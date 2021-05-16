Реал - Атлетик онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - Атлетик 01.12.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 01.12.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Атлетик и Реал в предыдущем футбольном матче 16.05.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Севилья" - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)

Год основания Атлетик (Бильбао): 1898

Страна: Испания

Тренер: Марселино Гарсия Тораль



Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против Гранада - 26.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

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