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Сампдория - Сассуоло онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 06 февраля 2022, 16:00 - Луиджи Феррарис
Главный судья: Фабио Марешка
Рейтинг матча:
Сампдория
Генуя
2 - 0
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35'
Сассуоло
Сассуоло
Ход матча
5' Франческо Капуто 7' Стефано Сенси 20' Антонио Кандрева
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Сампдория
47%
Ничья
27%
Сассуоло
27%
П1: 3.83 Х: 3.13 П2: 2.15
П1: 3.75 Х: 2.88 П2: 2.10
П1: 3.83 Х: 3.13 П2: 2.15
П1: 3.83 Х: 3.13 П2: 2.15
П1: 2.85 Х: 2.80 П2: 2.75
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Сампдория и Сассуоло 0-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 10 встреч когда команда Сампдория играла дома, команда Сампдория выиграла 2 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Сассуоло. Разница голов 16-13 в пользу команды Сассуоло.
  • Во время последних 21 встреч, команда Сампдория выиграла 4 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Сассуоло выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 29-23 в пользу команды Сассуоло
  • Последняя домашняя победа Сампдория над Сассуоло была в 2016
  • В прошлом сезоне Сассуоло выиграл обе игры против Сампдория (1-0 дома и 3-2 на выезде)
  • Сампдория проиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Вы знали, что Сампдория забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Сассуоло забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Сампдория проиграл 5 матчей подряд.
  • Сампдория без побед в последних 7 играх.
  • Сассуоло не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Сампдория не забивает в 2 из их 12 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Сассуоло не забивает в 0 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Manolo Gabbiadini лучший бомбардир Сампдория с 7 голами. Domenico Berardi забил 10 раз за Сассуоло
  • Antonio Candreva отдал больше всего передач в Сампдория с 5 передачами. Domenico Berardi лучший распасовщик Сассуоло (9 передач)
  • Год назад, Сампдория была на 9 месте в таблице с 30 очками. Сейчас они на 16 месте с 20 очками.
  • Сампдория пропускает в каждом из последних 12 матчах.
  • Сассуоло забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Сампдория выигрывает первый тайм в 26% матчей, Сассуоло выигрывает в 33% матчей.
  • Сампдория выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Сассуоло выигрывает в 33%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Сампдория лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сампдория% своих матчей.
  • Когда Сассуоло лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Когда Сампдория проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сампдория% своих матчей.
  • Когда Сассуоло проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Сассуоло в "Серия А" лучше, чем у команды Сампдория.
  • Сассуоло's performance of the last 5 matches is better than Сампдория's.
  • Команда Сассуоло проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сампдория (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Сампдория выиграла 0, команда Сассуоло выиграла 3, 2 ничьи.
  • Команда Сассуоло проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сампдория.
  • Команда Сампдория выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сассуоло.
  • Сампдория забивает 0.6 гола за матч против команды Сассуоло, а Сассуоло забивает 1.6 гола против команды Сампдория (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Сампдория и Сассуоло - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сампдория и Сассуоло - 0.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Сампдория забивает 1.58 гола, играя дома, а Сассуоло забивает 1.95 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Сампдория
3
Побед
17
Игр
8
Побед
Сассуоло
Чемпионат Италии 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Сассуоло 0 - 0 Завершен Сампдория
Чемпионат Италии 2020/2021
24.04.2021 - 21:45 Сассуоло 1 - 0 Завершен Сампдория
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 Сампдория 2 - 3 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 18:00 Сампдория 0 - 0 Завершен Сассуоло
Последние матчи - Сампдория
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Специя 1 - 0 Завершен Сампдория П
Кубок Италии 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Ювентус 4 - 1 Завершен Сампдория П
Чемпионат Италии 2021/2022
15.01.2022 - 16:00 Сампдория 1 - 2 Завершен Торино П
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 17:30 Наполи 1 - 0 Завершен Сампдория П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 13:30 Сампдория 1 - 2 Завершен Кальяри П
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Последние матчи - Сассуоло
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Торино 1 - 1 Завершен Сассуоло Н
Кубок Италии 2021/2022
19.01.2022 - 18:30 Сассуоло 1 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 13:30 Сассуоло 2 - 4 Завершен Эллас Верона П
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 15:30 Эмполи 1 - 5 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 17:30 Сассуоло 1 - 1 Завершен Дженоа Н
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Главные события
Антонио Кандрева
20'
ГООЛ! Стефано Сенси
7'
ГООЛ! Франческо Капуто
5'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Сампдория
47%
Ничья
27%
Сассуоло
27%
П1: 3.83 Х: 3.13 П2: 2.15
П1: 3.75 Х: 2.88 П2: 2.10
П1: 3.83 Х: 3.13 П2: 2.15
П1: 3.83 Х: 3.13 П2: 2.15
П1: 2.85 Х: 2.80 П2: 2.75
Составы команд
