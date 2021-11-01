Эвертон - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.
Дата проведения матча: 13.03.2022
Время начала матча: 16:00
История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Вулверхэмптон , тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Вулверхэмптон и Эвертон в предыдущем футбольном матче 01.11.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий матч команды Эвертон был сыгран против "Тоттенхэм" - 07.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Бруну Лаже
Прошедший поединок команды Вулверхэмптон был сыгран против Уотфорд - 10.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .
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