  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Брентфорд - Манчестер Юнайтед Смотреть онлайн
В тренде

Брентфорд - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 января 2022, 22:00 - Brentford Community Stadium
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 0
Обновить
перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
58 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
31%
Ничья
34%
Манчестер Юнайтед
34%
П1: 4.28 Х: 2.51 П2: 2.38
П1: 3.60 Х: 2.40 П2: 2.38
П1: 4.28 Х: 2.51 П2: 2.38
П1: 4.28 Х: 2.51 П2: 2.38
П1: 4.50 Х: 2.65 П2: 2.11
Интересные факты
  • Брентфорд забивает 1.7 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Брентфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Sergi Canos отдал больше всего передач в Брентфорд с 3 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (7 передач)
  • Брентфорд выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 29%.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брентфорд.
  • Когда Брентфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Ivan Toney лучший бомбардир Брентфорд с 4 голами. Cristiano Ronaldo забил 8 раз за Манчестер Юнайтед
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Брентфорд выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 29% матчей.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.
  • Вы знали, что Брентфорд забил 25% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Брентфорд пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Брентфорд не забивает в 3 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Брентфорд забил 25% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 22% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Последние матчи - Брентфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
11.01.2022 - 21:45 Саутгемптон 4 - 1 Завершен Брентфорд П
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 17:00 Порт Вэйл 1 - 4 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Брентфорд 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 22:15 Брентфорд 0 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Показать больше
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 19:30 Астон Вилла 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англии 2021/2022
10.01.2022 - 21:55 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.01.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
27.12.2021 - 22:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
58 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
31%
Ничья
34%
Манчестер Юнайтед
34%
П1: 4.28 Х: 2.51 П2: 2.38
П1: 3.60 Х: 2.40 П2: 2.38
П1: 4.28 Х: 2.51 П2: 2.38
П1: 4.28 Х: 2.51 П2: 2.38
П1: 4.50 Х: 2.65 П2: 2.11
Составы команд
49
Йонас Лоссль
5
Пиннок, Этан
18
Понтус Янссон
29
Бех, Мадс
7
Серджи Канос
8
Йенсен, Матиас
15
Норгаард, Кристиан
27
Янельт, Витали
30
Мадс Роэрслев
17
Айван Тони
19
Брайан Мбеумо
1
Де Хеа, Дэвид
20
Диогу Далот
3
Виктор Нильссон-Линделёф
19
Рафаэль Варан
27
Теллеш, Алекс
39
Мактоминей, Скотт
17
Фред
11
Гринвуд, Мейсон
18
Бруно Фернандес
36
Elanga, Anthony
7
Криштиану Роналду
Стартовый состав
  • 17
    Айван Тони
    Нападающий
  • 19
    Брайан Мбеумо
  • 7
    Серджи Канос
    Нападающий
  • 8
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 27
    Янельт, Витали
    Полузащитник
  • 30
    Мадс Роэрслев
  • 5
    Пиннок, Этан
    Защитник
  • 18
    Понтус Янссон
    Защитник
  • 29
    Бех, Мадс
    Защитник
  • 49
    Йонас Лоссль
    Вратарь
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 20
    Айер, Кристофер
    Полузащитник
  • 19
    Форсс, Маркус
    Нападающий
  • 3
    Генри, Рико
    Защитник
  • 36
    Stevens, Fin
    Защитник
  • 14
    Саман Годдос
    Нападающий
  • 40
    Льоренте, Альваро Фернандес
    Вратарь
  • 26
    Баптист, Шендон
    Полузащитник
  • 28
    Bidstrup, Mads
    Полузащитник
  • 11
    Йоан Висса
    Нападающий
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 22
    Том Хитон
    Вратарь
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
Тренеры
  • Томас Франк
  • Ральф Рангник
Статистика матча
2
Удары мимо
1
5
Штрафные
8
5
Фолы
5
32%
Владение мячом
68%
3
Удары в створ
1
3
Блокировано ударов
2
4
Угловые
4
1
Сейвы
3
3
Офсайды
Live Zone
Трансляция
Брентфорд за первые 45 минут создал достаточно моментов у ворот Манчестер Юнайтед, но Давид Де Хеа сделал все, чтобы сохранить нулевой счет на табло. У противоположных ворот пока штиль – ударов в створ, как и опасных моментов, от Красных дьяволов мы пока не видели.
