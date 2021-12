Травмы крадут шоу. Челси – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 11.12.2021

Английская Премьер-лига. 16-й тур.

11 декабря. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

С учетом данного поединка, "Лидс Юнайтед" до конца года сыграет еще пять матчей (в том числе против "Сити" и "Ливерпуля", OMG!), а "Челси" целых шесть. Уже тысячу раз было сказано о специфике декабря на Туманном Альбионе, тренеры постоянно жалуются и даже проявляют агрессию в связи с забитым календарем, однако из сезона в сезон боссы АПЛ ничего не меняют. Наверняка подобные вопросы руководство вообще не рассматривает, лишь с огромным удовольствием подсчитывая прибыль от труда выжатых игроков и контрактов с трансляторами. Что ж, в интересное время живем, факт. Таким образом, в рамках и без того очень напряженного графика, третья команда таблицы встретится в домашних стенах с пятнадцатым коллективом первенства.

Главная причина спада "синих" в такой ответственный отрезок кампании – безусловно, травмы. Канте, Жоржиньо и Ковачич – три ключевых игрока средней линии, претендующих на два места в старте, но в последнее время они сменяют друг друга не в центре поля, а в лазарете. Казалось бы, Матео готов вернуться, так нет, хорват сдает положительный тест на коронавирус. Вроде и Жоржиньо выздоровел, может вести команду за собой, так нет, боль в спине такая дикая, что из-за рассинхронизации мозга и ног итальянец оформляет привозы, а не ассисты. Стабильность "Челси" напрямую зависит от надежного функционирования центра поля. Например, как важно выигрывать подборы в 14-й зоне четко продемонстрировал "Зенит" в моменте со своим третьим забитым голом.

Правда, как бы Мойес и Бьелса не успокаивали болельщиков "Челси", с точки зрения игровой составляющей команда Тухеля тоже начала немного буксовать. Сам Томас правильно заметил, что не слишком адекватно отдавать лидерство по ходу матчей; по сути, меняться, выходя вперед. До недавней поры подобная черта вообще не была свойственна "синим". В поединке с "Вест Хэмом" "пенсионеры" почти точно так же, как и ранее в матче с "Бернли" (1:1), опрометчиво решили играть второй тайм на классе, поэтому, вполне закономерно, что удача улыбнулась трудолюбивым "молотобойцам" (3:2). В Питере "Челси" и вовсе полностью выключался после первого и третьего забитых, позволяя себе – небрежность в работе с мячом и безответственность, а "Зениту" – выходить вперед и сравнивать счет в самом конце встречи (3:3). Как итог, в АПЛ лондонцы откатились на третью строчку, а в ЛЧ заняли вторую позицию в квартете. Теперь жребий в 1/8 финала еврокубка точно будет несладким.

Может, "Челси" сейчас было бы психологически легче начинать матчи с -1 на табло? На поединок с "сине-бело-голубыми" с первых минут вышли Лукаку и Вернер – Ромелу ушел с одним "автографом", а Тимо вспомнил времена "РБ Лейпциг" и выстрелил дублем. Даже с "Зенитом" бросалось в глаза, что бельгиец все еще действует в отрыве от партнеров; с ним "Челси" пока достаточно однообразен. Лукаку просто ждет, пока на него банально начнут грузить. Как-то узковато для топ-форварда с солидным ценником. Значит, имеем очередной вызов для Тухеля.

Все мы помним, как "Лидс" ярко залетел в АПЛ и сходу забрался на девятую строчку. Тем не менее, в текущем сезоне есть гнетущее чувство, что коллеги раскусили Бьелсу. Знаете, если и есть специалист, которые гнет свою аксиоматику еще жестче, чем Марсело, то это только Роберто Де Дзерби (куда уж мы без сравнений с УПЛ). Аргентинец всю карьеру играет в персональные ориентировки, прессинг у него устроен по принципу "каждый с каждым". И стоит хотя бы одному игроку команды соперника оторваться от опекуна из банды Бьелсы, как к чертям летит все построение.

Безусловно, по качеству игры "павлины" в любом случае превосходят главных кандидатов на вылет в Чемпионшип – "Бернли", "Норвич" и "Ньюкасл". Вряд ли необходимо переживать за их судьбу в данном аспекте, но констатировать никто не мешает – "Лидс" сейчас реально выпал из когорты продвинутых середняков и носит не слишком гордое звание "предаутсайдера".

Три победы, семь паритетов, пять поражений. Забивает команда немного (15 голов), пропускает выше среднего по английской палате (22 мяча). В частности, в ноябре "белые" расписали ничьи с "Лестером" (1:1) и "Брайтоном" (0:0), по делу проиграли "Тоттенхэму" (2:1). Матчи с "Кристал Пэлас" (1:0) и "Брентфордом" (2:2) сложились для "Лидса" особенно интересно – три очка против "орлов" и один вырванный балл с "пчелами" были добыты благодаря голам в компенсированное время.

????@LUFC travel to face Chelsea in the @premierleague this weekend!



We've compared the stats of Jorginho and @Kalvinphillips ahead of the game. #LUFC #MOT @Rossmetals1 pic.twitter.com/WqZDYClk0w