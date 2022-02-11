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Порту - Лацио онлайн трансляция матча

Лига Европы - 17 февраля 2022, 22:00 - Эштадиу до Драгау
Главный судья: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матча:
Порту
Порту
0 - 1
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32'
Лацио
Рим
Ход матча
4' Марко Груич 23' Маттиа Дзакканьи
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Порту
35%
Ничья
32%
Лацио
32%
П1: 2.21 Х: 2.68 П2: 4.52
П1: 2.20 Х: 2.25 П2: 4.33
П1: 2.21 Х: 2.68 П2: 4.52
П1: 2.21 Х: 2.68 П2: 4.52
П1: 2.30 Х: 2.45 П2: 4.90
Интересные факты
  • Порту имеет выигрышную серию из 11 матчей.
  • Порту выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Порту забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Порту выигрывает первый тайм в 45% матчей, Лацио выигрывает в 34% матчей.
  • Порту выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Лацио выигрывает в 34%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Порту.
  • В их последнюю встречу команда Порту победила в 1 гол(а).
  • Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Порту's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.
  • Команда Порту проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Лацио (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Порту выиграла 2, команда Лацио выиграла 0, 1 ничьи.
  • Порту забивает 2 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 0.67 гола против команды Порту (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Порту и Лацио - 2.67.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Порту и Лацио - 1.67.
  • Порту забивает 2.33 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.22 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Порту не проигрывает в последних 12 играх.
  • Порту не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
Последние матчи - Порту
Чемпионат Португалии 2021/2022
11.02.2022 - 22:15 Порту 2 - 2 Завершен Спортинг Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
06.02.2022 - 20:00 Арока 0 - 2 Завершен Порту В
Чемпионат Португалии 2021/2022
30.01.2022 - 22:30 Порту 2 - 1 Завершен Маритиму В
Чемпионат Португалии 2021/2022
23.01.2022 - 22:30 Порту 3 - 1 Завершен Фамаликан В
Чемпионат Португалии 2021/2022
16.01.2022 - 22:30 Белененсеш 1 - 4 Завершен Порту В
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Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
12.02.2022 - 16:00 Лацио 3 - 0 Завершен Болонья В
Кубок Италии 2021/2022
09.02.2022 - 22:00 Милан 4 - 0 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 21:45 Фиорентина 0 - 3 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 21:45 Лацио 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Кубок Италии 2021/2022
18.01.2022 - 18:30 Лацио 1 - 0 Завершен Удинезе В
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Главные события
23'
Маттиа Дзакканьи ГООЛ!
Марко Груич
4'
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Порту
35%
Ничья
32%
Лацио
32%
П1: 2.21 Х: 2.68 П2: 4.52
П1: 2.20 Х: 2.25 П2: 4.33
П1: 2.21 Х: 2.68 П2: 4.52
П1: 2.21 Х: 2.68 П2: 4.52
П1: 2.30 Х: 2.45 П2: 4.90
Составы команд
99
Коста, Диого
12
Сануси, Зайду
3
Пепе
22
Мбемба, Чанцел
23
Joao Mario
15
Матеус Урибе
22
Марко Груич
25
Отавио
11
Pepera A.
29
Антонио Мартинес
50
Vieira, Fabio
23
Томас Стракоша
77
Адам Марушич
3
Луис Фелипе
4
Патрисио Габаррон
26
Стефан Раду
21
Сергей Милинкович-Савич
6
Лукас Лейва
10
Луис Альберто
7
Фелипе Андерсон
9
Педро Родригес
20
Маттиа Дзакканьи
Стартовый состав
  • 11
    Pepera A.
  • 29
    Антонио Мартинес
    Полузащитник
  • 50
    Vieira, Fabio
    Полузащитник
  • 15
    Матеус Урибе
  • 22
    Марко Груич
    Полузащитник
    4
  • 25
    Отавио
    Защитник
  • 12
    Сануси, Зайду
    Защитник
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 22
    Мбемба, Чанцел
    Защитник
  • 23
    Joao Mario
    Нападающий
  • 99
    Коста, Диого
    Вратарь
  • 7
    Фелипе Андерсон
