлайн трансляция матча

Анонс матча Оболонь - Металлист 29.11.2021, Первая лига

Противостояние между командой Оболонь (Киев) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 29.11.2021

Время начала матча: 17:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Оболонь (Киев) и командой Металлист (Харьков):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Металлист, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Металлист и Оболонь в предыдущем футбольном матче 22.08.2021 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)

Год основания Оболонь (Киев): 2013

Страна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против Прикарпатье - 21.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Олимпик - 20.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

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