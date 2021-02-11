Палмейрас - Аль-Ахли онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Палмейрас (Сан-Паулу) и командой Аль-Ахли (Каир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Клубный чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Аль Нахайян.
Дата проведения матча: 08.02.2022
Время начала матча: 18:30
История противостояний между командами Палмейрас (Сан-Паулу) и командой Аль-Ахли (Каир):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Аль-Ахли и Палмейрас в предыдущем футбольном матче 11.02.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Абель Феррейра и Пицо Джон Мосимане разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Палмейрас (Сан-Паулу)
Страна: Бразилия
Прошедший поединок команды Палмейрас был сыгран против Фламенго - 27.11.2021, в рамках чемпионата Кубок Либертадорес 2021 и закончился победой команды Палмейрас.
Название: Аль-Ахли (Каир)
Год основания Аль-Ахли (Каир): 1907
Страна: Египет
Предыдущий поединок команды Аль-Ахли был сыгран против "Монтеррей" - 05.02.2022, в рамках турнира Клубный чемпионат мира 2021/2022 и закончился победой команды Аль-Ахли.
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