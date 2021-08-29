Сампдория - Сассуоло онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Сампдория и Сассуоло 0-0. 6 игры закончились с этим результатом.

За последние 10 встреч когда команда Сампдория играла дома, команда Сампдория выиграла 2 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Сассуоло. Разница голов 16-13 в пользу команды Сассуоло.

Во время последних 21 встреч, команда Сампдория выиграла 4 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Сассуоло выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 29-23 в пользу команды Сассуоло

Последняя домашняя победа Сампдория над Сассуоло была в 2016

В прошлом сезоне Сассуоло выиграл обе игры против Сампдория (1-0 дома и 3-2 на выезде)

Сампдория проиграл последние 4 матчи в Серия А.

Вы знали, что Сампдория забил 24% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Сассуоло забил 23% голов между минутами 31-45?

Сампдория проиграл 5 матчей подряд.

Сампдория без побед в последних 7 играх.

Сассуоло не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Сампдория не забивает в 2 из их 12 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Сассуоло не забивает в 0 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Manolo Gabbiadini лучший бомбардир Сампдория с 7 голами. Domenico Berardi забил 10 раз за Сассуоло

Antonio Candreva отдал больше всего передач в Сампдория с 5 передачами. Domenico Berardi лучший распасовщик Сассуоло (9 передач)

Год назад, Сампдория была на 9 месте в таблице с 30 очками. Сейчас они на 16 месте с 20 очками.

Сампдория пропускает в каждом из последних 12 матчах.

Сассуоло забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Сампдория выигрывает первый тайм в 26% матчей, Сассуоло выигрывает в 33% матчей.

Сампдория выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Сассуоло выигрывает в 33%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Сампдория лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сампдория% своих матчей.

Когда Сассуоло лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.

Когда Сампдория проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сампдория% своих матчей.

Когда Сассуоло проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.

Недавнее выступление команды Сассуоло в "Серия А" лучше, чем у команды Сампдория.

Сассуоло's performance of the last 5 matches is better than Сампдория's.

Команда Сассуоло проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сампдория (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Сампдория выиграла 0, команда Сассуоло выиграла 3, 2 ничьи.

Команда Сассуоло проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сампдория.

Команда Сампдория выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сассуоло.

Сампдория забивает 0.6 гола за матч против команды Сассуоло, а Сассуоло забивает 1.6 гола против команды Сампдория (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Сампдория и Сассуоло - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сампдория и Сассуоло - 0.8.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".