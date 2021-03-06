Осасуна - Барселона онлайн трансляция матча

Осасуна забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 3.2 гола против команды Осасуна (в среднем).

Наиболее популярный счет между Осасуна и Барселона 0-3. 5 игры закончились с этим результатом.

У команды Барселона серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Осасуна выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Барселона выигрывает в 43%.

Когда Осасуна проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Осасуна.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).

Год назад, Осасуна была на 19 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 10 месте с 21 очками.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).

Наиболее популярный результат в играх между Осасуна иБарселона, когда Осасуна играет дома, 0- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов во встречах между командами Осасуна и Барселона - 4.2.

Осасуна выигрывает первый тайм в 29% матчей, Барселона выигрывает в 43% матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Осасуна's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Осасуна и Барселона - 1.4.

Команда Осасуна выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

Осасуна забивает 1.08 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Осасуна лидирует 1-0 дома, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.

Домашняя статистика Осасуна в сезоне 1-4-3

Из последних 5 встреч команда Осасуна выиграла 1, команда Барселона выиграла 3, 1 ничьи.

Последняя домашняя победа Осасуна над Барселона была в 2012

В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Осасуна (4-0 дома и 2-0 на выезде)

Осасуна не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

За последние 19 встреч когда команда Осасуна играла дома, команда Осасуна выиграла 3 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды Барселона. Разница голов 30-20 в пользу команды Барселона.

Барселона не забивает в 3 из их 6 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 38 встреч, команда Осасуна выиграла 6 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 93-30 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Осасуна забил 33% голов между минутами 76-90?