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Реал - Атлетик онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 01 декабря 2021, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
1 - 0
Обновить
44'
Атлетик
Бильбао
Ход матча
31' Zarraga, Oier
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Реал
33%
Ничья
33%
Атлетик
33%
П1: 1.76 Х: 3.10 П2: 6.45
П1: 1.62 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 1.76 Х: 3.10 П2: 6.45
П1: 1.76 Х: 3.10 П2: 6.45
П1: 1.72 Х: 3.15 П2: 6.50
Интересные факты
  • Выездная статистика Атлетик Бильбао в сезоне 1-6-0
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 7 передачами. Iker Muniain лучший распасовщик Атлетик Бильбао (4 передач)
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • Реал Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Атлетик Бильбао - 1.8.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Атлетик Бильбао в последних 17 встречах.
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 4-2-0
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Атлетик Бильбао - 0.6.
  • Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 10 голами. Inaki Williams забил 3 раз за Атлетик Бильбао
  • Команда Атлетик Бильбао выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Атлетик Бильбао не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивает 1.9 гола, играя дома, а Атлетик Бильбао забивает 1.19 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Атлетик Бильбао без побед в последних 5 играх.
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иАтлетик Бильбао, когда Реал Мадрид играет дома, 3- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Атлетик Бильбао выигрывает в 21%.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетик Бильбао.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 9 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Атлетик Бильбао выиграла 1, 1 ничьи.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Реал Мадрид забивает 1.2 гола за матч против команды Атлетик Бильбао, а Атлетик Бильбао забивает 0.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • У команды Атлетик Бильбао серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 43% матчей, Атлетик Бильбао выигрывает в 21% матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Атлетик Бильбао (3-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 59 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 37 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетик Бильбао выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 127-53 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя гостевая победа Атлетик Бильбао над Реал Мадрид была в 2005
  • Атлетик Бильбао не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • За последние 29 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 23 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Атлетик Бильбао. Разница голов 78-23 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Вы знали, что Атлетик Бильбао забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 29% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Реал
14
Побед
21
Игр
2
Побед
Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал
Суперкубок Испании 2020/2021
14.01.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
15.12.2020 - 23:00 Реал 3 - 1 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 15:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Севилья В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Шериф 0 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.11.2021 - 17:15 Гранада 1 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
06.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Райо Вальекано В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Реал 2 - 1 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2021/2022
26.11.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 2 Завершен Гранада Н
Чемпионат Испании 2021/2022
19.11.2021 - 22:00 Леванте 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2021/2022
05.11.2021 - 22:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Кадис П
Чемпионат Испании 2021/2022
31.10.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2021/2022
26.10.2021 - 22:00 Эспаньол 0 - 0 Завершен Атлетик Н
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Новости команд
Главные события
31'
Zarraga, Oier
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Реал
33%
Ничья
33%
Атлетик
33%
П1: 1.76 Х: 3.10 П2: 6.45
П1: 1.62 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 1.76 Х: 3.10 П2: 6.45
П1: 1.76 Х: 3.10 П2: 6.45
П1: 1.72 Х: 3.15 П2: 6.50
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
8
Давид Алаба
14
Милитан, Эдер
17
Лукас Васкес
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
20
Винисиус Жуниор
19
Карим Бензема
11
Марко Асенсио
23
Унай Симон
15
Иньиго Лекуэ
3
Нуньес, Унаи
5
Йерай Альварес
24
Микель Баленсьяга
19
Zarraga, Oier
14
Дани Гарсия
16
Vencedor, Unai
10
Икер Муньяин
22
Рауль Гарсия
9
Иньяки Уильямс
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 19
    Zarraga, Oier
    Полузащитник
    31
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 16
    Vencedor, Unai
    Полузащитник
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 5
    Йерай Альварес
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 31
    Paredes, Aitor
    Защитник
  • 30
    Williams, Nicholas
    Нападающий
  • 26
    Agirrezabala, Julen
    Вратарь
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 11
    Morcillo, Jon
    Полузащитник
  • 8
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 7
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 2
    Petxa, Alex
    Защитник
  • 33
    Serrano, Nicolas
    Полузащитник
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Марселино
Статистика матча
73%
Владение мячом
27%
3
Блокировано ударов
1
5
Удары в створ
1
5
Угловые
2
1
Сейвы
5
6
Штрафные
5
5
Фолы
6
1
Удары мимо
2
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бензема оказался перед пустыми воротами в центре штрафной, после отраженного усилиями Симона удара Асенсио, который Модрич, вместо добивания, перевел на француза неудачным касанием.
