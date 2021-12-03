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Металлист 1925 - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 декабря 2021, 19:30 - Металлист
Главный судья: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
0 - 0
Обновить
6'
Колос
Ковалевка
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
53%
Ничья
29%
Колос
18%
П1: 3.38 Х: 2.28 П2: 2.92
П1: 2.88 Х: 2.30 П2: 3.10
П1: 3.38 Х: 2.28 П2: 2.92
П1: 3.38 Х: 2.28 П2: 2.92
П1: 3.50 Х: 2.37 П2: 2.95
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и Колос Ковалёвка - 0.33.
  • Металлист 1925 не забивает в последних 3 матчах.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.
  • Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.
  • Металлист 1925 забивает 1.69 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Металлист 1925 проиграл 5 матчей подряд.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 24%.
  • Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • Из последних 3 встреч команда Металлист 1925 выиграла 0, команда Колос Ковалёвка выиграла 1, 2 ничьи.
  • Металлист 1925 забивает 0 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 0.33 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).
  • Marlyson лучший бомбардир Металлист 1925 с 4 голами. Volodymyr Lysenko забил 2 раз за Колос Ковалёвка
  • У команды Металлист 1925 серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 30% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 24% матчей.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Домашняя статистика Металлист 1925 в сезоне 4-0-3
  • В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 1 гол(а).
  • Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Колос Ковалёвка не забивает в 4 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Колос Ковалёвка забил 45% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Металлист 1925 забил 38% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Металлист 1925
0
Побед
3
Игр
1
Побед
Колос
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершен Металлист 1925
Первая лига 2018
26.04.2019 - 19:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Колос
Первая лига 2018/2019
22.09.2018 - 16:00 Колос 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
22.11.2021 - 19:30 Верес 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
05.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 1 - 6 Завершен Заря П
Кубок Украины 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 2 - 5 Завершен ФК Александрия П
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
24.11.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 19:30 Десна 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершен ФК Львов П
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Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
53%
Ничья
29%
Колос
18%
П1: 3.38 Х: 2.28 П2: 2.92
П1: 2.88 Х: 2.30 П2: 3.10
П1: 3.38 Х: 2.28 П2: 2.92
П1: 3.38 Х: 2.28 П2: 2.92
П1: 3.50 Х: 2.37 П2: 2.95
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 19
    Zubkov, Illya
    Нападающий
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Кравченко
    Полузащитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 9
    Diego Carioca
    Полузащитник
  • 11
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 22
    Половец, Александр
    Защитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
Запасные игроки
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
  • 32
    Олег Голодюк
    Полузащитник
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
  • 6
    Соломон Кверквелия
  • 4
    Иван Коваленко
    Защитник
  • 35
    Денис Шелихов
    Вратарь
  • 33
    Marlyson
    Нападающий
  • 67
    Danyliuk, Yevhen Oleksandrovych
    Полузащитник
  • 2
    Rom, Matija
    Защитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 72
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 6
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 48
    Krivoruchko, Oleg Vasilyevich
    Полузащитник
Тренеры
  • Кривенцов, Валерий
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
Блокировано ударов
1
1
Штрафные
Фолы
1
Трансляция
1'
Кариока пробивал по воротам, Габелок преградил путь мячу.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Металлист-1925: Сидоренко (к) – Ченбай, Шершень, Ткачук, Ермаков – Габелок, Ременяк, Голодюк, Задерака, Протасов – Ременяк, Зубков.
Инфо
Стартовый состав Колоса: Волынец – Черноморец, Петров, Павловец, Золотов – Милько (к), Богданов, Нуриев – Кариока, Сичинава, Ильин.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура УПЛ Металлист-1925 – Колос.
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Анонс матча Металлист 1925 - Колос 04.12.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Металлист 1925 (Харьков) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Колос и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 30.07.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Колос можно посмотреть 04.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Рух - 28.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против Верес - 28.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

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