17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Процесс взросления завел в интересном направлении
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пау Кубарси - юний вундеркинд "Барселони", которому очень доверяет наставник команды Хави.
Вчера 17-летний защитник не смог остановить Мбаппе и компанию из ПСЖ (1:4 и завершение выступлений в Лиге чемпионов).
Однако, это только начало для юноши, который только взрослеет как футболист.
А вот процесс взросления Пау как мужчины получил внезапно неожиданный поворот.
Игрок "Барселоны" проявил интерес к известной звезде фильмов для взрослых Лане Роудс.
Ya conocemos la actriz favorita de Pau Cubarsi. No le juzgo, tiene una gran filmografía. pic.twitter.com/Ta2KPLr6ri— Llourinho (@Llourinho) April 15, 2024
Кубарси регулярно "лайкал" все публикации порнозвезды в соцсетях.
А вот как относится сама Лана к "Барселоне" (к Пау ей относиться нельзя никак) - пока загадка.
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