45+2'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Две минуты команды переиграют в первом тайме.
45'
Теллес навесил от углового флажка – оборона Брентфрда снова легко «съела» и Роналду, и всех остальных.
42'
Доигрывают команды первый тайм. Или еще будет что-интересненькое до свистка на перерыв?
38'
Атака Ман Юнайтед сегодня особой оригинальностью не блещет – только что гости выполнили четыре навеса за 30-секундный промежуток времени.
35'
Тони не смог пробить Де Хеа с ближней дистанции. Впрочем, в этом моменте был офсайд.
33'
Опасный момент
Де Хеа! Испанец ногой потащил удар Йенсена метров с 10-ти! А контратака Брентфорда началась с того, что Фернандеш плохо навесил с углового.
26'
Далот классно приложился с дальней дистанции – мяч просвистел в считанных сантиметрах от штанги. Вратарь Брентфорда, к слову, похоже, был готов выручить свою команду.
23'
Янссон и Фред столкнулись головами – медики двух клубов за работой.
Инфо
5-1 по ударам по воротам, 1-0 по попаданиям в створ и 32 на 68 по проценту владения мячом.
18'
Роналду напомнил о своем присутствии на поле – Криштиану получил по ногам на левом фланге. Немного полежал португалец и побежал в штрафную.
15'
Опасный момент
Третий подряд шанс для Брентфорда! Теперь Нёргор после скидки с левого фланга запустил мяч над перекладиной ворот Ман Юнайтед.
14'
Опасный момент
Еще один шанс для хозяев! После подачи углового Соренсен стрелял в ближний угол – кто-то из защитников подстраховал Де Хеа.
13'
Опасный момент
Де Хеа вытащил мертвый мяч после выхода Йенсена один на один! Спустя несколько секунд Брентфорд получил еще один шанс открыть счет, однако удар футболиста хозяев из убойной позиции пришелся в защитника.
9'
Пожар в штрафной Брентфорда! Это Фред пытался головой скинуть мяч под удар Роналду – защитник хозяев в панике выбил мяч на угловой.
5'
Ман Юнайтед быстро выбежал в контратаку – Роналду подключил на фланге Далота, но тот навесил куда-то в пустоту.
2'
Опорники Манчестер Юнайтед уже на второй минуте прозевали Нёргора – повезло гостям, что удару футболиста Брентфорда метров с 20-ти не хватило точности.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Брентфорд: Лессль, Роэрслев, Янссон, Соренсен, Пиннок, Канос, Нергор, Йенсен, Янельт, Тоуни, Мбемо.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд, Эланга.
Инфо
Манчестер Юнайтед в турнирной таблице АПЛ занимает седьмое место (9-5-6, 32 очка) и на пять баллов отстает от зоны Лиги Чемпионов. Брентфорд (6-5-10, 23 очка) идет 14-м с 10-очковым отрывом от зоны вылета.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию перенесенного матча 17-го тура английской Премьер-лиги между Брентфордом и Манчестер Юнайтед. Рефери матча Андре Марринер даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 21:00 - Сегодня Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 0 Нигерия Нигерия 2 Завершен 21:00 - Сегодня Египет Египет 1 Судан Судан 0 Завершен 21:00 - Сегодня Бреда Бреда 2 Зволле Зволле 1 Завершен 20:00 - Сегодня Лилль Лилль 3 Лорьян Лорьян 1 Завершен 20:00 - Сегодня Монпелье Монпелье 0 Труа Труа 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Брентфорд - "Манчестер Юнайтед" 19.01.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Brentford Community Stadium.

Дата проведения матча: 19.01.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Томас Франк и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брентфорд - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 19.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Брентфорд - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший матч команды Брентфорд был сыгран против "Ливерпуль" - 16.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Астон Вилла - 15.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Брентфорд - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен