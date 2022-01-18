Брентфорд - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча Брентфорд - "Манчестер Юнайтед" 19.01.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Brentford Community Stadium.

Дата проведения матча: 19.01.2022

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Томас Франк и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брентфорд (Брентфорд)

Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889

Страна: Англия

Тренер: Томас Франк



Прошедший матч команды Брентфорд был сыгран против "Ливерпуль" - 16.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Ральф Рангник



Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Астон Вилла - 15.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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