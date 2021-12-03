Металлист 1925 - Колос онлайн трансляция матча

Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и Колос Ковалёвка - 0.33.

Металлист 1925 не забивает в последних 3 матчах.

Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.

Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.

Металлист 1925 забивает 1.69 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Металлист 1925 проиграл 5 матчей подряд.

Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 24%.

Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.

Из последних 3 встреч команда Металлист 1925 выиграла 0, команда Колос Ковалёвка выиграла 1, 2 ничьи.

Металлист 1925 забивает 0 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 0.33 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).

Marlyson лучший бомбардир Металлист 1925 с 4 голами. Volodymyr Lysenko забил 2 раз за Колос Ковалёвка

У команды Металлист 1925 серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 30% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 24% матчей.

Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.

Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).

Домашняя статистика Металлист 1925 в сезоне 4-0-3

В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 1 гол(а).

Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Колос Ковалёвка не забивает в 4 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Металлист 1925 не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Металлист 1925 проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Колос Ковалёвка забил 45% голов между минутами 61-75?