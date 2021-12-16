Челси - Эвертон онлайн трансляция матча

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 16.12.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Челси (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Челси и Эвертон в предыдущем футбольном матче 08.03.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Лидс Юнайтед - 11.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес
Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Кристал Пэлас - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Кристал Пэлас.
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