33
Владимиро Фальконе
29
Никола Мурру
15
Омар Колли
25
Алекс Феррари
24
Бартош Берешиньски
88
Томас Ринкон
5
Стефано Сенси
2
Мортен Торсби
10
Франческо Капуто
23
Габбиадини, Маноло
87
Антонио Кандрева
47
Консигли, Андреа
17
Мюлдюр, Мерт
21
Влад Кирикеш
31
Джанмарко Феррари
77
Гиоргос Кирьякопулос
16
Давиде Фраттези
8
Максим Лопес
25
Верарди, Доменико
18
Джакомо Распадори
23
Хамед Джуниор Траоре
91
Скамачча, Джанлука
Стартовый состав
  • 10
    Франческо Капуто
    5
  • 23
    Габбиадини, Маноло
    Нападающий
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
    20
  • 88
    Томас Ринкон
    Полузащитник
  • 5
    Стефано Сенси
    Полузащитник
    7
  • 2
    Мортен Торсби
    Полузащитник
  • 29
    Никола Мурру
    Защитник
  • 15
    Омар Колли
  • 25
    Алекс Феррари
    Защитник
  • 24
    Бартош Берешиньски
    Защитник
  • 33
    Владимиро Фальконе
    Вратарь
  • 91
    Скамачча, Джанлука
    Нападающий
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 18
    Джакомо Распадори
  • 23
    Хамед Джуниор Траоре
  • 16
    Давиде Фраттези
    Полузащитник
  • 8
    Максим Лопес
    Полузащитник
  • 17
    Мюлдюр, Мерт
    Защитник
  • 21
    Влад Кирикеш
    Защитник
  • 31
    Джанмарко Феррари
    Защитник
  • 77
    Гиоргос Кирьякопулос
    Защитник
  • 47
    Консигли, Андреа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 7
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 14
    Виейра, Роналдо
    Полузащитник
  • 70
    Симоне Тримболи
  • 11
    Сабири, Абделхамид
    Полузащитник
  • 30
    Раваглиа, Никола
    Вратарь
  • 26
    Джанджакомо Маньяни
  • 3
    Ауджелло, Томмазо
    Защитник
  • 1
    Эмиль Аудеро
    Вратарь
  • 16
    Askildsen, Kristoffer
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Конти
    Защитник
  • 22
    Джереми Тольян
  • 24
    Джакомо Саталино
    Вратарь
  • 13
    Пелусо, Федерико
    Защитник
  • 56
    Джанлука Пеголо
    Вратарь
  • 4
    Магнанелли, Франческо
    Полузащитник
  • 97
    Henrique, Matheus
    Полузащитник
  • 20
    Харруи, Абду
    Полузащитник
  • 92
    Дефрел, Грегойр
    Нападающий
  • 11
    Ciervo, Riccardo
    Нападающий
  • 15
    Сейде, Эмиль Конрадсен
    Нападающий
  • 5
    Каан Айхан
    Защитник
  • 44
    Ruan Da Silva Chagas Mychell
Тренеры
  • Марко Джампаоло
  • Алессио Диониси
Статистика матча
46%
Владение мячом
54%
1
Угловые
4
4
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
6
Штрафные
6
5
Фолы
6
1
ЖК
Блокировано ударов
4
1
Офсайды
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
31'
Опасный момент
Траоре спробував замкнути верхову передачу в центрі штрафного майданчика, але його удар головою пішов повз праву штангу.
27'
Распадорі віддавав класний пас на Траоре, а той намагався ввійти на швидкості у штрафний Сампдорії. Торсбі вчасно блокує.
23'
Господарі поля переходять до активного пресингу. Здавалося б що це не найкраща тактика при такому рахунку, однак зараз вони діють саме так.
19'
Желтая карточка
Гірчичник для Кандреви. Команди в останні хвилини почали грати досить жорстко.
15'
Опасный момент
Який момент в гостей! Феррарі розстрілював воротаря генуезців з кількох метрів, але той згрупувався та відбив у поле.
12'
Сассуоло переходить до активний атакувальних дій. Сампдорія в свою чергу повним складом сіла в захист.
8'
Гоооол!!!
Що робиться на полі?!! Сампдорія забиває другий м'яч! Після подачі кутового Капуто скидає на Кандреву. Той б'є по центру воріт, проте голкіпер відбиває. Крулий опиняється в ногах Сенсі, і Стефано без проблем відправляє його в правий кут з кількох метрів!
5'
Гоооол!!!
Який же гол Сампдорії! Відзначився Капуто! Після навісу з кутового нападник на дальній стійці в дотик перекидає воротаря, відправляючи м'яч в дальній кут. Яка ж краса!
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочався!
Инфо
Уже відомі склади команд. Сампдорія: Фальконе, Торсбі, Сенсі, Капуто, Коллі, Габіаддіні, Бережинскі, Ферарі, Мурру, Кандрева, Рінкон, Джампаоло. Сассуоло: Консільї, Кіріакопулос, Ферарі, Кірікеш, Мюлдур, Лопес, Фраттесі, Распадорі, Траоре, Берарді, Скамакка.
Доброго дня, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Серії А Сампдорія - Сассуоло.
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Анонс матча Сампдория - Сассуоло 06.02.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Сампдория (Генуя) и командой Сассуоло (Сассуоло) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 06.02.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Сампдория (Генуя) и командой Сассуоло (Сассуоло):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сассуоло и Сампдория в предыдущем футбольном матче 29.08.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Марко Джампаоло и Алессио Диониси разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сампдория - Сассуоло можно посмотреть 06.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Сампдория - Сассуоло, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сампдория (Генуя)
Год основания Сампдория (Генуя): 1946
Страна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса

Предыдущий поединок команды Сампдория был сыгран против "Специя" - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Специя".

Команда гостей

Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи

Прошедший поединок команды Сассуоло был сыгран против Торино - 23.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Сампдория - Сассуоло онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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