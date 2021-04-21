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Интер - Специя онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 01 декабря 2021, 19:30 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Давиде Герсини
Рейтинг матча:
Интер
Милан
2 - 0
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73'
Специя
Специя
Ход матча
31' Рей Манай 36' Гаглиардини, Роберто 44' Лаутаро Мартинес
46' Кельвен Амьен-Аду Вышел: Ferrer, Salva 46' Реца, Аркадиуш Вышел: Bastoni, Simone 58' Кивёр, Якуб 58' Лаутаро Мартинес 64' Джакопо Сала Вышел: Бурабия Мехди 65' Виктор Коваленко Вышел: Maggiore, Giulio
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Специя
33%
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 28.00
П1: 1.06 Х: 10.00 П2: 29.00
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 28.00
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 28.00
П1: 1.38 Х: 4.10 П2: 9.90
Интересные факты
  • Интер не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Когда Специя проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Интер имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Специя's.
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 4-2-0
  • Интер забивает 2.66 гола, играя дома, а Специя забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Интер не проигрывает в последних 9 играх.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Специя проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Специя выигрывает в 13%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Edin Dzeko лучший бомбардир Интер с 7 голами. Daniele Verde забил 3 раз за Специя
  • Когда Специя лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Интер выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Интер выигрывает первый тайм в 41% матчей, Специя выигрывает в 13% матчей.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Специя.
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Специя не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Интер не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 2-1 (Интер дома) и 1-1 (Специя дома).
  • Вы знали, что Интер забил 21% голов между минутами 61-75?
  • В Серия А, Специя проиграла последние 4 выездных игр.
  • Вы знали, что Специя забил 33% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Интер
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Специя
Чемпионат Италии 2020/2021
21.04.2021 - 21:45 Специя 1 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 16:00 Интер 2 - 1 Завершен Специя
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 21:45 Венеция 0 - 2 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 19:45 Интер 2 - 0 Завершен Шахтер В
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 19:00 Интер 3 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Интер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Шериф 1 - 3 Завершен Интер В
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Последние матчи - Специя
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Специя 0 - 1 Завершен Болонья П
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 16:00 Аталанта 5 - 2 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 16:00 Специя 1 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 16:00 Фиорентина 3 - 0 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Специя 0 - 0 Завершен Дженоа Н
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Новости команд
Главные события
65'
Виктор Коваленко
Вышел: Maggiore, Giulio
64'
Джакопо Сала
Вышел: Бурабия Мехди
58'
Кивёр, Якуб
ГООЛ! Лаутаро Мартинес
58'
46'
Кельвен Амьен-Аду
Вышел: Ferrer, Salva
46'
Реца, Аркадиуш
Вышел: Bastoni, Simone
Лаутаро Мартинес
44'
ГООЛ! Гаглиардини, Роберто
36'
31'
Рей Манай
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Специя
33%
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 28.00
П1: 1.06 Х: 10.00 П2: 29.00
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 28.00
П1: 1.06 Х: 11.00 П2: 28.00
П1: 1.38 Х: 4.10 П2: 9.90
Составы команд
1
Самир Ханданович
32
Федерико Димарко
37
Милан Шкриниар
33
Д`Амбросио, Данило
14
Иван Перишич
20
Хакан Чалханоглу
77
Марцело Брозович
5
Гаглиардини, Роберто
22
Дензел Думфрис
19
Хоакин Корреа
22
Лаутаро Мартинес
94
Иван Проведель
27
Кельвен Амьен-Аду
28
Мартин Эрлич
15
Петко Христов
14
Кивёр, Якуб
20
Виктор Коваленко
7
Джакопо Сала
13
Реца, Аркадиуш
29
Эдди Энтони Сальседо Мора
10
Рей Манай
11
Геяси, Эммануэль
Стартовый состав
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
    58 44
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
    36
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 29
    Эдди Энтони Сальседо Мора
    Нападающий
  • 10
    Рей Манай
    31
  • 11
    Геяси, Эммануэль
    Нападающий
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
    65
  • 7
    Джакопо Сала
    Полузащитник
    64
  • 13
    Реца, Аркадиуш
    Полузащитник
    46
  • 27
    Кельвен Амьен-Аду
    Защитник
    46
  • 28
    Мартин Эрлич
    Защитник
  • 15
    Петко Христов
    Защитник
  • 14
    Кивёр, Якуб
    Защитник
    58
  • 94
    Иван Проведель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 46
    Zanotti, Mattia
    Защитник
  • 43
    Fabio Cortinovis
  • 48
    Satriano, Martin
    Нападающий
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 21
    Кордаз, Алекс
    Вратарь
  • 47
    Carboni, Franco
    Нападающий
  • 43
    Николау, Димитрис
    Защитник
  • 25
    Maggiore, Giulio
    Полузащитник
  • 22
    Antiste, Janis
    Нападающий
  • 21
    Ferrer, Salva
    Защитник
  • 20
    Bastoni, Simone
    Полузащитник
  • 19
    Colley, Ebrima
    Нападающий
  • 18
    М'Бала Нзола
  • 10
    Даниэле Верде
    Нападающий
  • 6
    Бурабия Мехди
  • 40
    Zovko, Petar
    Вратарь
  • 1
    Йерун Зут
  • 44
    Давид Стрелец
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Тьяго Мотта
Статистика матча
10
Штрафные
13
12
Фолы
10
10
Блокировано ударов
1
6
Угловые
1
55%
Владение мячом
45%
10
Удары мимо
1
Офсайды
7
Удары в створ
1
1
Сейвы
5
1
ЖК
2
Трансляция
64'
Замена
Двойная замена от Мотты. Бурабия заменил Салу, Маджоре – Коваленко.
