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Осасуна - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 12 декабря 2021, 17:15 - Рейно де Наварра
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матча:
Осасуна
Памплона
1 - 1
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перерыв
Барселона
Барселона
Ход матча
12' Gonzalez Nicolas 14' Давид Гарсия 28' Начо Видаль 37' Гарсиа, Рубен
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Осасуна
40%
Ничья
30%
Барселона
30%
П1: 5.20 Х: 2.58 П2: 2.14
П1: 4.50 Х: 2.40 П2: 2.05
П1: 5.20 Х: 2.58 П2: 2.14
П1: 5.20 Х: 2.58 П2: 2.14
П1: 4.80 Х: 2.55 П2: 2.20
Интересные факты
  • Осасуна забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 3.2 гола против команды Осасуна (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Осасуна и Барселона 0-3. 5 игры закончились с этим результатом.
  • У команды Барселона серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Осасуна выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Барселона выигрывает в 43%.
  • Когда Осасуна проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Осасуна.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Осасуна была на 19 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 10 месте с 21 очками.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).
  • Наиболее популярный результат в играх между Осасуна иБарселона, когда Осасуна играет дома, 0- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Осасуна и Барселона - 4.2.
  • Осасуна выигрывает первый тайм в 29% матчей, Барселона выигрывает в 43% матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Осасуна's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Осасуна и Барселона - 1.4.
  • Команда Осасуна выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • Осасуна забивает 1.08 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Осасуна лидирует 1-0 дома, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.
  • Домашняя статистика Осасуна в сезоне 1-4-3
  • Из последних 5 встреч команда Осасуна выиграла 1, команда Барселона выиграла 3, 1 ничьи.
  • Последняя домашняя победа Осасуна над Барселона была в 2012
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Осасуна (4-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Осасуна не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • За последние 19 встреч когда команда Осасуна играла дома, команда Осасуна выиграла 3 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды Барселона. Разница голов 30-20 в пользу команды Барселона.
  • Барселона не забивает в 3 из их 6 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 38 встреч, команда Осасуна выиграла 6 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 93-30 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Осасуна забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 30% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Осасуна
2
Побед
11
Игр
7
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
29.11.2020 - 15:15 Барселона 4 - 0 Завершен Осасуна
Чемпионат Испании 2019/2020
16.07.2020 - 23:00 Барселона 1 - 2 Завершен Осасуна
Чемпионат Испании 2019/2020
31.08.2019 - 17:45 Осасуна 2 - 2 Завершен Барселона
Последние матчи - Осасуна
Чемпионат Испании 2021/2022
05.12.2021 - 19:30 Леванте 0 - 0 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2021/2022
29.11.2021 - 22:00 Осасуна 1 - 1 Завершен Эльче Н
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Атлетико 1 - 0 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2021/2022
07.11.2021 - 19:30 Осасуна 0 - 2 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 17:15 Севилья 2 - 0 Завершен Осасуна П
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Последние матчи - Барселона
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бавария 3 - 0 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 17:15 Барселона 0 - 1 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2021/2022
27.11.2021 - 22:00 Вильярреал 1 - 3 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Бенфика Н
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Эспаньол В
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Главные события
Гарсиа, Рубен
37'
Начо Видаль
28'
ГООЛ! Давид Гарсия
14'
12'
Gonzalez Nicolas ГООЛ!
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Осасуна
40%
Ничья
30%
Барселона
30%
П1: 5.20 Х: 2.58 П2: 2.14
П1: 4.50 Х: 2.40 П2: 2.05
П1: 5.20 Х: 2.58 П2: 2.14
П1: 5.20 Х: 2.58 П2: 2.14
П1: 4.80 Х: 2.55 П2: 2.20
Составы команд
1
Серхио Эррера
3
Хуан Круз Альваро Армада
5
Давид Гарсия
4
Гарсиа, Унаи
2
Начо Видаль
24
Торро Марсет, Лукас
7
Монкайола, Йон
39
Sanchez De La Pena, Manuel
14
Гарсиа, Рубен
11
Энрике Барха
18
Кике
1
тер Стеген, Марк-Андре
4
Араухо, Рональд
3
Пике, Жерар
23
Умтити, Самюэль
33
Ezzalzouli, Abdessamad
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
7
Усман Дембеле
28
Gonzalez Nicolas
30
Whyte Gavin
17
Люк де Йонг
Стартовый состав
  • 18
    Кике
    Нападающий
  • 39
    Sanchez De La Pena, Manuel
    Полузащитник
  • 14
    Гарсиа, Рубен
    Полузащитник
    37
  • 11
    Энрике Барха
    Нападающий
  • 24
    Торро Марсет, Лукас
    Полузащитник
  • 7
    Монкайола, Йон
    Полузащитник
  • 3
    Хуан Круз Альваро Армада
    Защитник
  • 5
    Давид Гарсия
    Защитник
    14
  • 4
    Гарсиа, Унаи
    Защитник
  • 2
    Начо Видаль
    28
  • 1
    Серхио Эррера
    Нападающий
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 28
    Gonzalez Nicolas
    12
  • 30
    Whyte Gavin
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 9
    Эсекьель Авила
  • 12
    Грау, Хауме
    Полузащитник
  • 17
    Будимир, Антэ
    Нападающий
  • 8
    Брасанак, Дарко
    Полузащитник
  • 28
    Кальво, Хавьер Мартинес
    Полузащитник
  • 21
    Перез, Иньиго
    Полузащитник
  • 6
    Ойер Оласабаль
    Вратарь
  • 15
    Хонас Рамальо
    Защитник
  • 10
    Роберто Торрес
    Полузащитник
  • 19
    Хавьер Онтиверос
    Нападающий
  • 36
    Ramos, Dario
    Вратарь
  • 16
    Анхель, Жозе
    Защитник
  • 22
    Óscar Mingueza
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 11
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 29
    Jutgla Blanch, Ferran
    Полузащитник
Тренеры
  • Ягоба Аррасате
  • Xavi
Статистика матча
6
Штрафные
13
Офсайды
2
4
Угловые
3
13
Фолы
4
1
Удары в створ
1
32%
Владение мячом
68%
Удары мимо
2
2
ЖК
Трансляция
45'
Свисток
И все, свисток на перерыв. 1:1 у нас после первого тайма.
