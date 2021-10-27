Интер - Эмполи онлайн трансляция матча

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Эмполи без побед над Интер в последних 8 играх.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Эмполи's.

Победителем прошлой встречи была команда Интер.

Эмполи не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Интер забивает 2.64 гола, играя дома, а Эмполи забивает 1.59 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Эмполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эмполи% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Интер и Эмполи 2-0. 6 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Эмполи - 0.8.

Эмполи без побед в последних 5 играх.

Интер выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Эмполи выигрывает в 44%.

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 5, команда Эмполи выиграла 0, 0 ничьи.

Интер не проигрывает в последних 12 домашних матчах.

Интер забивает 1.8 гола за матч против команды Эмполи, а Эмполи забивает 0.2 гола против команды Интер (в среднем).

Интер имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Эмполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эмполи% своих матчей.

Интер выигрывает первый тайм в 47% матчей, Эмполи выигрывает в 44% матчей.

В домашних матчах Интер не проигрывает Эмполи в последних 8 встречах.

Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эмполи (во всех соревнованиях).

Интер не проигрывает в последних 6 играх.

В их последнюю встречу команда Интер победила в 2 гол(а).

Интер выиграл 8 домашних матчей подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Эмполи - 2.

Интер забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Эмполи пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Эмполи забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

Во время последних 25 встреч, команда Интер выиграла 21 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Эмполи выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-18 в пользу команды Интер

Последняя гостевая победа Эмполи над Интер была в 2004