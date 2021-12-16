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Челси - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 16 декабря 2021, 21:45 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Челси
36%
Ничья
36%
Эвертон
27%
П1: 1.57 Х: 3.13 П2: 8.40
П1: 1.57 Х: 3.13 П2: 8.40
П1: 1.57 Х: 3.13 П2: 8.40
П1: 1.62 Х: 3.10 П2: 7.70
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Челси не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Челси забивает 1.84 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Эвертон - 1.
  • Выездная статистика Эвертон в сезоне 1-2-5
  • Наиболее популярный счет между Челси и Эвертон 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Mateo Kovacic отдал больше всего передач в Челси с 5 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)
  • Челси выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Эвертон выигрывает в 23%.
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Эвертон выиграла 3, 0 ничьи.
  • Год назад, Челси была на 8 месте в таблице с 26 очками. Сейчас они на 3 месте с 36 очками.
  • Челси забивает 1.4 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.2 гола против команды Челси (в среднем).
  • Эвертон проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Домашняя статистика Челси в сезоне 5-2-1
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иЭвертон, когда Челси играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Mason Mount лучший бомбардир Челси с 6 голами. Demarai Gray забил 5 раз за Эвертон
  • Челси выигрывает первый тайм в 50% матчей, Эвертон выигрывает в 23% матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Год назад, Эвертон была на 6 месте в таблице с 29 очками. Сейчас они на 14 месте с 18 очками.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).
  • Эвертон не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Эвертон - 2.6.
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Эвертон в последних 11 встречах.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Reece James получил больше всего желтых карточек (4) в Челси. Richarlison получил 5 в Эвертон.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Эвертон пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Челси пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 33 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 20 раз, 12 сыграла в ничью и 1 победы команды Эвертон. Разница голов 66-24 в пользу команды Челси.
  • Челси не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Последняя гостевая победа Эвертон над Челси была в 1994
  • Эвертон не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 2-0 (Челси дома) и 1-0 (Эвертон дома).
  • Во время последних 67 встреч, команда Челси выиграла 31 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 107-68 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Челси забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эвертон забил 30% голов между минутами 61-75?
  • В Премьер-лига, Эвертон проиграла последние 4 выездных игр.
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
11
Побед
21
Игр
7
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
08.03.2021 - 20:00 Челси 2 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 22:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 15:45 Челси 4 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
07.12.2019 - 14:15 Эвертон 3 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Челси 3 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 19:45 Зенит 3 - 3 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 14:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Уотфорд 1 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 Челси 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 18:30 Кристал Пэлас 3 - 1 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 4 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Брентфорд 1 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Эвертон П
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Челси
36%
Ничья
36%
Эвертон
27%
П1: 1.57 Х: 3.13 П2: 8.40
П1: 1.57 Х: 3.13 П2: 8.40
П1: 1.57 Х: 3.13 П2: 8.40
П1: 1.62 Х: 3.10 П2: 7.70
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Челси: Менди – Рюдигер, Силва, Аспиликуэта (к) – Алонсо, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Джеймс – Маунт, Зиеш, Пулишич.
Инфо
Стартовый состав Эвертона: Пикфорд – Годфри, Кин (к), Брантуэйт, Холгейт – Гордон, Гомеш, Дукуре, Кенни – Ивоби, Симмс.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура АПЛ между Челси и Эвертоном.
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Последние матчи
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Анонс матча Челси - Эвертон 16.12.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 16.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Челси и Эвертон в предыдущем футбольном матче 08.03.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Эвертон можно посмотреть 16.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Лидс Юнайтед - 11.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес

Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Кристал Пэлас - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Кристал Пэлас.

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