Аталанта - Ювентус онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 13.02.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ювентус" (Турин):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 27.11.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Фиорентина" - 10.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Сассуоло - 10.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
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