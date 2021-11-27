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Аталанта - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 13 февраля 2022, 21:45 - Gewiss Stadium
Главный судья: Маурицио Мариани
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
До начала
00 : 00 : 00
Ювентус
Турин
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
40%
Ювентус
27%
П1: 3.24 Х: 2.45 П2: 2.79
П1: 3.24 Х: 2.45 П2: 2.79
П1: 3.24 Х: 2.45 П2: 2.79
П1: 3.15 Х: 2.50 П2: 2.85
Интересные факты
  • За последние 24 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 4 раз, 6 сыграла в ничью и 14 победы команды Ювентус. Разница голов 46-24 в пользу команды Ювентус.
  • Во время последних 51 встреч, команда Аталанта выиграла 5 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 99-45 в пользу команды Ювентус
  • Игры прошлого года: 1-0 (Аталанта дома) и 1-1 (Ювентус дома).
  • Вы знали, что Аталанта забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ювентус забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Аталанта не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Ювентус не забивает в 1 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 9 голами. Paulo Dybala забил 7 раз за Ювентус
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 41% матчей, Ювентус выигрывает в 45% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Ювентус выигрывает в 45%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Ювентус выиграла 2, 1 ничьи.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Команда Ювентус выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Аталанта забивает 1 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Ювентус - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Ювентус - 1.4.
  • Аталанта забивает 2.18 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ювентус не проигрывает в последних 5 играх.
  • Mario Pasalic отдал больше всего передач в Аталанта с 5 передачами. Paulo Dybala лучший распасовщик Ювентус (4 передач)
  • Аталанта без побед в последних 4 играх.
Личные встречи
Аталанта
3
Побед
26
Игр
16
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 19:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Аталанта
Кубок Италии 2020/2021
19.05.2021 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 0 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 19:30 Ювентус 1 - 1 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Кубок Италии 2021/2022
10.02.2022 - 19:00 Аталанта 2 - 3 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 13:30 Аталанта 1 - 2 Завершен Кальяри П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 21:45 Лацио 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершен Интер Н
Кубок Италии 2021/2022
12.01.2022 - 18:30 Аталанта 2 - 0 Завершен Венеция В
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Последние матчи - Ювентус
Кубок Италии 2021/2022
10.02.2022 - 22:00 Ювентус 2 - 1 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Ювентус Н
Кубок Италии 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Ювентус 4 - 1 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2021/2022
15.01.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Удинезе В
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
40%
Ювентус
27%
П1: 3.24 Х: 2.45 П2: 2.79
П1: 3.24 Х: 2.45 П2: 2.79
П1: 3.24 Х: 2.45 П2: 2.79
П1: 3.15 Х: 2.50 П2: 2.85
Трансляция
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Маурицио Мариани (Априлия, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 25-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Атлети Адзурри д'Италия" (Бергамо, Италия) сыграют бергамаская Аталанта и туринский Ювентус.
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Анонс матча "Аталанта" - "Ювентус" 13.02.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 13.02.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 27.11.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "Ювентус" можно посмотреть 13.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Фиорентина" - 10.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Сассуоло - 10.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча "Аталанта" - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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