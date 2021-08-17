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Боруссия - Бавария онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 04 декабря 2021, 19:30 - Сигнал Идуна Парк
Главный судья: Феликс Цвайер
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
0 - 0
Обновить
5'
Бавария
Мюнхен
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
36%
Ничья
29%
Бавария
36%
П1: 3.81 Х: 3.20 П2: 2.12
П1: 3.50 Х: 3.10 П2: 2.00
П1: 3.81 Х: 3.20 П2: 2.12
П1: 3.81 Х: 3.20 П2: 2.12
П1: 3.55 Х: 3.25 П2: 2.16
Интересные факты
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 53%.
  • Команда Боруссия Дортмунд выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Бавария Мюнхен.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • Thomas Meunier получил больше всего желтых карточек (4) в Боруссия Дортмунд. Niklas Sule получил 2 в Бавария Мюнхен.
  • Боруссия Дортмунд забивает 2.27 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Боруссия Дортмунд иБавария Мюнхен, когда Боруссия Дортмунд играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен - 2.2.
  • Боруссия Дортмунд без побед над Бавария Мюнхен в последних 6 играх.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 41% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 53% матчей.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Боруссия Дортмунд.
  • Домашняя статистика Боруссия Дортмунд в сезоне 7-0-0
  • Из последних 5 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 0, команда Бавария Мюнхен выиграла 5, 0 ничьи.
  • Erling Haaland отдал больше всего передач в Боруссия Дортмунд с 4 передачами. Thomas Muller лучший распасовщик Бавария Мюнхен (11 передач)
  • Боруссия Дортмунд забивает 1.4 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 2.8 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Боруссия Дортмунд (во всех соревнованиях).
  • Erling Haaland лучший бомбардир Боруссия Дортмунд с 10 голами. Robert Lewandowski забил 14 раз за Бавария Мюнхен
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен - 4.2.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • В прошлом сезоне Бавария Мюнхен выиграл обе игры против Боруссия Дортмунд (4-2 дома и 3-2 на выезде)
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Боруссия Дортмунд пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Во время последних 76 встреч, команда Боруссия Дортмунд выиграла 18 раз, 21 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 37 раз. Разница забитых и пропущенных голов 143-87 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • За последние 36 встреч когда команда Боруссия Дортмунд играла дома, команда Боруссия Дортмунд выиграла 13 раз, 10 сыграла в ничью и 13 победы команды Бавария Мюнхен. Разница голов 49-45 в пользу команды Бавария Мюнхен.
  • Боруссия Дортмунд не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • В Бундеслига, Боруссия Дортмунд одержала 7 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 30% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Боруссия
10
Побед
36
Игр
20
Побед
Бавария
Суперкубок Германии 2021
17.08.2021 - 21:30 Боруссия 1 - 3 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
06.03.2021 - 19:30 Бавария 4 - 2 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
07.11.2020 - 19:30 Боруссия 2 - 3 Завершен Бавария
Суперкубок Германии 2021
30.09.2020 - 21:30 Бавария 3 - 2 Завершен Боруссия
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021/2022
27.11.2021 - 16:30 Вольфсбург 1 - 3 Завершен Боруссия В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Спортинг 3 - 1 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2021/2022
20.11.2021 - 16:30 Боруссия 2 - 1 Завершен Штутгарт В
Чемпионат Германии 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершен Боруссия П
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Боруссия 1 - 3 Завершен Аякс П
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 Бавария 1 - 0 Завершен Арминия В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
19.11.2021 - 21:30 Аугсбург 2 - 1 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2021/2022
06.11.2021 - 16:30 Бавария 2 - 1 Завершен Фрайбург В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Бавария 5 - 2 Завершен Бенфика В
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
36%
Ничья
29%
Бавария
36%
П1: 3.81 Х: 3.20 П2: 2.12
П1: 3.50 Х: 3.10 П2: 2.00
П1: 3.81 Х: 3.20 П2: 2.12
П1: 3.81 Х: 3.20 П2: 2.12
П1: 3.55 Х: 3.25 П2: 2.16
Составы команд
1
Грегор Кобель
13
Рафаэл Геррейру
15
Матс Хуммельс
16
Мануэль Аканджи
24
Томас Менье
8
Махмуд Дауд
23
Эмре Джан
22
Bellingham, Jude
11
Марко Ройс
19
Юлиан Брандт
9
Халанд, Эрлинг
1
Мануэль Нойер
5
Бенжамен Павар
2
Упамекано, Дайот
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
19
Дэвис, Альфонсо
8
Леон Горецка
24
Толиссо, Корентен
11
Кингсли Коман
25
Томас Мюллер
10
Лерой Сане
9
Роберт Левандовски
Стартовый состав
  • 9
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 22
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 1
    Грегор Кобель
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 11
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 10
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 8
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 24
    Толиссо, Корентен
    Полузащитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 2
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 5
    Дан-Аксель Загаду
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 20
    Reinier
  • 21
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 27
    Тиггес, Штеффен
    Нападающий
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 39
    Мариус Волф
  • 34
    Марин Понграчич
    Защитник
  • 36
    Фрухтль, Кристиан
    Вратарь
  • 3
    Ричардс Омар
  • 4
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 7
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 22
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 23
    Куасси, Ньянзу Тангуй
    Защитник
  • 40
    Tillman, Malik
    Полузащитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
Тренеры
  • Марко Росе
  • Юлиан Нагельсманн
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
Live Zone
Трансляция
4'
Нойер своевременно вышел из ворот и сорвал выход Холланда один на один.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Боруссия Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Беллингем, Дауд, Джан, Брандт, Ройс, Холанд.
Бавария: Нойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка, Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.
Инфо
На Сигнал Идуна Парк Боруссия Д в рамках Бундеслиги не может обыграть Баварию с октября 2016 года.
Инфо
Бавария лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с преимуществом в одно очко над Боруссией Д.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию главного матча уик-энда в Германии – в 19:30 по киевскому времени Боруссия Д примет Баварию.
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Анонс матча "Боруссия" - "Бавария" 04.12.2021, Чемпионат Германии

Противостояние между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда "Боруссия" осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 17.08.2021 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - "Бавария" можно посмотреть 04.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Вольфсбург - 27.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Арминия - 27.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Следите за результатами матча "Боруссия" - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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