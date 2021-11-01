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Эвертон - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 13 марта 2022, 16:00 - Гудисон Парк
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
38%
Ничья
31%
Вулверхэмптон
31%
П1: 2.69 Х: 2.36 П2: 3.58
П1: 2.63 Х: 2.30 П2: 3.25
П1: 2.69 Х: 2.36 П2: 3.58
П1: 2.69 Х: 2.36 П2: 3.58
П1: 2.75 Х: 2.41 П2: 3.45
Интересные факты
  • За последние 7 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Вулверхэмптон Уондерерс. Разница голов 11-8 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 15 встреч, команда Эвертон выиграла 6 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 20-18 в пользу команды Эвертон
  • В прошлом сезоне Эвертон выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (1-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Вулверхэмптон Уондерерс проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Эвертон забил 25% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 29% голов между минутами 76-90?
  • Вулверхэмптон Уондерерс проиграл 3 матчей подряд.
  • Эвертон не забивает в 4 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 5 из их 14 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Abdoulaye Doucoure отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Raul Jimenez лучший распасовщик Вулверхэмптон Уондерерс (4 передач)
  • Allan получил больше всего желтых карточек (6) в Эвертон. Ruben Neves получил 9 в Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 15% матчей, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 20% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 20%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вулверхэмптон Уондерерс.
  • В их последнюю встречу команда Вулверхэмптон Уондерерс победила в 1 гол(а).
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Вулверхэмптон Уондерерс в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • У команды Вулверхэмптон Уондерерс серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 3, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 2, 0 ничьи.
  • Эвертон забивает 1.4 гола за матч против команды Вулверхэмптон Уондерерс, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.6 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Вулверхэмптон Уондерерс - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Вулверхэмптон Уондерерс - 1.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Эвертон забивает 1.39 гола, играя дома, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Эвертон проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Год назад, Вулверхэмптон Уондерерс была на 13 месте в таблице с 35 очками. Сейчас они на 8 месте с 43 очками.
  • Вы знали, что Эвертон забил 25% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Эвертон
3
Побед
9
Игр
3
Побед
Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
01.11.2021 - 22:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 20:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2020/2021
12.01.2021 - 22:15 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2021
12.07.2020 - 14:00 Вулверхэмптон 3 - 0 Завершен Эвертон
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
07.03.2022 - 22:00 Тоттенхэм 5 - 0 Завершен Эвертон П
Кубок Англии 2021/2022
03.03.2022 - 22:15 Эвертон 2 - 0 Завершен Борегем Вуд В
Чемпионат Англии 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Эвертон 0 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 17:00 Эвертон 3 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
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Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
10.03.2022 - 21:30 Вулверхэмптон 4 - 0 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
05.03.2022 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 2 Завершен Кристал Пэлас П
Чемпионат Англии 2021/2022
27.02.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
24.02.2022 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
20.02.2022 - 18:30 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Лестер Сити В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
38%
Ничья
31%
Вулверхэмптон
31%
П1: 2.69 Х: 2.36 П2: 3.58
П1: 2.63 Х: 2.30 П2: 3.25
П1: 2.69 Х: 2.36 П2: 3.58
П1: 2.69 Х: 2.36 П2: 3.58
П1: 2.75 Х: 2.41 П2: 3.45
Трансляция
Инфо
Перед стартом зустрічі гості розташувалися на восьмому місці АПЛ, в той час як господарі ідуть впритул із зоною вильоту, перебуваючи на 17 сходинці.
Вулвергемптон: Са - Кілман, Коуді, Саїс - Хонні, Невеш, Дендонкер, Моутінью, Марсаль - Хван, Хіменес.
Евертон: Пікфорд - Коулмен, Холгейт, Годфрі, Кенні, Миколенко - Гордон, Дукуре, ван де Бек - Грей, Рішарлісон.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію поєдинку 29-го туру АПЛ, в якому Евертон прийме Вулвергемптон.
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Последние матчи
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Анонс матча Эвертон - Вулверхэмптон 13.03.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 13.03.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Вулверхэмптон , тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Вулверхэмптон и Эвертон в предыдущем футбольном матче 01.11.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - Вулверхэмптон можно посмотреть 13.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Вулверхэмптон , ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команды Эвертон был сыгран против "Тоттенхэм" - 07.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Прошедший поединок команды Вулверхэмптон был сыгран против Уотфорд - 10.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

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