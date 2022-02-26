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Эвертон - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 26 февраля 2022, 19:30 - Гудисон Парк
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
7'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
31%
Ничья
31%
Манчестер Сити
38%
П1: 9.68 Х: 3.33 П2: 1.55
П1: 9.00 Х: 3.10 П2: 1.44
П1: 9.68 Х: 3.33 П2: 1.55
П1: 9.68 Х: 3.33 П2: 1.55
П1: 9.20 Х: 3.50 П2: 1.53
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Эвертон иМанчестер Сити, когда Эвертон играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Эвертон и Манчестер Сити 1-3. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 25 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 12 раз, 5 сыграла в ничью и 8 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 34-29 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 50 встреч, команда Эвертон выиграла 18 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-54 в пользу команды Манчестер Сити
  • Последняя домашняя победа Эвертон над Манчестер Сити была в 2017
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Эвертон (5-0 дома и 3-1 на выезде)
  • Вы знали, что Эвертон забил 25% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 24% голов между минутами 61-75?
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 13 играх.
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Эвертон без побед над Манчестер Сити в последних 9 играх.
  • Эвертон не забивает в 3 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 10-2-1
  • Abdoulaye Doucoure отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (7 передач)
  • Манчестер Сити не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 22 матчах.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 17% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 50% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 3 гол(а).
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 5, 0 ничьи.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Эвертон забивает 0.4 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Манчестер Сити - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Манчестер Сити - 1.
  • Эвертон забивает 1.41 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Вы знали, что Эвертон забил 25% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
Прогноз на матч
Личные встречи
Эвертон
4
Побед
23
Игр
13
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Эвертон
Кубок Англии 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Эвертон 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
17.02.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 17:00 Эвертон 3 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
08.02.2022 - 21:45 Ньюкасл 3 - 1 Завершен Эвертон П
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Эвертон 4 - 1 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 14:30 Эвертон 0 - 1 Завершен Астон Вилла П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 19:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Тоттенхэм П
Лига Чемпионов 2021/2022
15.02.2022 - 22:00 Спортинг 0 - 5 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 19:30 Норвич Сити 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Брентфорд В
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Фулхэм В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
31%
Ничья
31%
Манчестер Сити
38%
П1: 9.68 Х: 3.33 П2: 1.55
П1: 9.00 Х: 3.10 П2: 1.44
П1: 9.68 Х: 3.33 П2: 1.55
П1: 9.68 Х: 3.33 П2: 1.55
П1: 9.20 Х: 3.50 П2: 1.53
Составы команд
22
Джордан Пикфорд
2
Джонджо Кенни
5
Майкл Кин
4
Мейсон Холгейт
23
Коулмен, Шимус
16
Абдулайе Дукуре
6
Аллан
24
Энтони Гордон
30
Донни ван де Бек
18
Ивоби, Алекс
7
Ришарлисон
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
4
Рубен Диаш
16
Джон Стоунз
15
Ляпорт, Эмерик
17
Де Брeйне, Кевин
16
Родри
21
Илкай Гюндоган
20
Силва, Бернардо
47
Филип Фоден
10
Рахим Стерлинг
Стартовый состав
  • 7
    Ришарлисон
  • 24
    Энтони Гордон
  • 30
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 18
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 2
    Джонджо Кенни
    Защитник
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
3
Штрафные
1
1
Фолы
3
Блокировано ударов
1
Трансляция
7'
Коулмен стрелял сходу с правого фланга штрафной, но защитник вынесли на угловой.
6'
В аут сняли мяч защитники, после заброса по левому флангу от Кенни.
5'
Блокирована попытка Стерлинга прострелить с левого фланга.
3'
Де Брюйне вешал со штрафного на дальнюю штангу, но партнеры не замкнули.
2'
Фоден пробросил мяч мио Гордона на правом фланге атаки, после чего соперник его сбил.
1'
Удержание мяча от Сити на своей половине со старта.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Манчестер Сити идет на первой строчке с 63 очками за 26 сыгранных матчей, а Эвертон расположился на 17-й строчке с 22 баллами за 23 матча.
Запасные: Карсон, Сликер, Уокер, Аке, Жезус, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Марез.
Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз, Диаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг.
Запасные: Бегович, Паттерсон, Миколенко, Брантвейт, Таунсенд, Эль Гази, Алли, Грей, Рондон.
Эвертон: Пикфорд — Коулман, Холгейт, Кин, Кенни — Аллан, Дукуре — Ивоби, ван де Беек, Гордон — Ришарлисон.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Пол Тирни (Ланкашир, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 27-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Гудисон Парк" (Ливерпуль, Англия) сыграют Эвертон и Манчестер Сити.
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Анонс матча Эвертон - "Манчестер Сити" 26.02.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 26.02.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Эвертон (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 21.11.2021 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - "Манчестер Сити" можно посмотреть 26.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против "Саутгемптон" - 19.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Саутгемптон".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Тоттенхэм" - 19.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

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