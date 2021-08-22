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Оболонь - Металлист онлайн трансляция матча

Первая лига - 29 ноября 2021, 17:30 - Оболонь-Арена
Рейтинг матча:
Оболонь
Киев
0 - 0
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26'
Металлист
Харьков
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
25%
Ничья
20%
Металлист
55%
П1: 4.34 Х: 2.63 П2: 2.00
П1: 4.33 Х: 2.75 П2: 2.00
П1: 4.34 Х: 2.63 П2: 2.00
П1: 4.34 Х: 2.63 П2: 2.00
П1: 4.80 Х: 2.60 П2: 2.00
Личные встречи
Оболонь
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Металлист
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 18:45 Металлист 3 - 0 Завершен Оболонь
Последние матчи - Оболонь
Первая лига 2021/2022
21.11.2021 - 14:15 Прикарпатье 0 - 2 Завершен Оболонь В
Первая лига 2021/2022
15.11.2021 - 18:30 Оболонь 0 - 1 Завершен ФК Ужгород П
Первая лига 2021/2022
08.11.2021 - 18:30 Альянс 3 - 2 Завершен Оболонь П
Первая лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:45 Оболонь 1 - 0 Завершен Подолье В
Первая лига 2021/2022
25.10.2021 - 18:30 Оболонь 3 - 1 Завершен Агробизнес В
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Последние матчи - Металлист
Первая лига 2021/2022
20.11.2021 - 18:45 Металлист 3 - 0 Завершен Олимпик В
Первая лига 2021/2022
13.11.2021 - 17:45 Металлист 4 - 0 Завершен Прикарпатье В
Первая лига 2021/2022
07.11.2021 - 14:15 ФК Ужгород 0 - 2 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
01.11.2021 - 18:30 Металлист 2 - 0 Завершен Альянс В
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 19:30 Металлист 1 - 0 Завершен Колос В
Показать больше
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
25%
Ничья
20%
Металлист
55%
П1: 4.34 Х: 2.63 П2: 2.00
П1: 4.33 Х: 2.75 П2: 2.00
П1: 4.34 Х: 2.63 П2: 2.00
П1: 4.34 Х: 2.63 П2: 2.00
П1: 4.80 Х: 2.60 П2: 2.00
Статистика матча
1
ЖК
1
Угловые
Трансляция
23'
Уголовой
Два кутових киян поспіль були дуже невдалими.
21'
Балулі (Металіст) фолить проти Лобова на фланзі. Чергова грубість від гравців, якої з обох сторін вже було достатньо.
19'
Ріаскос (Металіст) здалека пробив повз ворота. Постраждали тільки рекламні щити.
17'
Литвиненко вирішив трохи підняти градус гри, яка в останні хвилини заспокоїлася. Голкіпер "Оболоні" прибрав на замаху нападника гостей, але зробив це вдало.
14'
Желтая карточка
Жовта для Османа (Оболонь). Пішов прямою ногою проти Романюка.
12'
Рибка забрав до рук високий навіс з правого флангу від "пивоварів".
9'
Опасный момент
Лобов (Оболонь) сильно пробив зі стандарту з метрів 25 - Рибка не зміг зафіксувати цей потужний удар в свою зону, і м'яч полетів на кутовий.
7'
Демченко (Металіст) перебував поблизу штрафного майданчика, але віддав неточну передачу на 11 метрів.
5'
Офсайд
Батальський (Оболонь) приймав грудьми собі на хід на побачення з голкіпером, але арбітр зафіксував офсайд. Дуже суперечливий момент, адже нападник все-таки, скоріше всього, діяв за правилами.
4'
Опасный момент
Лобов (Оболонь) змістився з лівого флангу до меж штрафного майданчика і пробив - удар пролетів недалеко від лівої стійки.
2'
Офсайд
Офсайд у Суханова (Оболонь) на старті зустрічі.
Свисток
Поєдинок розпочався!
Инфо
Цей матч закриє осінню частину чемпіонату Першої ліги. Наступний поєдинок змагання відбудеться 19 березня 2022-го року.
Инфо
Стали відомі склади команд:
"Оболонь" (Київ): Литвиненко, Осман, Лук'янчук, Безуглий, Майданевич, Матяж, Лобов, Мединський, Слободян, Суханов, Батальський.
Запасні господарів: Федорівський, Мурза, Олійник, Покотилюк, Щебетун, Прокопенко, Мате, Глошардін.
"Металіст" (Харків): Рибка, Романюк, Мізюк, Порох, Горбунов, Сарапій, Демченко, Балулі, Танчик, Ріаскос, Пейшото.
Запасні гостей: Каневцев, Федорів, Банада, Танковський, Маїлтон, Харріс, Підлепенець, Фомін.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу 20-го туру Першої ліги, в якому "Оболонь" прийме лідера чемпіонату "Металіст".
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Комментарии(1)
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Dimoncho (Kharkiv)
29.11.2021 в 17:09
0:2
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Анонс матча Оболонь - Металлист 29.11.2021, Первая лига

Противостояние между командой Оболонь (Киев) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 29.11.2021
Время начала матча: 17:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Оболонь (Киев) и командой Металлист (Харьков):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Металлист, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Металлист и Оболонь в предыдущем футбольном матче 22.08.2021 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь - Металлист можно посмотреть 29.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Оболонь - Металлист, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против Прикарпатье - 21.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Олимпик - 20.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

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