Челси - Эвертон онлайн трансляция матча

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

Челси не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Челси забивает 1.84 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Эвертон - 1.

Выездная статистика Эвертон в сезоне 1-2-5

Наиболее популярный счет между Челси и Эвертон 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Mateo Kovacic отдал больше всего передач в Челси с 5 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)

Челси выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Эвертон выигрывает в 23%.

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Эвертон выиграла 3, 0 ничьи.

Год назад, Челси была на 8 месте в таблице с 26 очками. Сейчас они на 3 месте с 36 очками.

Челси забивает 1.4 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.2 гола против команды Челси (в среднем).

Эвертон проиграл 4 выездных матчей подряд.

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Домашняя статистика Челси в сезоне 5-2-1

Наиболее популярный результат в играх между Челси иЭвертон, когда Челси играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Mason Mount лучший бомбардир Челси с 6 голами. Demarai Gray забил 5 раз за Эвертон

Челси выигрывает первый тайм в 50% матчей, Эвертон выигрывает в 23% матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Год назад, Эвертон была на 6 месте в таблице с 29 очками. Сейчас они на 14 месте с 18 очками.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).

Эвертон не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Эвертон - 2.6.

В домашних матчах Челси не проигрывает Эвертон в последних 11 встречах.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Reece James получил больше всего желтых карточек (4) в Челси. Richarlison получил 5 в Эвертон.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Эвертон пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Челси забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

Челси пропускает в каждом из последних 5 матчах.

За последние 33 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 20 раз, 12 сыграла в ничью и 1 победы команды Эвертон. Разница голов 66-24 в пользу команды Челси.

Челси не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Последняя гостевая победа Эвертон над Челси была в 1994

Эвертон не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 2-0 (Челси дома) и 1-0 (Эвертон дома).

Во время последних 67 встреч, команда Челси выиграла 31 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 107-68 в пользу команды Челси

Вы знали, что Челси забил 24% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Эвертон забил 30% голов между минутами 61-75?