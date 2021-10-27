Интер - Эмполи онлайн трансляция матча

Матч между командой "Интер" (Милан) и командой Эмполи (Эмполи) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 19.01.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Интер" (Милан) и командой Эмполи (Эмполи):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Интер", тогда как команда Эмполи осталась с поражением. Столкновение Эмполи и "Интер" в предыдущем футбольном матче 27.10.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Andreazzoli, Aurelio разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Предыдущий поединок команды "Интер" был сыгран против "Аталанта" - 16.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Эмполи (Эмполи)
Год основания Эмполи (Эмполи): 1920
Страна: Италия
Тренер: Аурелио Андреаццоли
Предыдущий поединок команды Эмполи был сыгран против "Венеция" - 16.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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