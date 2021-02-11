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Палмейрас - Аль-Ахли онлайн трансляция матча

Клубный чемпионат мира - 08 февраля 2022, 18:30 - Аль Нахайян
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Палмейрас
Сан-Паулу
2 - 0
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64'
Аль-Ахли
Каир
Ход матча
39' Veiga, Raphael
49' Дуду 54' AL-Sulaya, Amr Вышел: Abdelkader, Ahmed 54' Рами Рабиа Вышел: Fathi, Hamdi 54' Elshahat, Husain Вышел: Sherif, Mohamed
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Палмейрас
36%
Ничья
29%
Аль-Ахли
36%
П1: 2.42 Х: 2.58 П2: 4.07
П1: 2.30 Х: 2.20 П2: 4.50
П1: 2.42 Х: 2.58 П2: 4.07
П1: 2.42 Х: 2.58 П2: 4.07
П1: 1.89 Х: 2.60 П2: 6.30
Интересные факты
  • Палмейрас не проигрывает в последних 9 играх.
  • Аль Ахли не проигрывает в последних 12 играх.
  • Палмейрас забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Аль Ахли забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Палмейрас выигрывает первый тайм в 44% матчей, Аль Ахли выигрывает в 26% матчей.
  • Палмейрас выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Аль Ахли выигрывает в 26%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аль Ахли.
  • В их последнюю встречу команда Аль Ахли победила в 1 гол(а).
  • Когда Палмейрас лидирует 1-0 дома, они побеждают в Палмейрас% своих матчей.
  • Когда Аль Ахли лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аль Ахли% своих матчей.
  • Когда Палмейрас проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Палмейрас% своих матчей.
  • Когда Аль Ахли проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аль Ахли% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Палмейрас забивает 1.82 гола, играя дома, а Аль Ахли забивает 2.24 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Палмейрас
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира 2020/2021
11.02.2021 - 17:00 Аль-Ахли 0 - 0 Завершен Палмейрас
Последние матчи - Палмейрас
Кубок Либертадорес 2021
27.11.2021 - 22:00 Палмейрас 2 - 1 Завершен Фламенго В
Кубок Либертадорес 2021
29.09.2021 - 03:30 Атлетико Минейро 1 - 1 Завершен Палмейрас Н
Кубок Либертадорес 2021/2022
23.09.2021 - 01:00 Палмейрас 0 - 0 Завершен Атлетико Минейро Н
Кубок Либертадорес 2021
22.09.2021 - 03:30 Палмейрас 0 - 0 Завершен Атлетико Минейро Н
Кубок Либертадорес 2021/2022
23.08.2021 - 01:00 Палмейрас 0 - 0 Завершен Атлетико Минейро Н
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Последние матчи - Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира 2021/2022
05.02.2022 - 18:30 Аль-Ахли 1 - 0 Завершен Монтеррей В
Клубный чемпионат мира 2020/2021
11.02.2021 - 17:00 Аль-Ахли 0 - 0 Завершен Палмейрас Н
Клубный чемпионат мира 2020/2021
08.02.2021 - 20:00 Аль-Ахли 0 - 2 Завершен Бавария П
Клубный чемпионат мира 2020/2021
04.02.2021 - 19:30 Аль Духаил 0 - 1 Завершен Аль-Ахли В
Клубный ЧМ 2013/2014
18.12.2013 - 18:30 Монтеррей 5 - 1 Завершен Аль-Ахли П
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Главные события
54'
AL-Sulaya, Amr
Вышел: Abdelkader, Ahmed
54'
Рами Рабиа
Вышел: Fathi, Hamdi
54'
Elshahat, Husain
Вышел: Sherif, Mohamed
ГООЛ! Дуду
49'
ГООЛ! Veiga, Raphael
39'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Палмейрас
36%
Ничья
29%
Аль-Ахли
36%
П1: 2.42 Х: 2.58 П2: 4.07
П1: 2.30 Х: 2.20 П2: 4.50
