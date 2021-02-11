Палмейрас - Аль-Ахли онлайн трансляция матча

Палмейрас не проигрывает в последних 9 играх.

Аль Ахли не проигрывает в последних 12 играх.

Палмейрас забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Аль Ахли забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Палмейрас выигрывает первый тайм в 44% матчей, Аль Ахли выигрывает в 26% матчей.

Палмейрас выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Аль Ахли выигрывает в 26%.

Победителем прошлой встречи была команда Аль Ахли.

В их последнюю встречу команда Аль Ахли победила в 1 гол(а).

Когда Палмейрас лидирует 1-0 дома, они побеждают в Палмейрас% своих матчей.

Когда Аль Ахли лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аль Ахли% своих матчей.

Когда Палмейрас проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Палмейрас% своих матчей.

Когда Аль Ахли проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аль Ахли% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.