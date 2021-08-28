Болонья - Аталанта онлайн трансляция матча

Матч между командой Болонья (Болонья) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Ренато Даль Ара.
Дата проведения матча: 20.03.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Болонья (Болонья) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Болонья в предыдущем футбольном матче 28.08.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Синиша Михайлович и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Болонья (Болонья)
Год основания Болонья (Болонья): 1909
Страна: Италия
Тренер: Синиша Михайлович
Предыдущий поединок команды Болонья был сыгран против "Фиорентина" - 13.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Байер - 17.03.2022, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
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