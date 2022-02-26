Эвертон - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.
Дата проведения матча: 26.02.2022
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Эвертон (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 21.11.2021 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против "Саутгемптон" - 19.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Саутгемптон".
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Тоттенхэм" - 19.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
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