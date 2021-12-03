Металлист 1925 - Колос онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Металлист.
Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Металлист 1925 (Харьков) и командой Колос (Ковалевка):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Колос и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 30.07.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Рух - 28.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов
Прошедший поединок команды Колос был сыгран против Верес - 28.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.
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