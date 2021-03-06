Осасуна - Барселона онлайн трансляция матча

Поединок между командой Осасуна (Памплона) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Рейно де Наварра.
Дата проведения матча: 12.12.2021
Время начала матча: 17:15
История противостояний между клубами Осасуна (Памплона) и командой "Барселона" (Барселона):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Осасуна осталась с поражением. Столкновение Осасуна и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 06.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Ягоба Аррасате и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате
Прошедший матч команды Осасуна был сыгран против Леванте - 05.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман
Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против "Бавария" - 08.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".
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