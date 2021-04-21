Интер - Специя онлайн трансляция матча

Интер не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Когда Специя проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.

Интер имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Специя's.

Домашняя статистика Интер в сезоне 4-2-0

Интер забивает 2.66 гола, играя дома, а Специя забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).

Интер не проигрывает в последних 9 играх.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Специя проиграл 4 выездных матчей подряд.

Интер выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Специя выигрывает в 13%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Edin Dzeko лучший бомбардир Интер с 7 голами. Daniele Verde забил 3 раз за Специя

Когда Специя лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.

Интер выиграл 3 домашних матчей подряд.

Интер выигрывает первый тайм в 41% матчей, Специя выигрывает в 13% матчей.

Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Специя.

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Специя не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Интер не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Игры прошлого года: 2-1 (Интер дома) и 1-1 (Специя дома).

Вы знали, что Интер забил 21% голов между минутами 61-75?

В Серия А, Специя проиграла последние 4 выездных игр.