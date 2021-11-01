Эвертон - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

За последние 7 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Вулверхэмптон Уондерерс. Разница голов 11-8 в пользу команды Эвертон.

Во время последних 15 встреч, команда Эвертон выиграла 6 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 20-18 в пользу команды Эвертон

В прошлом сезоне Эвертон выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (1-0 дома и 2-1 на выезде)

Вулверхэмптон Уондерерс проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Эвертон забил 25% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 29% голов между минутами 76-90?

Вулверхэмптон Уондерерс проиграл 3 матчей подряд.

Эвертон не забивает в 4 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 5 из их 14 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Abdoulaye Doucoure отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Raul Jimenez лучший распасовщик Вулверхэмптон Уондерерс (4 передач)

Allan получил больше всего желтых карточек (6) в Эвертон. Ruben Neves получил 9 в Вулверхэмптон Уондерерс.

Эвертон выигрывает первый тайм в 15% матчей, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 20% матчей.

Эвертон выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 20%.

Победителем прошлой встречи была команда Вулверхэмптон Уондерерс.

В их последнюю встречу команда Вулверхэмптон Уондерерс победила в 1 гол(а).

Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Недавнее выступление команды Вулверхэмптон Уондерерс в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

У команды Вулверхэмптон Уондерерс серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 3, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 2, 0 ничьи.

Эвертон забивает 1.4 гола за матч против команды Вулверхэмптон Уондерерс, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.6 гола против команды Эвертон (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Вулверхэмптон Уондерерс - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Вулверхэмптон Уондерерс - 1.6.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Эвертон забивает 1.39 гола, играя дома, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).

Эвертон проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Год назад, Вулверхэмптон Уондерерс была на 13 месте в таблице с 35 очками. Сейчас они на 8 месте с 43 очками.