П1: 2.42 Х: 2.58 П2: 4.07
П1: 2.42 Х: 2.58 П2: 4.07
П1: 1.89 Х: 2.60 П2: 6.30
Составы команд
21
Weverton
22
Piquerez, Joaquin
13
Garcia, Luan
15
Густаво Гомес
2
Роча, Маркос
14
Scarpa, Gustavo
8
Ze Rafael
23
Veiga, Raphael
35
Danilo S.
7
Дуду
10
Huhtala Rony
16
Lotfi, Aly
6
Ibrahim, Yasser
5
Рами Рабиа
12
Айман Ашраф
30
Hany Eldemerdash, Mohamed
23
Dieng, Aliou
17
AL-Sulaya, Amr
21
Али Малул
14
Elshahat, Husain
27
Ahmed Taher Mohamed, Taher Mohamed
19
Magdy, Mohamed
Стартовый состав
  • 10
    Huhtala Rony
  • 14
    Scarpa, Gustavo
    Полузащитник
  • 8
    Ze Rafael
    Полузащитник
  • 23
    Veiga, Raphael
    Полузащитник
    39
  • 35
    Danilo S.
  • 7
    Дуду
    Нападающий
    49
  • 22
    Piquerez, Joaquin
    Полузащитник
  • 13
    Garcia, Luan
    Защитник
  • 15
    Густаво Гомес
    Защитник
  • 2
    Роча, Маркос
    Защитник
  • 21
    Weverton
    Вратарь
  • 14
    Elshahat, Husain
    Полузащитник
    54
  • 27
    Ahmed Taher Mohamed, Taher Mohamed
    Полузащитник
  • 19
    Magdy, Mohamed
    Полузащитник
  • 30
    Hany Eldemerdash, Mohamed
    Защитник
  • 23
    Dieng, Aliou
    Полузащитник
  • 17
    AL-Sulaya, Amr
    Защитник
    54
  • 21
    Али Малул
    Защитник
  • 6
    Ibrahim, Yasser
    Защитник
  • 5
    Рами Рабиа
    Защитник
    54
  • 12
    Айман Ашраф
    Защитник
  • 16
    Lotfi, Aly
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Mateus Tetê
  • 30
    Жаилсон
    Защитник
  • 29
    Rafael Jesús Navarro Mazuelos
    Защитник
  • 26
    Серкейра, Мурило
    Защитник
  • 20
    Атуеста, Эдуард
    Полузащитник
  • 19
    Breno
    Нападающий
  • 16
    Дейверсон
  • 12
    Mayke
    Защитник
  • 11
    Wesley
    Полузащитник
  • 6
    Жорже
    Защитник
  • 15
    Kuscevic Benjamin
  • 42
    Марсело Ломба
  • 66
    Elmaghrabi, Mohamed
  • 45
    Tarek, Zeyad
    Полузащитник
  • 35
    Abdelkader, Ahmed
    Полузащитник
  • 33
    Alaa Abdallah, Hamza
    Вратарь
  • 31
    Shobeir, Oufa
    Вратарь
  • 29
    Miquissone, Luis Jose
    Полузащитник
  • 28
    Fouad, Karim
    Защитник
  • 20
    Махмуд Вахид
    Защитник
  • 11
    Валид Солиман
    Нападающий
  • 10
    Sherif, Mohamed
    Полузащитник
  • 8
    Fathi, Hamdi
    Полузащитник
  • 24
    Abdel Monem, Mohamed
    Защитник
Тренеры
  • Абель Феррейра
  • Пицо Джон Мосимане
Статистика матча
60%
Владение мячом
40%
1
Удары мимо
2
6
Штрафные
9
8
Фолы
5
3
Удары в створ
3
3
Сейвы
1
2
Угловые
2
3
Блокировано ударов
1
Офсайды
1
Трансляция
57'
Опасный момент
Мохамед двома фінтами пройшов до штрафного бразильців та завдав досить посереднього удару. Вевертон контролює ситуацію та ловить м'яч до рук.
54'
Замена
Не збираються здаватися єгиптяни! Потрійна заміна в складі Аль-Ахлі. Фатхі, Абделькадер та Шеріф на полі. Відпочивати йдуть Ель-Сулея, Рабіа та Шахат.
50'
Гоооол!!!
2:0 на табло! Бразильці знову забили! Дуду робить класний крос після пасу Вейга, входить у штрафний та відправляє м'яч точно у лівий кут!
46'
Свисток
Лунає свисток судді! Розпочинається другий тайм!
В першій половині зустрічі не було яскраво вираженого фаворита, адже обидві команди надавали перевагу грі від захисту. Проте бразильцям вдалося створити одну небезпечну атаку, і саме в ній відкрити рахунок.
45+2'
Свисток
А ось і перерва! Команди йдуть в підтрибунне в приміщення, а на табло світиться 1:0 на користь Палмейраса.
45'
