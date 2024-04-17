17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО

Пау Кубарси - юний вундеркинд "Барселони", которому очень доверяет наставник команды Хави.

Вчера 17-летний защитник не смог остановить Мбаппе и компанию из ПСЖ (1:4 и завершение выступлений в Лиге чемпионов).

Однако, это только начало для юноши, который только взрослеет как футболист.

А вот процесс взросления Пау как мужчины получил внезапно неожиданный поворот.

Игрок "Барселоны" проявил интерес к известной звезде фильмов для взрослых Лане Роудс.

Ya conocemos la actriz favorita de Pau Cubarsi. No le juzgo, tiene una gran filmografía. pic.twitter.com/Ta2KPLr6ri — Llourinho (@Llourinho) April 15, 2024

Кубарси регулярно "лайкал" все публикации порнозвезды в соцсетях.

А вот как относится сама Лана к "Барселоне" (к Пау ей относиться нельзя никак) - пока загадка.