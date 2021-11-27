Аталанта - Ювентус онлайн трансляция матча

За последние 24 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 4 раз, 6 сыграла в ничью и 14 победы команды Ювентус. Разница голов 46-24 в пользу команды Ювентус.

Во время последних 51 встреч, команда Аталанта выиграла 5 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 99-45 в пользу команды Ювентус

Игры прошлого года: 1-0 (Аталанта дома) и 1-1 (Ювентус дома).

Вы знали, что Аталанта забил 24% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Ювентус забил 28% голов между минутами 76-90?

Аталанта не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Ювентус не забивает в 1 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 9 голами. Paulo Dybala забил 7 раз за Ювентус

Аталанта выигрывает первый тайм в 41% матчей, Ювентус выигрывает в 45% матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Ювентус выигрывает в 45%.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Ювентус выиграла 2, 1 ничьи.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Команда Ювентус выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Аталанта забивает 1 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Ювентус - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Ювентус - 1.4.

Аталанта забивает 2.18 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).

Ювентус не проигрывает в последних 5 играх.

Mario Pasalic отдал больше всего передач в Аталанта с 5 передачами. Paulo Dybala лучший распасовщик Ювентус (4 передач)