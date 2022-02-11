Металлист - Акжайык онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист - Акжайык 11.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Акжайык (Уральск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 11.02.2022

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист (Харьков) и командой Акжайык (Уральск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Металлист, тогда как команда Акжайык осталась с поражением. Столкновение Металлист и Акжайык в предыдущем футбольном матче 11.02.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против Акжайык - 11.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Акжайык (Уральск)

Год основания Акжайык (Уральск): 1968

Страна: Казахстан



Предыдущий поединок команды Акжайык был сыгран против Металлист - 11.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

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