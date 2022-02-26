Эвертон - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Эвертон иМанчестер Сити, когда Эвертон играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Эвертон и Манчестер Сити 1-3. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 25 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 12 раз, 5 сыграла в ничью и 8 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 34-29 в пользу команды Эвертон.

Во время последних 50 встреч, команда Эвертон выиграла 18 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-54 в пользу команды Манчестер Сити

Последняя домашняя победа Эвертон над Манчестер Сити была в 2017

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Эвертон (5-0 дома и 3-1 на выезде)

Вы знали, что Эвертон забил 25% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Манчестер Сити забил 24% голов между минутами 61-75?

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Манчестер Сити не проигрывает в последних 13 играх.

Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Эвертон без побед над Манчестер Сити в последних 9 играх.

Эвертон не забивает в 3 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Сити не забивает в 1 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 10-2-1

Abdoulaye Doucoure отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (7 передач)

Манчестер Сити не пропускает в 3 матчах подряд.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 22 матчах.

Эвертон выигрывает первый тайм в 17% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 50% матчей.

Эвертон выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 50%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 3 гол(а).

Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 5, 0 ничьи.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Эвертон забивает 0.4 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3 гола против команды Эвертон (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Манчестер Сити - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Манчестер Сити - 1.

Эвертон забивает 1.41 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.