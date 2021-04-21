Интер - Специя онлайн трансляция матча

Матч между командой "Интер" (Милан) и командой "Специя" (Специя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 01.12.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между "Интер" (Милан) и командой "Специя" (Специя):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Специя" и "Интер" в предыдущем футбольном матче 21.04.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Тьяго Мотта разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против "Венеция" - 27.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".
Название: "Специя" (Специя)
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта
Предыдущий матч команды "Специя" был сыгран против Болонья - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Болонья.
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