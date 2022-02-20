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Кривбасс - Акжайык онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 21 февраля 2022, 17:00
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
1 - 0
Обновить
16'
Акжайык
Уральск
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
33%
Ничья
33%
Акжайык
33%
Последние матчи - Кривбасс
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
20.02.2022 - 17:00 Кривбасс 0 - 2 Завершен Десна П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:05 Ингулец 1 - 0 Завершен Кривбасс П
Первая лига 2021/2022
28.11.2021 - 15:30 Кривбасс 1 - 1 Завершен Агробизнес Н
Первая лига 2021/2022
21.11.2021 - 17:45 Кремень 0 - 5 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
14.11.2021 - 13:15 Кривбасс 0 - 0 Завершен Горняк-Спорт Н
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Последние матчи - Акжайык
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 0 Завершен Акжайык П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
06.02.2022 - 10:30 Рух 1 - 1 Завершен Акжайык Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.02.2020 - 15:30 Слуцк 3 - 1 Завершен Акжайык П
Контрольные матчи 2017/2018
18.01.2018 - 15:00 ФК Мариуполь 3 - 1 Завершен Акжайык П
Контрольные матчи 2016/2017
24.01.2017 - 16:00 Карпаты (расформирован 2021) 0 - 0 Завершен Акжайык Н
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
33%
Ничья
33%
Акжайык
33%
Трансляция
12'
Тяжело Кривбассу даётся выход из обороны в атаку, поскольку казахские футболисты высоко встречают соперника.
10'
Балан выбил мяч на угловой, нейтрализовав угрозу воротам своей команды.
6'
Лёпка уверенно вышел из ворот и перехватил прострел, следовавший на ближнюю штангу.
5'
Акжайык забирает мяч под контроль с целью как можно скорее восстановить паритет. Кривбасс действует вторым номером.
1'
Гоооол!!!
Кривбасс открывает счёт спустя 44 секунды после начала встречи! Семинихин головой замкнул мягкую подачу Балана со штрафного!
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Лёпка, Балан, Заименко (к), Семинихин, Горват, Николашин, Рябов, Полонский, Пятов, Малиновский, Дебелко.
Сегодняшний спарринг станет для Кривбасса четвёртым в рамках второго зимнего сбора. Ранее коллектив Александра Бабича сыграл вничью с Валмиерой (1:1), уступил Ингульцу (0:1) и Десне (0:2).
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию контрольного матча Кривбасс – Акжайык.
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Анонс матча Кривбасс - Акжайык 21.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Акжайык (Уральск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 21.02.2022
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - Акжайык можно посмотреть 21.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - Акжайык, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Десна - 20.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Акжайык (Уральск)
Год основания Акжайык (Уральск): 1968
Страна: Казахстан

Предыдущий поединок команды Акжайык был сыгран против Металлист - 11.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

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