Боруссия - Бавария онлайн трансляция матча

Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 53%.

Команда Боруссия Дортмунд выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Бавария Мюнхен.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

Thomas Meunier получил больше всего желтых карточек (4) в Боруссия Дортмунд. Niklas Sule получил 2 в Бавария Мюнхен.

Боруссия Дортмунд забивает 2.27 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.62 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Боруссия Дортмунд иБавария Мюнхен, когда Боруссия Дортмунд играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен - 2.2.

Боруссия Дортмунд без побед над Бавария Мюнхен в последних 6 играх.

Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 41% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 53% матчей.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Боруссия Дортмунд.

Домашняя статистика Боруссия Дортмунд в сезоне 7-0-0

Из последних 5 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 0, команда Бавария Мюнхен выиграла 5, 0 ничьи.

Erling Haaland отдал больше всего передач в Боруссия Дортмунд с 4 передачами. Thomas Muller лучший распасовщик Бавария Мюнхен (11 передач)

Боруссия Дортмунд забивает 1.4 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 2.8 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Боруссия Дортмунд (во всех соревнованиях).

Erling Haaland лучший бомбардир Боруссия Дортмунд с 10 голами. Robert Lewandowski забил 14 раз за Бавария Мюнхен

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен - 4.2.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

В прошлом сезоне Бавария Мюнхен выиграл обе игры против Боруссия Дортмунд (4-2 дома и 3-2 на выезде)

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Боруссия Дортмунд пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне

Во время последних 76 встреч, команда Боруссия Дортмунд выиграла 18 раз, 21 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 37 раз. Разница забитых и пропущенных голов 143-87 в пользу команды Бавария Мюнхен

За последние 36 встреч когда команда Боруссия Дортмунд играла дома, команда Боруссия Дортмунд выиграла 13 раз, 10 сыграла в ничью и 13 победы команды Бавария Мюнхен. Разница голов 49-45 в пользу команды Бавария Мюнхен.

Боруссия Дортмунд не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне

В Бундеслига, Боруссия Дортмунд одержала 7 домашних побед подряд.

Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 24% голов между минутами 31-45?