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Интер - Эмполи онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 19 января 2022, 22:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Юан Лука Сакки
Рейтинг матча:
Интер
Милан
1 - 0
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перерыв
Эмполи
Эмполи
Ход матча
5' Хоакин Корреа Вышел: Алексис Санчес 13' Алексис Санчес
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Эмполи
33%
П1: 1.55 Х: 3.70 П2: 7.47
П1: 1.44 Х: 3.50 П2: 6.50
П1: 1.55 Х: 3.70 П2: 7.47
П1: 1.55 Х: 3.70 П2: 7.47
П1: 1.36 Х: 4.20 П2: 9.20
Интересные факты
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Эмполи без побед над Интер в последних 8 играх.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Эмполи's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • Эмполи не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Интер забивает 2.64 гола, играя дома, а Эмполи забивает 1.59 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Эмполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эмполи% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Интер и Эмполи 2-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Эмполи - 0.8.
  • Эмполи без побед в последних 5 играх.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Эмполи выигрывает в 44%.
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 5, команда Эмполи выиграла 0, 0 ничьи.
  • Интер не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Интер забивает 1.8 гола за матч против команды Эмполи, а Эмполи забивает 0.2 гола против команды Интер (в среднем).
  • Интер имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Эмполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эмполи% своих матчей.
  • Интер выигрывает первый тайм в 47% матчей, Эмполи выигрывает в 44% матчей.
  • В домашних матчах Интер не проигрывает Эмполи в последних 8 встречах.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эмполи (во всех соревнованиях).
  • Интер не проигрывает в последних 6 играх.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 2 гол(а).
  • Интер выиграл 8 домашних матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Эмполи - 2.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Эмполи пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Эмполи забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Во время последних 25 встреч, команда Интер выиграла 21 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Эмполи выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-18 в пользу команды Интер
  • Последняя гостевая победа Эмполи над Интер была в 2004
  • За последние 12 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 11 раз, 0 сыграла в ничью и 1 победы команды Эмполи. Разница голов 32-10 в пользу команды Интер.
Личные встречи
Интер
8
Побед
9
Игр
0
Побед
Эмполи
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Эмполи 0 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2018/2019
26.05.2019 - 21:15 Интер 2 - 1 Завершен Эмполи
Чемпионат Италии 2018
29.12.2018 - 16:00 Эмполи 0 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2016/2017
12.02.2017 - 16:00 Интер 2 - 0 Завершен Эмполи
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершен Интер Н
Суперкубок Италии 2022
12.01.2022 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 21:45 Интер 2 - 1 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 19:30 Интер 1 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2021/2022
17.12.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 5 Завершен Интер В
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Последние матчи - Эмполи
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Венеция 1 - 1 Завершен Эмполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 15:30 Эмполи 1 - 5 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 15:30 Лацио 3 - 3 Завершен Эмполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Эмполи 2 - 4 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Специя 1 - 1 Завершен Эмполи Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Алексис Санчес
13'
Хоакин Корреа
Вышел: Алексис Санчес
5'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Эмполи
33%
П1: 1.55 Х: 3.70 П2: 7.47
П1: 1.44 Х: 3.50 П2: 6.50
П1: 1.55 Х: 3.70 П2: 7.47
П1: 1.55 Х: 3.70 П2: 7.47
П1: 1.36 Х: 4.20 П2: 9.20
Составы команд
Стартовый состав
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
    5
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 10
    Патрик Кутроне
    Нападающий
  • 99
    Андреа Пинамонти
    Нападающий
  • 27
    Журковски, Шимон
    Полузащитник
  • 25
    Филиппо Бандинелли
  • 15
    Стулак, Лео
    Полузащитник
  • 23
    Asllani, Kristjan
    Полузащитник
  • 20
    Фиамоззи, Риккардо
    Защитник
  • 6
    Симоне Ромагноли
  • 42
    Viti, Mattia
    Защитник
  • 3
    Риккардо Маркицца
    Защитник
  • 22
    Якопо Фурлан
Запасные игроки
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
    13
  • 21
    Кордаз, Алекс
    Вратарь
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 15
    Лиам Хендерсон
    Полузащитник
  • 17
    Fazzini, Jacopo
    Полузащитник
  • 10
    Bajrami, Nedim
    Полузащитник
  • 13
    Викарио, Гуглиельмо
    Вратарь
  • 21
    Дамиани, Самуэле
    Полузащитник
  • 28
    Риччи, Самуэле
    Полузащитник
  • 31
    Rizza, Alessio
    Защитник
  • 26
    Лоренцо Тонелли
  • 34
    Ардиан Исмайли
    Защитник
  • 36
    Pezzola, Leonardo
    Защитник
  • 30
    Петар Стоянович
    Полузащитник
  • 1
    Самир Уйкани
    Вратарь
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Andreazzoli, Aurelio
Статистика матча
59%
Владение мячом
41%
7
Штрафные
8
7
Фолы
7
3
Блокировано ударов
1
4
Удары в створ
2
Угловые
3
Сейвы
3
Удары мимо
2
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
Бладаря быстрому голу Интер может чувствовать себя уверенно. Преимущество минимальное, но пока неясно, за счёт чего Эмполи может вернуться в игру.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
44'
Штулац неплохо пробил со штрафного, но мяч прошёл над перекладиной. К тому же, Раду контролировал ситуацию.
