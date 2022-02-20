Кривбасс - Акжайык онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Акжайык (Уральск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 21.02.2022
Время начала матча: 17:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Десна - 20.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Десна.
Название: Акжайык (Уральск)
Год основания Акжайык (Уральск): 1968
Страна: Казахстан
Предыдущий поединок команды Акжайык был сыгран против Металлист - 11.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.
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