44'
Люк де Йонг в чужой штрафной схватился за ногу, просит пенальти, но заработал пока что только аут.
41'
Уголовой
Угловой для Осасуны. Навес, но Пике снимает воздух.
38'
Офсайд
Ох момент для Барсы – после навеса со штрафного Абде замыкал, но чуть не попал ворота. Хотя нет, судья зажег офсайд!
37'
Желтая карточка
Рубен в центре поля жестко подкатился под соперника – еще одна желтая для Осасуны.
34'
Не видим мы пока что запала в игре, особенно с боку Барселоны.
31'
Барха в штрафной Барсы зацепился за мяч, развернулся, пробил, кот толь ко успели защитники вставить ногу.
29'
Уголовой
Угловой для Осы ничем особо интересным не закончился. Много угловых у нас на данный момент.
28'
Желтая карточка
Начо Видаль придержал соперника и заработал первый горчичник в матче
27'
Техника Бускетса в центре поля – это что=-то особенно интересное.
26'
Барса владеет мячом… Но все больше в центре поля.
23'
Хороший навес с фланга пошел от Осасугы, но Умтити хорошо играет на опережении
21'
Угловой для Осы – Барса отбилась и побежала в контру. Выбегали хорошо, но последний пас вот не прошел.
19'
Спокойный отрезок. Катают мяч команды.
17'
Отличное начало у нас, будет ли таким весь матч?
14'
Гоооол!!!
Давид Гарсия! После навеса со штрафного с фланга защитник пробил головой под штангу! 1:1 у нас!
12'
Гоооол!!!
Гоол! Для Барсы! Нико Гонсалес отклеился от опекуна, вывалился один на один и дал под штангу! Нет офсайда, чистый гол Барселоны!
10'
Осасуна сгоняла в контру, но навес с фланга в штрафную не прошел.
8'
Хави на бровке спокоен…
7'
Уголовой
Оса сходила в атаку, заработала угловой, но и тут без обострений.
5'
Уголовой
Угловой заработала Барса, но навес с угла поля до удара не дошел.
4'
Спокойное начало у нас. Привыкают команды друг к другу.
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле
Стартовый состав Барселоны: Марк-Андре тер Штеген, Самуэль Юмтити, Жерар Пике, Рональд Араухо, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Нико Гонсалес, Гави, Усман Дембеле, Абдессамад Эззалзули, Люк де Йонг
Стартовый состав Осасуны: Серхио Эррера, Хуан Крус, Давид Гарсия, Унай Гарсия, Начо Видаль, Мануэль Санчес, Лукас Торро, Хон Монкайола, Рубен Гарсия, Кике Барха, Кике
Отметим, что в турнирной таблице команды разделяют два очка – Осасуна 11-я, Барса – 8-я.
Поединок начнется в 17:15, судить игру будет Хуан Мартинес Мунуэра.
Добрый вечер всем любителям европейского, в частности испанского, в частности каталонского футбола… В Примере на выходных проходят матчи 17-го тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка, в котором Осасуна примет Барселону.
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Комментарии(1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
12.12.2021 в 16:44
Я бы глянул этот футбик
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Анонс матча Осасуна - "Барселона" 12.12.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Осасуна (Памплона) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Рейно де Наварра.

Дата проведения матча: 12.12.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Осасуна (Памплона) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Осасуна осталась с поражением. Столкновение Осасуна и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 06.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ягоба Аррасате и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Осасуна - "Барселона" можно посмотреть 12.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Осасуна - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Прошедший матч команды Осасуна был сыгран против Леванте - 05.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против "Бавария" - 08.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Следите за результатами матча Осасуна - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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