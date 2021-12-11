Челси - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - Лидс Юнайтед 11.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 11.12.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Лидс Юнайтед и Челси в предыдущем футбольном матче 13.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Зенит" - 08.12.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)

Страна: Англия

Тренер: Марсело Бьелса



Прошедший поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против Брентфорд - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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