41'
Санчес обокрал защитника, но долго принимал решение о дальнейшем развитии атаки и острота сошла на нет.
36'
Фурлан ошибся на выходе, тем самым устроив настоящий пожар в штрафной. Правда, голкиперу удалось сразу же исправиться и завладеть мячом.
33'
Угловой в исполнении гостей ни к чему не приводит.
32'
Дармиан поторопился и выбил мяч на угловой, вместо того, чтобы послать снаряд в поле.
30'
Асллани наносит неточный удар с дальней дистанции.
29'
Опасный момент
Фурлан выполняет два блестящих сейва подряд! Мартинес огорчён, ведь из этой позиции он мог пробить гораздо лучше.
25'
Инфо
Эмполи все ещё не нанёс ни одного удара по воротам. У Интера 5 попыток, 2 из которых пришлись в створ.
20'
Опасный момент
Голевой момент у Интера! Думфрис ситуативно оказался острие атаки, но не смог пробить Фурлана. Не хватило навыков завершения нидерландцу.
18'
Бандинелли оказался на газоне после контакта с Весино. Поскольку эпизод произошёл в штрафной, игроки Эмполи требовали назначить пенальти, но арбитр дал команду продолжать игру.
13'
Гоооол!!!
Интер открывает счёт! Санчес ловко действовал в штрафной соперника и головой замкнул подачу Думфриса.
12'
Санчес и Видаль не нашли взаимопонимания и испортили перспективную атаку Интера.
8'
Бандинелли выполнил навес в штрафную, но принять эту передачу было некому. Мяч в руках у Раду.
5'
Замена
Санчес вышел на поле вместо травмированного Корреа.
4'
Корреа получил повреждение и очень разочарован тем, что не сможет продолжить игру.
2'
Штулац подстраховал Романьоли, отобрав мяч у Корреа.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Интера: Раду – Димарко, Раноккья (к), Д’Амброзио – Дармиан, Весино, Видаль, Гальярдини, Думфрис – Корреа, Мартинес.
Инфо
Стартовый состав Эмполи: Фурлан – Маркицца, Вити, Романьоли (к), Фьямоцци – Бандинелли, Штулац, Асллани, Журковски – Пинамонти, Кутроне.
В текущем розыгрыше Кубка Италии Эмполи преодолел уже два этапа, обыграв дома Виченцу (4:2) и Верону (4:3) на выезде. Интер же сегодняшним матчем начинает выступления в турнире.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии Интер – Эмполи.
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Анонс матча "Интер" - Эмполи 19.01.2022, Кубок Италии

Матч между командой "Интер" (Милан) и командой Эмполи (Эмполи) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 19.01.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Интер" (Милан) и командой Эмполи (Эмполи):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Интер", тогда как команда Эмполи осталась с поражением. Столкновение Эмполи и "Интер" в предыдущем футбольном матче 27.10.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Andreazzoli, Aurelio разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Эмполи можно посмотреть 19.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Эмполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команды "Интер" был сыгран против "Аталанта" - 16.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эмполи (Эмполи)
Год основания Эмполи (Эмполи): 1920
Страна: Италия
Тренер: Аурелио Андреаццоли

Предыдущий поединок команды Эмполи был сыгран против "Венеция" - 16.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Интер" - Эмполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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