  • 9
    Педро Родригес
    Полузащитник
  • 20
    Маттиа Дзакканьи
    Полузащитник
    23
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 77
    Адам Марушич
    Полузащитник
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
Запасные игроки
  • 46
    Юстакио, Стивен
    Полузащитник
  • 35
    Рубен Семедо
    Полузащитник
  • 30
    Evanilson
  • 28
    Бруно, Коста
    Полузащитник
  • 20
    Ferreira, Vitor
    Полузащитник
  • 13
    Галено, Вандерсон
    Нападающий
  • 21
    Conceicao, Chico
    Нападающий
  • 9
    Мехди Тареми
    Нападающий
  • 5
    Иван Маркано
    Защитник
  • 2
    Фабио Кардосо
  • 14
    Клаудио
  • 70
    Borges, Goncalo
    Нападающий
  • 44
    Floriani, Romano
    Защитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 28
    Андерсон, Андре
    Полузащитник
  • 27
    Moro, Raul
    Нападающий
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 18
    Romero, Luka
    Полузащитник
  • 16
    Kamenovic, Dimitrije
    Защитник
  • 11
    Кабрал, Джован
    Нападающий
  • 27
    Жан-Даниэль Акпа-Акпро
    Полузащитник
  • 41
    Фурланетто, Алессио
    Вратарь
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
  • 88
    Тома Башич
    Полузащитник
Тренеры
  • Сержиу Консейсау
  • Маурицио Сарри
Статистика матча
3
Удары мимо
2
Угловые
1
1
ЖК
2
Штрафные
3
3
Фолы
2
42%
Владение мячом
58%
Удары в створ
1
1
Блокировано ударов
Трансляция
28'
Опасный момент
Вінгера господарів Пепе вивели прекрасним розрізним пасом на побачення з голкіпером. Бразилець перекинув стража воріт, але м'яч занадто слабко пострибав у площину - Феліпе встиг його винести.
26'
Мартінес (Порту) пробив з меж штарфного і влучив в захиснкиа, котрйи кинувся у підкаті.
Инфо
Перший гол для 26-річного італійця в єврокубках.
23'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Яка краса від гостей! Розіграли кутовий "орли", Альберто прострілив на Дззаканьї, котрий п'ятою переправив м'яч повз голкіпера. Домашня заготовка вдалася!
21'
Мартінес (Порту) отримав м'яч у штрафному майданчику і з правого його флангу потіжно прострліив уздовж воріт, але з партнерів не було ні-ко-го. Лише розводить руками форвард.
16'
Поки заспокоїлися команди. Не ризикують бігти вперед.
11'
Летіли "орли" в контратаку, м'яч дійшов до Дзакканьї у штрафному майданчику, а той неточно прострілив в центр на партнера.
10'
Урібе (Порту) з лівого флангу закручував подачею у штрафний майданчик, але м'яч вилетів за лицьову лінію - вийшло занадто сильно.
8'
Ледь самі собі не привезли гості, але закидання Отавіу на свого центрального нападника Мартінеса перехопив грудбми Феліпе.
4'
Желтая карточка
Жовта для Груїча (Порту) за фол.
2'
Тоні Мартінес (Порту) гостро прострілив з флангу, але м'яч було вибито.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Це буде всього третя зустріч команд в офіційних матчах. До цього "Порту" одного разу переміг (4:1), і ще в одному поєдинку була зафіксована нульова нічия - сталося це у сезоні 2002/2003 рр..
"Лаціо": Стракоша - Марушич, Феліпе, Патрік, Раду - Мілінкович-Савич, Лейва, Альберто - Андерсон, Педро, Дззаканьї.
"Порту": Кошта - Маріо, Мбемба, Пепе, Заіду - Отавіу, Груїч, Урібе - Вієйра, Мартінес, Пепе.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію стикового матчу плей-оф Ліги Європи, в якому "Порту" прийме "Лаціо".
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Анонс матча Порту - Лацио 17.02.2022, Лига Европы

Матч между командой Порту (Порту) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 17.02.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Маурицио Сарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Порту - Лацио можно посмотреть 17.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Порту - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший поединок команды Порту был сыгран против Спортинг - 11.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды Лацио был сыгран против Болонья - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

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