Дві хвилини додає арбітр до першого тайму поєдинку.
43'
Знову йдуть вперед господарі! Здається, вони хочуть забити ще один гол в роздягальню. Однак, гарно і вчасно підчищають єгиптяни.
39'
Гоооол!!!
І забиває Палмейрас! Дуду віддає пас на хід Вейга, а хавбек обробляє м'яч, обходить захисника та кладе круглого в дальній кут низом!
36'
Південноамериканська команда починає притискати єгиптян до їхнії воріт. Бразильці грають через дрібний пас, і пресинг суперника видається нерезультативним.
32'
Опасный момент
Після серії рикошетів у штрафному Аль-Ахлі м'яч опиняється у Вейги. Півзахисник пробиває на силу, але суперник встигає заблокувати.
28'
Офсайд
Номінальні гості виходили в класну атаку центром поля, проте досягти якихось результатів в атаці не вдається - арбітр фіксує офсайд.
24'
Маркос Роша віддав пас через усе поле. Вийшло просто в нікуди. Нікого з бразильців не було, щоб продовжити атаку.
20'
Зелено-білі роблять багато коротких пасів, контролюючи м'яч. Не поспішають вони поки бігти до воріт єгиптян.
16'
Аліу Д'єнг сам виконав класний крос до штарфного Палмейраса. Там його дуже вчасно зупиняє захист південноамериканського клубу.
12'
Мохамед Хані вимушений досить грубо грати проти бразильського форварда, аби відібрати м'яч. Цього разу без жовтої картки.
8'
Бразильский клуб намагається не квапити події та грати від захисту. Поки не переходять на половину суперника гравці Палмейраса.
5'
Єгиптяни намагалися завантажити м'яч у штрафний майдачик після стандарту, проте на дальній стійці ніхто не зміг зупинити ігровий снаряд.
1'
Свисток
Лунає свисток судді! Розпочинається наша зустріч!
Инфо
Стали відомі склади команд. Палмейрас: Вевертон, Роша, Дуду, Рафаель, Роні, Луан, Скарпа, Гомес, Вейга. Пікерес, Даніло. Аль-Ахлі: Лотфі Ібрагім, Рабіа, Ашраф, Хані, Д'єнг, Ель-Соліа, Маалул, Ель-Шахат, Мохамед, Афша.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу півфіналу Клубного Чемпіонату Світу Палмейрас - Аль-Ахлі.
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Анонс матча Палмейрас - Аль-Ахли 08.02.2022, Клубный чемпионат мира

Противостояние между командой Палмейрас (Сан-Паулу) и командой Аль-Ахли (Каир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Клубный чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Аль Нахайян.

Дата проведения матча: 08.02.2022
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Палмейрас (Сан-Паулу) и командой Аль-Ахли (Каир):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Аль-Ахли и Палмейрас в предыдущем футбольном матче 11.02.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Абель Феррейра и Пицо Джон Мосимане разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Палмейрас - Аль-Ахли можно посмотреть 08.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Клубный чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Палмейрас - Аль-Ахли, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Палмейрас (Сан-Паулу)
Страна: Бразилия

Прошедший поединок команды Палмейрас был сыгран против Фламенго - 27.11.2021, в рамках чемпионата Кубок Либертадорес 2021 и закончился победой команды Палмейрас.

Команда гостей

Название: Аль-Ахли (Каир)
Год основания Аль-Ахли (Каир): 1907
Страна: Египет

Предыдущий поединок команды Аль-Ахли был сыгран против "Монтеррей" - 05.02.2022, в рамках турнира Клубный чемпионат мира 2021/2022 и закончился победой команды Аль-Ахли.

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