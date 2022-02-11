Порту - Лацио онлайн трансляция матча

Порту имеет выигрышную серию из 11 матчей.

Порту выиграл 6 домашних матчей подряд.

Порту забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

Порту выигрывает первый тайм в 45% матчей, Лацио выигрывает в 34% матчей.

Порту выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Лацио выигрывает в 34%.

Победителем прошлой встречи была команда Порту.

В их последнюю встречу команда Порту победила в 1 гол(а).

Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.

Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.

Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Порту's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.

Команда Порту проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Лацио (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Порту выиграла 2, команда Лацио выиграла 0, 1 ничьи.

Порту забивает 2 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 0.67 гола против команды Порту (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Порту и Лацио - 2.67.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Порту и Лацио - 1.67.

Порту забивает 2.33 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.22 гола, играя на выезде (в среднем).

Порту не проигрывает в последних 12 играх.