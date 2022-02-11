Порту - Лацио онлайн трансляция матча

Матч между командой Порту (Порту) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эштадиу до Драгау.
Дата проведения матча: 17.02.2022
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Маурицио Сарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Прошедший поединок команды Порту был сыгран против Спортинг - 11.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий матч команды Лацио был сыгран против Болонья - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.
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