Металлист 1925 - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.12.2021

В начале сезона "Металлист 1925" чувствовал себя весьма уверенно среди элитных команд. Но чем ближе было к зимнему перерыву, тем труднее харьковчанам давались очки. И вот сейчас, когда до завершения первой части чемпионата осталось два тура, можно говорить о полном "погружении" команды Валерия Кривенцова в кризис.

У "Колоса" кривая результатов будет противоположной. В начале сезона было плохо, а сейчас – хорошо. Сейчас у ковалевцев продолжается трехматчевая беспроигрышная серия, появился постоянный главный тренер, новички, пришедшие в команду перед началом сезона, все чаще появляются на поле и приносят пользу. А на финишной прямой календарного года еще и график помогает: по расписанию "Колос" сыграет в 17-м туре с кризисным "Металлистом 1925", а затем примет у себя дома не менее кризисный "Минай". Прекрасная возможность еще больше удалиться от опасной зоны и запастись положительным настроением на целую зиму. Но это только в теории. А как будет на практике?

УПЛ. 17-й тур. 04.12.2021

Харьков. ОСК "Металлист"

Арбитр в поле – Александр Соловян

"Металлист 1925" 19:30 "Колос"

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"Металлист 1925"

"Металлист 1925" не может выиграть уже пять поединков подряд (с учетом кубкового противостояния). Более того, последние пять поединков – исключительно поражения. Три последних – с сухими счетами, два до этого – с забитыми харьковчанами мячами, но с целой торбой пропущенных (2:5, 1:6). Неудивительно, что на Валерии Кривенцове в последнее время нет лица.

Особенно тяжело ему было общаться с прессой после поражения во Львове от "Руха". Команда Кучука – далеко не доминанта нашего чемпионата, но с харьковчанами разобралась уверенно и хладнокровно. Это свидетельствует, скорее всего, не о силе "Руха", а о слабости харьковчан. В первом круге они одолели "руховцев", а вот "Колосу", кстати, проиграли. Не видны предпосылки к кардинально иному результату и в круге втором.

"Металлисту 1925" уже давно из-за травмы не помогает Виталий Пономарь. Также вне обоймы Максим Жичиков (восстановление после травмы). Дисквалифицированных нет.

Ориентировочный состав: Сидоренко – Ермаков, Квирквелия, Шершень, Ченбай – Габелок, Голодюк, Д. Кравченно – Протасов, Крыськив – Марлисон

"Колос"

"Колос" получил постоянного главного тренера. Это хорошая новость, но она не гарантирует, что дальше все будет для ковалевцев гладко. Команда взяла семь очков в трех последних поединках, однако показала низкий уровень игры. Так что делать глубокие выводы о выходе из кризиса на основе этих поединков не стоит.

С другой стороны, "Колос" сейчас в такой ситуации, что уровень игры волновать не должен. Главное – набрать до конца года как можно больше очков, чтобы подальше отдалиться от зоны вылета. Тогда зимой можно будет спокойно работать как раз над качеством футбола. В этом контексте важно то, что Ярослав Вишняк избавился от неопределенности в отношении своего статуса. Он теперь главный – ему все карты в руки. Но с него, соответственно, и будут спрашивать.

В прошлом туре "Колос" в очень рациональном и прагматичном стиле одолел "Верес". Этот результат нельзя назвать сенсацией, но неожиданностью – уж точно. Главная кадровая новость "Колоса" – это возвращение после дисквалификации Кирилла Петрова. Он должен занять свое место в центре защиты.

Ориентировочный состав: Волынец – Золотов, Новак, Петров, Черноморец – Милько, Нуриев, Богданов – Ильин, Чурко – Лысенко

"Металлист 1925" – "Колос". Статистика личных встреч

Команды трижды сыграли на официальном уровне. Только в одном из этих матчей были забитые голы. Точнее, один гол – в матче первого круга текущего чемпионата (1:0 – в пользу "Колоса"). В Первой лиге сезона 2018/19 команды дважды сыграли между собой вничью 0:0. История свидетельствует, что не стоит ожидать высокой результативности.

"Металлист 1925" – "Колос". Последние матчи команд

У "Металлиста 1925" в последних пяти поединках только поражения. Три последних проигрыша состоялись с сухим счетом, перед тем харьковчане забивали, но пропускали слишком много – по пять и шесть мячей от "Александрии" и "Зари" соответственно. Типичная картина кризисной команды.

"Колос" результативностью тоже не впечатляет, но, по крайней мере, команда забивала в каждом из четырех последних поединков. В трех последних не проигрывала, взяв в сумме семь очков. Однако это еще не перекрыло серию из пяти подряд поражений, имевшую место в середине октябре - начале ноября.

"Металлист 1925" – "Колос". Турнирное положение команд

"Металлист 1925" на старом багаже ​​держится в середине графика, а "Колос" подтянулся туда благодаря результатам последних поединков. Поэтому мы посмотрим матч двух соседей по позициям в турнирной таблице. Пока "Металлист 1925" впереди на одно очко, но "Колос" может опередить харьковчан в случае своей победы.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 8 Верес 16 6 4 6 14-16 -2 22 0 9 Металлист 1925 16 6 1 9 16-26 -10 19 0 10 Колос 16 5 3 8 11-22 -11 18 0 11 Рух 15 4 4 7 15-20 -5 16 0 12 ФК Львов 17 4 4 9 13-29 -16 16 0

"Металлист 1925" – "Колос". Ставка и коэффициенты

"Металлист 1925" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 0:0. Ничего особенного от этого матча ждать не стоит. История свидетельствует, что соперники в очных поединках не раскрываются. Текущее состояние как одной, так и другой команды также наталкивает на мысли о малорезультативном футболе. Будет тотал меньше 2,5; вполне вероятно, без победителя.