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Болонья - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 20 марта 2022, 21:45 - Ренато Даль Ара
Главный судья: Фабио Марешка
Рейтинг матча:
Болонья
Болонья
0 - 0
Обновить
48'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Болонья
27%
Ничья
45%
Аталанта
27%
П1: 5.11 Х: 2.82 П2: 1.99
П1: 4.00 Х: 2.63 П2: 2.00
П1: 5.11 Х: 2.82 П2: 1.99
П1: 5.11 Х: 2.82 П2: 1.99
П1: 4.00 Х: 2.60 П2: 2.30
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Болонья и Аталанта 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 18 встреч когда команда Болонья играла дома, команда Болонья выиграла 7 раз, 4 сыграла в ничью и 7 победы команды Аталанта. Разница голов 24-22 в пользу команды Болонья.
  • Во время последних 37 встреч, команда Болонья выиграла 8 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 58-40 в пользу команды Аталанта
  • Игры прошлого года: 2-2 (Болонья дома) и 5-0 (Аталанта дома).
  • Вы знали, что Болонья забил 38% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Болонья забил 3% голов между минутами 16-30? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Аталанта забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Болонья не забивает в 5 из их 14 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 4 из их 14 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Musa Barrow отдал больше всего передач в Болонья с 4 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)
  • Aaron Hickey получил больше всего желтых карточек (7) в Болонья. Ruslan Malinovskyi получил 7 в Аталанта.
  • Болонья выигрывает первый тайм в 16% матчей, Аталанта выигрывает в 44% матчей.
  • Болонья выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Аталанта выигрывает в 44%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Болонья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Болонья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Болонья's.
  • У команды Болонья серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Болонья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Болонья выиграла 1, команда Аталанта выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Болонья.
  • Команда Болонья выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Болонья забивает 0.8 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 1.8 гола против команды Болонья (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Болонья и Аталанта - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Болонья и Аталанта - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Болонья забивает 1.45 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Болонья
3
Побед
18
Игр
12
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Аталанта 0 - 0 Завершен Болонья
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 21:45 Аталанта 5 - 0 Завершен Болонья
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 Болонья 2 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
21.07.2020 - 20:15 Аталанта 1 - 0 Завершен Болонья
Последние матчи - Болонья
Чемпионат Италии 2021/2022
13.03.2022 - 13:30 Фиорентина 1 - 0 Завершен Болонья П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.03.2022 - 16:00 Болонья 0 - 0 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2021/2022
26.02.2022 - 16:05 Салернитана 1 - 1 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.02.2022 - 22:00 Болонья 2 - 1 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
12.02.2022 - 16:00 Лацио 3 - 0 Завершен Болонья П
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Последние матчи - Аталанта
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 19:45 Байер 0 - 1 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
13.03.2022 - 19:00 Аталанта 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Байер В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.03.2022 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.02.2022 - 21:50 Аталанта 4 - 0 Завершен Сампдория В
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Болонья
27%
Ничья
45%
Аталанта
27%
П1: 5.11 Х: 2.82 П2: 1.99
П1: 4.00 Х: 2.63 П2: 2.00
П1: 5.11 Х: 2.82 П2: 1.99
П1: 5.11 Х: 2.82 П2: 1.99
П1: 4.00 Х: 2.60 П2: 2.30
Составы команд
28
Лукаш Скорупски
23
Theate, Arthur
17
Гари Медель
5
Адама Сумаоро
13
Аарон Хики
30
Йерди Схаутен
21
Роберто Сориано
29
Лоренцо Де Силвестри
32
Маттиас Сванберг
9
Марко Арнаутович
7
Риккардо Орсолини
12
Муссо, Хуан
42
Scalvini, Giorgio
28
Демираль, Мерих
19
Джимшити, Берат
33
Ханс Хатебур
15
Мартен де Роон
11
Фреулер, Ремо
13
Джузеппе Пеццелла
32
Маттео Пессина
20
Копмейнерс, Теун
9
Луис Муриэль
Стартовый состав
  • 32
    Маттиас Сванберг
    Полузащитник
  • 9
    Марко Арнаутович
    Нападающий
  • 7
    Риккардо Орсолини
    Нападающий
  • 13
    Аарон Хики
  • 30
    Йерди Схаутен
  • 21
    Роберто Сориано
    Полузащитник
  • 29
    Лоренцо Де Силвестри
  • 23
    Theate, Arthur
    Защитник
  • 17
    Гари Медель
    Полузащитник
  • 5
    Адама Сумаоро
  • 28
    Лукаш Скорупски
    Вратарь
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Синиша Михайлович
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
9
Штрафные
6
5
Фолы
7
1
Удары мимо
3
Блокировано ударов
5
1
Офсайды
2
2
Угловые
3
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Замена
Паломино и Михайла в перерыве заменили Скальвини и Пессину.
Не самый зрелищный футбол подарили нам команды в первой половине встречи. Надеемся на улучшение качества игры во втором тайме.
45+4'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 3 минуты.
43'
Опасный момент
Орсолини убрал защитника и тут же низом послал мяч в дальний угол. Отличиться форварду помешал Муссо, совершивший впечатляющий сейв.
40'
Схоутен достаточно опасно пробивал с линии штрафной. Неплохо для первого удара Болоньи в матче.
35'
Продолжают наращивать давление бергамаски, но до конкретики у ворот соперника дело доходит крайне редко.
30'
Опасный момент
Какой момент упустил Скальвини! С близкого расстояния защитник Аталанты пробил прямо в штангу. Вся команда разочарована.
27'
Пеццелла получил повреждение в одном из эпизодов, но уже готов вернуться в игру.
22'
Орсолини своим прессингом едва не вынудил Муссо совершить грубейшую ошибку. Вратарю Аталанты крупно повезло в данном эпизоде.
18'
Офсайд
Копмейнерс выскочил на свидание с голкипером, но арбитр остановил игру. Нидерландец находился в офсайде.
15'
Муриэль не скрывает недовольства своими действиями. Из хорошей позиции колумбиец послал мяч на трибуны.
12'
Сразу несколько ударов в одной атаке нанесли игроки Аталанты. Скорупски внимательно действовал на линии и ликвидировал угрозу.
5'
Навес Хатебура в штрафную был перехвачен де Сильвестри.
4'
С контроля начинает Болонья. Гости пока работают без мяча.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Болоньи: Скорупски – Теате, Медель, Сумаоро – Хики, Схаутен, Сориано (к), де Сильвестри – Сванберг, Арнаутович, Орсолини.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Дьимсити, Демирал, Скальвини – Пеццелла, Фройлер (к), де Рон, Хатебур – Копмейнерс, Пессина, Муриэль.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура Серии А между Болоньей и Аталантой.
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Анонс матча Болонья - "Аталанта" 20.03.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой Болонья (Болонья) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Ренато Даль Ара.

Дата проведения матча: 20.03.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Болонья (Болонья) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Болонья в предыдущем футбольном матче 28.08.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Синиша Михайлович и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Болонья - "Аталанта" можно посмотреть 20.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Болонья - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Болонья (Болонья)
Год основания Болонья (Болонья): 1909
Страна: Италия
Тренер: Синиша Михайлович

Предыдущий поединок команды Болонья был сыгран против "Фиорентина" - 13.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Байер - 17.03.2022, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча Болонья - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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