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Челси - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 11 декабря 2021, 17:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Крис Кавана
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Челси
25%
Ничья
38%
Лидс Юнайтед
38%
П1: 1.52 Х: 3.34 П2: 8.40
П1: 1.52 Х: 3.34 П2: 8.40
П1: 1.52 Х: 3.34 П2: 8.40
П1: 1.53 Х: 3.40 П2: 8.10
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
13.03.2021 - 14:30 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
05.12.2020 - 21:45 Челси 3 - 1 Завершен Лидс Юнайтед
Последние матчи - Челси
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 19:45 Зенит 3 - 3 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 14:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Уотфорд 1 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 Челси 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Ювентус В
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Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 2 - 2 Завершен Брентфорд Н
Чемпионат Англии 2021/2022
30.11.2021 - 22:15 Лидс Юнайтед 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Лидс Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
21.11.2021 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Показать больше
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Челси
25%
Ничья
38%
Лидс Юнайтед
38%
П1: 1.52 Х: 3.34 П2: 8.40
П1: 1.52 Х: 3.34 П2: 8.40
П1: 1.52 Х: 3.34 П2: 8.40
П1: 1.53 Х: 3.40 П2: 8.10
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Лидса: Меслье, Фирпо, Льоренте, Эйлинг, Даллас, Шаклтон, Форшоу, Харрисон, Робертс, Рафаэл, Джеймс
Инфо
Стартовый состав Челси: Эдуард Менди, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Джеймс, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Хаверц, Вернер
Матч начнется в 17:00, судить игру будет Крис Кавана.
Добрый вечер всем поклонникам хорошего, качественного европейского футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 16-го тура УПЛ, в котором Челси примет Лидс.
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Анонс матча Челси - Лидс Юнайтед 11.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Лидс Юнайтед и Челси в предыдущем футбольном матче 13.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Лидс Юнайтед можно посмотреть 11.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Лидс Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Зенит" - 08.12.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса

Прошедший поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против Брентфорд - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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