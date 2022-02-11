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Металлист - Акжайык онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 11 февраля 2022, 14:00
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
1 - 0
Матч завершен
Акжайык
Уральск
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
38%
Ничья
38%
Акжайык
25%
Личные встречи
Металлист
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Акжайык
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 0 Завершен Акжайык
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 0 Завершен Акжайык В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 19:20 Металлист 2 - 1 Завершен Верес В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 10:30 Металлист 1 - 1 Завершен Петролул Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
05.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 2 Завершен Металлург П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 19:00 Черноморец 3 - 4 Завершен Металлист В
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Последние матчи - Акжайык
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 0 Завершен Акжайык П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
06.02.2022 - 10:30 Рух 1 - 1 Завершен Акжайык Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.02.2020 - 15:30 Слуцк 3 - 1 Завершен Акжайык П
Контрольные матчи 2017/2018
18.01.2018 - 15:00 ФК Мариуполь 3 - 1 Завершен Акжайык П
Контрольные матчи 2016/2017
24.01.2017 - 16:00 Карпаты (расформирован 2021) 0 - 0 Завершен Акжайык Н
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
38%
Ничья
38%
Акжайык
25%
Трансляция
Металлист начал игру активно, уже на 5-й минуте заработал и реализовал пенальти, однако постепенно утратил контроль над игрой. К середине первого тайма казахи выровняли игра, а в концовке, да и весь второй тайм выглядели предпочтительнее. Создали несколько отличных моментов, но вот с реализацией не задалось, и поэтому харьковчане добыли минимальную победу – 1:0.
90+1'
Свисток
Ну и все, финальный свисток. 1:0 минимальная победа Металлиста над Акжайиком!
88'
Офсайд
В офсайде игрок Акжайика. Довольно часто казахи попадают в положение вне игры.
85'
Рыбка столкнулся с форвардом Акжайика. Довольно неприятный стык. Но кажется, все нормально с кипером.
83'
Опасный момент
И снова хорошая позиция у игрока Акжайика, и снова удар мимо ворот. Прощают харьковчан казахи.
80'
Желтая карточка
Желтая карточка для игрока Акжайика за фол на фланге.
79'
Ой как! И снова момент для Акжайика - после навеса с фланга форвард пробивал метров с пяти головой, но умудрился не попасть в створ1
76'
Дальний удар от казахской команды – высоко и неточно.
73'
Штрафной для Металлиста. Метров 30 до ворот, но Демченко с Дегтярем как-то очень топорно разыграли стандарт.
71'
Акжайик старается больше сейчас играть в атаку, но вот с последний пасом как-то у казахов не очень получается.
69'
И снова в центре поля больше игра. Рывками проходит поединок.
65'
Опасный момент
Опасный штрафной для Акжайика. На самой линии штрафной. Очень близко было после удара, но там, как оказалось, было касание стенки – на угловой ушел мяч.
64'
Желтая карточка
Дегтярь грубо локотками приласкал соперника – получил желтую.
62'
Замена
Сразу 4 замены у Металлиста. Мурза, Траоре, Рязанцев и Подлепенец ушли. Вышли Шамич, Дегтярь, Синчук и Кайдалов.
60'
Ну а отрезок игры – без моментов, ударов, одна борьба.
59'
Замена
Замена у казахстанской команды.
56'
Пару фолов в центре поля. Снова застопорились команды.
53'
Опасный момент
Ой ой! После потери от Мизюка пошел прострел в штрафную, но игрок Акжайика не замыкает в пустые ворота!
52'
Замена
И пара замен у Акжайика.
52'
Замена
Цвиренко вместо Чидомере вышел у Металлиста.
50'
Опасный момент
А вот момент у Акжайика – но Романюк в последний момент успел подставить ногу под удар соперника.
48'
Уголовой
Угловой для Акжайика – навес пошел, но без удара.
46'
На второй там Металлист вышел без изменений в составе.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Металлист активно начал первый тайм и уже на 5-й минуте заработал пенальти, который реализовал Чидомере. Затем игра плавно перетекла в центр поля, а вот концовка была уже за казаками. Акжайик поддавил и имел пару хороших возможностей для взятия ворот, но Рубка и удача были на стороне харьковчан. 1:0 к перерыву.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв. 1:0, Металлист минимально ведет в счете после первого тайма.
45'
Опасный момент
Охохо! После навеса с углового игрок Акжайик пробивал, но Романюк выносит из пустых ворот! Лучший момент казахской команды в тайме!
