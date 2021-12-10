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Травмы крадут шоу. Челси – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 11.12.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "белыми" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 16-й тур.
11 декабря. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports +
С учетом данного поединка, "Лидс Юнайтед" до конца года сыграет еще пять матчей (в том числе против "Сити" и "Ливерпуля", OMG!), а "Челси" целых шесть. Уже тысячу раз было сказано о специфике декабря на Туманном Альбионе, тренеры постоянно жалуются и даже проявляют агрессию в связи с забитым календарем, однако из сезона в сезон боссы АПЛ ничего не меняют. Наверняка подобные вопросы руководство вообще не рассматривает, лишь с огромным удовольствием подсчитывая прибыль от труда выжатых игроков и контрактов с трансляторами. Что ж, в интересное время живем, факт. Таким образом, в рамках и без того очень напряженного графика, третья команда таблицы встретится в домашних стенах с пятнадцатым коллективом первенства.
"Челси"
Главная причина спада "синих" в такой ответственный отрезок кампании – безусловно, травмы. Канте, Жоржиньо и Ковачич – три ключевых игрока средней линии, претендующих на два места в старте, но в последнее время они сменяют друг друга не в центре поля, а в лазарете. Казалось бы, Матео готов вернуться, так нет, хорват сдает положительный тест на коронавирус. Вроде и Жоржиньо выздоровел, может вести команду за собой, так нет, боль в спине такая дикая, что из-за рассинхронизации мозга и ног итальянец оформляет привозы, а не ассисты. Стабильность "Челси" напрямую зависит от надежного функционирования центра поля. Например, как важно выигрывать подборы в 14-й зоне четко продемонстрировал "Зенит" в моменте со своим третьим забитым голом.
Правда, как бы Мойес и Бьелса не успокаивали болельщиков "Челси", с точки зрения игровой составляющей команда Тухеля тоже начала немного буксовать. Сам Томас правильно заметил, что не слишком адекватно отдавать лидерство по ходу матчей; по сути, меняться, выходя вперед. До недавней поры подобная черта вообще не была свойственна "синим". В поединке с "Вест Хэмом" "пенсионеры" почти точно так же, как и ранее в матче с "Бернли" (1:1), опрометчиво решили играть второй тайм на классе, поэтому, вполне закономерно, что удача улыбнулась трудолюбивым "молотобойцам" (3:2). В Питере "Челси" и вовсе полностью выключался после первого и третьего забитых, позволяя себе – небрежность в работе с мячом и безответственность, а "Зениту" – выходить вперед и сравнивать счет в самом конце встречи (3:3). Как итог, в АПЛ лондонцы откатились на третью строчку, а в ЛЧ заняли вторую позицию в квартете. Теперь жребий в 1/8 финала еврокубка точно будет несладким.
Может, "Челси" сейчас было бы психологически легче начинать матчи с -1 на табло? На поединок с "сине-бело-голубыми" с первых минут вышли Лукаку и Вернер – Ромелу ушел с одним "автографом", а Тимо вспомнил времена "РБ Лейпциг" и выстрелил дублем. Даже с "Зенитом" бросалось в глаза, что бельгиец все еще действует в отрыве от партнеров; с ним "Челси" пока достаточно однообразен. Лукаку просто ждет, пока на него банально начнут грузить. Как-то узковато для топ-форварда с солидным ценником. Значит, имеем очередной вызов для Тухеля.
Back at Stamford Bridge this weekend! ????#CheLee ???? pic.twitter.com/mw6TFpIPvE— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 9, 2021
"Лидс Юнайтед"
Все мы помним, как "Лидс" ярко залетел в АПЛ и сходу забрался на девятую строчку. Тем не менее, в текущем сезоне есть гнетущее чувство, что коллеги раскусили Бьелсу. Знаете, если и есть специалист, которые гнет свою аксиоматику еще жестче, чем Марсело, то это только Роберто Де Дзерби (куда уж мы без сравнений с УПЛ). Аргентинец всю карьеру играет в персональные ориентировки, прессинг у него устроен по принципу "каждый с каждым". И стоит хотя бы одному игроку команды соперника оторваться от опекуна из банды Бьелсы, как к чертям летит все построение.
Безусловно, по качеству игры "павлины" в любом случае превосходят главных кандидатов на вылет в Чемпионшип – "Бернли", "Норвич" и "Ньюкасл". Вряд ли необходимо переживать за их судьбу в данном аспекте, но констатировать никто не мешает – "Лидс" сейчас реально выпал из когорты продвинутых середняков и носит не слишком гордое звание "предаутсайдера".
Три победы, семь паритетов, пять поражений. Забивает команда немного (15 голов), пропускает выше среднего по английской палате (22 мяча). В частности, в ноябре "белые" расписали ничьи с "Лестером" (1:1) и "Брайтоном" (0:0), по делу проиграли "Тоттенхэму" (2:1). Матчи с "Кристал Пэлас" (1:0) и "Брентфордом" (2:2) сложились для "Лидса" особенно интересно – три очка против "орлов" и один вырванный балл с "пчелами" были добыты благодаря голам в компенсированное время.
????@LUFC travel to face Chelsea in the @premierleague this weekend!— Leeds United StatZone (@lufcsz) December 7, 2021
We've compared the stats of Jorginho and @Kalvinphillips ahead of the game. #LUFC #MOT @Rossmetals1 pic.twitter.com/WqZDYClk0w
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|3
|"Челси"
|15
|10
|3
|2
|35
|26
|33
|15
|"Лидс Юнайтед"
|15
|3
|7
|5
|15
|-7
|16
Личные встречи
13.03.21 АПЛ "Лидс" – "Челси" 0:0
05.12.20 АПЛ "Челси" – "Лидс" 3:1
19.12.12 EFL "Лидс" – "Челси" 1:5
15.05.04 АПЛ "Челси" – "Лидс" 1:0
06.12.03 АПЛ "Лидс" – "Челси" 1:1
Цифры и факты
– "Лидс" одержал только одну победу в 7 выездных матчах АПЛ в текущем сезоне;
– Впервые с апреля 2019-го команда Тухеля пропускает 3+ голов в двух матчах подряд. Тогда Томас еще командовал "ПСЖ", французский гранд проиграл "Лиллю" (5:1) и "Нанту" (3:2);
– "Челси" выиграл последние 4 домашних матча против "Лидса" во всех соревнованиях.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Все еще усиленно лечится Чилвелл, не готов выходить на поле Чалоба. Впрочем, как и Канте с Ковачичем. Тухель заявил, что Жоржиньо, скорее всего, вновь придется играть на уколах. Под вопросом из-за мышечного повреждения Лофтус-Чик.
Бьелса не рассчитывает на Филлипса – лидер "Лидса" вылетел на 2 месяца, а еще травмирован Купер. Иронично, что Бэмфорд, который прилично времени провел в лазарете в начале сезона, вновь получил повреждение… во время празднования гола в ворота "Брентфорда". Также проблемы со здоровьем были у Стрейка, Родриго и Коха.
"Челси", 3-4-1-2: Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Джеймс, Сауль, Жоржиньо, Алонсо – Маунт – Вернер, Лукаку
"Лидс", 4-4-1-1: Мелье – Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо – Рафинья, Клих, Форшоу, Джеймс – Родриго – Робертс
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Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Лидс Юнайтед" от UA-Футбол
2:0. Расточительность привела "Челси" к роли догоняющего – "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" впереди на 1 и 2 балла соответственно. Ставим на то, что "пенсионеры" очень жаждут реабилитироваться и своего таки добьются.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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