61'
Опасный момент
Великолепная комбинация удалась Интеру, но Чалханоглу, оказавшись в убойной позиции, не сумел переиграть вратаря.
58'
Гоооол!!!
Мартинес реализовал одиннадцатиметровый!
56'
Желтая карточка
Кивьор предупреждён.
56'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти в ворота гостей. Имела место игра рукой.
54'
Проведель справляется с мощным ударом Чалханоглу.
52'
Опасный момент
Корреа проверил на прочность каркас ворот Специи!
50'
Мартинес пробил с дальней дистанции. Проведель фиксирует мяч в руках.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Замена
В перерыве Феррер и Бастони заменили Амьяна и Рецу соответственно.
Интеру с трудом удавалось вскрывать массированную оборону соперника, но свой мяч нерадзурри всё-таки забили.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Опасный момент
Ханданович в великолепном прыжке парирует удар Амьяна!
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
44'
Желтая карточка
Мартинес получает жёлтую карточку за неспортивное поведение.
41'
Опасный момент
Проведель продемонстрировал отличную реакцию и не позволил Корреа отличиться забитым мячом.
36'
Гоооол!!!
Интер повёл! Гальярдини бильярдным ударом поразил левый угол ворот Специи.
34'
Завершить красивую комбинацию Интера оказалось некому.
31'
Желтая карточка
Первая желтая карточка в сегодняшней встрече. Манай был предупреждён.
29'
Проведель реагирует на удар Думфриса в дальний угол.
26'
Мартинес из неплохой позиции посылает мяч мимо ворот.
25'
Стандарты у Интера сегодня откровенно не идут.
21'
Сала дальним ударом заставляет Хандановича поработать.
18'
Специя берет мяч под контроль, немного отодвигая игру от своих ворот.
14'
Удар Брозовича после розыгрыша углового блокирует один из защитников.
12'
Реца разряжает обстановку у своих ворот, выбив мяч на угловой.
9'
Попытка Корреа забить из-за пределов штрафной не увенчалась успехом.
8'
Перишич крайне неточно пробивает издали.
4'
Защитник блокирует удар Корреа.
3'
Интер комбинирует на половине поля соперника, но до опасности у ворот Специи дело пока не доходило.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Интера: Ханданович (к) – Димарко, Шкриньяр, Д’Амброзио – Перишич, Гальярдини, Брозович, Чалханоглу, Думфрис – Мартинес, Корреа.
Инфо
Стартовый состав Специи: Проведель – Кивьор, Христов, Эрлич, Амьян – Реца, Сала, Коваленко – Гьяси (к), Манай, Сальседо.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура Серии А между Интером и Специей.
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Анонс матча "Интер" - "Специя" 01.12.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой "Интер" (Милан) и командой "Специя" (Специя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 01.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Интер" (Милан) и командой "Специя" (Специя):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Специя" и "Интер" в предыдущем футбольном матче 21.04.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Тьяго Мотта разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - "Специя" можно посмотреть 01.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - "Специя", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против "Венеция" - 27.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: "Специя" (Специя)
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Предыдущий матч команды "Специя" был сыгран против Болонья - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Болонья.

Следите за результатами матча "Интер" - "Специя" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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