44'
Опасный момент
Активничают казахи – вот отобрали в центре мяч у Чидомере, разогнали атаку, которая закончилась неплохим ударом – Рыбка не без труда тянет в нижнем углу!
41'
Опасный момент
А вот Акжайик разогнал очень неплохую контру- вывели на удар игрока, кот только выстрел пришелся немного выше ворот.
40'
Желтая карточка
А вот и первая желтая – игроку казахстанской команды, за фол на Бубакаре.
39'
Оживился Акжайик в последние минуты. Старается прессинговать и больше играть в атаку флангами. Но пока что как-то в е бесхитростно это смотрится.
38'
И снова все спокойно… Снова все больше в центре поля…
35'
Опасный момент
А вот Рыбка чуть не наварил – рукой выкидывал мяч так, что попал в спину сопернику. Хорошо, что до обострения не дошло дело.
34'
Давненько у нас нет моментов в игре. Больше все катка в центре поля.
31'
Чидомере опасно подкатился в центре поля… Пока что судья либеральничает и желтые не раздает.
29'
Мизюк вот в спокойной ситуации на своей половине поля умудрился отдать пас в ноги сопернику. Хорошо, что казахи не смогли организовать толковую атаку после такого подарка.
27'
Но вроде возвращается Егор в игру.
26'
А вот Демченко вынес в аут и держится за заднюю поверхность бедра. Очень неприятно, если это будет травма.
23'
Неплохо казахи прошли по флангу – пошел навес, но защитники Металла снимают верх.
21'
Замена
Романюк вышел вместо Танчика. Заменра, кажется, на набор кондиций, так как Танчик только только восстановился после трав.
18'
Демченко со штрафного метров с 30-ти пробил. Неплохой, падающий удар, но кипер не спит.
17'
А вот Рязанцев с Мурзой разогнали неплохую контру, последний пробил, правда очень уж неточно.
16'
Угловой для Акжайика – но навес на ближнюю штангу не прошел.
15'
Мурза неплохо прошелся по флангу, но в конце завозился, стянул на себя соперников, и пас не отдал, и не ударил.
13'
В центре поля борьба проходит больше. Именно, что борьба, а не игра.
10'
Кто-то из казахов отважился на удар метров с 30-ти. Рыбка на месте.
9'
Пару стыков в центре поля. Пару раз получили по ногам игроки харьковчан.
7'
Уголовой
Угловой для казахов – пошел навес, который закончился ударом вторым темпом, но намного выше ворот.
5'
Гоооол!!!
Гооол! Чидомеро спокойно переигрывает вратаря! 1:0!
4'
Пенальти, пенальти для Металлиста! Фомин получил по ногам в штрафной, судья ставит точку!
3'
Акжайык ответил своей атакой – и тоже с ударом в створ ворот. И тоже не очень опасно.
2'
Уголовой
Заработал Металлист первый угловой в матче – дело закончилось ударом Демченко, но не очень сильным.
1'
Свисток
Начался матч!
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Рыбка, Траоре, Ралюченко, Мизюк, Танчик, Чидомере, Демченко, Подлепенец, Фомин (к), Рязанцев, Мурза.
Отметим, что главным тренером Акжайыка работает украинский специалист Владимир Мазяр, известный по работе с каменской Сталью и ровенским Вересом.
В минувшем сезоне Акжайык занял в чемпионате Казахстана 9-е место из 14 команд.
Поединок начнется в 14:00.
Добрый день всем любителям украинского футбола. Пока у Александра Ярославского наметились проблемы с законом, Металлист продолжает на сборах в Турции играть спарринги. Сегодня харьковчане сыграют с Акжайыком из Уральска, что в Казахстане.
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Анонс матча Металлист - Акжайык 11.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Акжайык (Уральск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 11.02.2022
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист (Харьков) и командой Акжайык (Уральск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Металлист, тогда как команда Акжайык осталась с поражением. Столкновение Металлист и Акжайык в предыдущем футбольном матче 11.02.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Акжайык можно посмотреть 11.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Металлист - Акжайык, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против Акжайык - 11.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Акжайык (Уральск)
Год основания Акжайык (Уральск): 1968
Страна: Казахстан

Предыдущий поединок команды Акжайык был сыгран против Металлист - 11.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Следите за результатами матча Металлист - Акжайык онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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