39'
Опасный момент
Перекладина! Кроос нанес феноменальный удар слету, после отскока в полукруг у штрафной, отправив мяч под перекладину, в которую мяч перевел Симон, а затем и забрал отскок от нее.
37'
Винисиус не пустил мимо себя Лекуэ на левом фланге обороны, после чего игрок гостей сфолил против бразильца.
35'
Подача с правого фланга от Лекуэ благополучно перелетела над штрафной.
33'
Опасный момент
Угловой на правом фланге Муньяин подал на голову Йераю, но тот пробил над перекладиной.
33'
Модрич ударом из зоны перед штрафной отправил мяч в корпус Винисиусу.
32'
Реал вспомнил, что неплохо было бы и мяч в ногах подержать.
30'
Желтая карточка
Саррага был предупрежден за фол против Менди у центральной линии.
28'
Опасный момент
Бензема с правого фланга нанес дальний удар в ближний угол, но мяч сошел с правильной траектории в последний момент.
27'
Опасный момент
Рауль не смог затолкать мяч в ворота у самой голевой линии, замыкая подачу со стандарта на правом фланге! Куртуа забрал!
26'
Штрафной для Атлетика на правом фланге атаки. Перехватили они инициативу.
24'
Опасный момент
Алаба решил присесть под высокий мяч перед своей штрафной, но не увидел Иньяки, который тут же забрал отскок, но запутался в собственных ногах, как только проскочил мимо Куртуа!
23'
Опасный момент
Иньяки получил заброс на левый фланг контратаки, ушел от опекуна, после чего пробил в дальний угол, но Милитао сумел подправить на угловой!
21'
Перехватил Баленсиага передачу на правый фланг на ход Васкесу.
19'
Рукой сыграл Иньяки при приеме мяча на левом фланге штрафной, после заброса.
18'
Опасный момент
Лекуэ завершил вторую волну подачи с правого фланга ударом мимо ближней штанги головой.
18'
Штрафной на правом фланге заработал Атлетик.
16'
Милитао отмахнулся от Нуньеса во время подачи углового с левого фланга в центр штрафной.
13'
Васкес подачей с правого фланга попал в корпус Баленсиаге. Или в руку, а не в корпус, но надо смотреть.
11'
Опасный момент
Прострел Винисиуса с левого фланга попал в защитника, все уже начали готовиться к угловому, но Бензема продолжил играть и чуть с острого угла не протолкнул мяч в ворота. Симон ногами отразил!
9'
Винисиус ворвался на левый фанг штрафной, но Лекуэ в подкате на угловой перевел его прострел.
7'
Васкес наткнулся на Муньяина на правом фланге обороны, после чего против Модрича грубо сыграл Дани.
6'
Опасный момент
Симон на линии в прыжке остановил мяч, после попытки Бензема завершить ему в противоход подачу с левого фланга на дальнюю штангу!
4'
Менди подавал с левого фланга на дальнюю штангу, к Бензема мяч не пустили, Асенсио забрал отскок, но его удар в правый низом был блокирован.
2'
Винисиус с левого фланга выкатил мяч под удар Крооса, но того сразу накрыли.
1'
Реал сходу завел мяч в контроле на чужую половину.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Агирресабала, Петксарроман, Весга, Беренегер, Сансет, Морсильо, де Маркос, Капа, Н. Уильямс, Паредес, Серрано.
Атлетик: Симон — Лекуэ, Нуньес, Йерай, Баленсиага — Саррага, Д. Гарсия, Венседор, Муньяин — Р. Гарсия, Ульямс.
Запасные: Лунин, Карвахаль, Вальехо, Начо, Азар, Марсело, Вальверде, Йович, Родриго, Иско, Диас, Камавинга.
Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Исидро Диас де Мера Эскудерос (Кастилья-Ла-Манча, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 9-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания) сыграют мадридский Реал и баскский Атлетик.
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Анонс матча Реал - Атлетик 01.12.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 01.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Атлетик и Реал в предыдущем футбольном матче 16.05.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Атлетик можно посмотреть 01.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Атлетик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Севилья" - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против Гранада - 26.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - Атлетик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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