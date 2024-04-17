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17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО

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Процесс взросления завел в интересном направлении

17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пау Кубарси - юний вундеркинд "Барселони", которому очень доверяет наставник команды Хави.

Вчера 17-летний защитник не смог остановить Мбаппе и компанию из ПСЖ (1:4 и завершение выступлений в Лиге чемпионов).

Однако, это только начало для юноши, который только взрослеет как футболист.

А вот процесс взросления Пау как мужчины получил внезапно неожиданный поворот.

Игрок "Барселоны" проявил интерес к известной звезде фильмов для взрослых Лане Роудс.

Кубарси регулярно "лайкал" все публикации порнозвезды в соцсетях.

А вот как относится сама Лана к "Барселоне" (к Пау ей относиться нельзя никак) - пока загадка.

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