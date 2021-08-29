Сампдория - Сассуоло онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Сампдория (Генуя) и командой Сассуоло (Сассуоло) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.
Дата проведения матча: 06.02.2022
Время начала матча: 16:00
История противостояний между командами Сампдория (Генуя) и командой Сассуоло (Сассуоло):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сассуоло и Сампдория в предыдущем футбольном матче 29.08.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Марко Джампаоло и Алессио Диониси разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Сампдория (Генуя)
Год основания Сампдория (Генуя): 1946
Страна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса
Предыдущий поединок команды Сампдория был сыгран против "Специя" - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Специя".
Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи
Прошедший поединок команды Сассуоло был сыгран против Торино - 23.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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