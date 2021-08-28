Болонья - Аталанта онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Болонья и Аталанта 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.

За последние 18 встреч когда команда Болонья играла дома, команда Болонья выиграла 7 раз, 4 сыграла в ничью и 7 победы команды Аталанта. Разница голов 24-22 в пользу команды Болонья.

Во время последних 37 встреч, команда Болонья выиграла 8 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 58-40 в пользу команды Аталанта

Игры прошлого года: 2-2 (Болонья дома) и 5-0 (Аталанта дома).

Вы знали, что Болонья забил 38% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Болонья забил 3% голов между минутами 16-30? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Аталанта забил 26% голов между минутами 76-90?

Болонья не забивает в 5 из их 14 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Аталанта не забивает в 4 из их 14 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Musa Barrow отдал больше всего передач в Болонья с 4 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)

Aaron Hickey получил больше всего желтых карточек (7) в Болонья. Ruslan Malinovskyi получил 7 в Аталанта.

Болонья выигрывает первый тайм в 16% матчей, Аталанта выигрывает в 44% матчей.

Болонья выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Аталанта выигрывает в 44%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Болонья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Болонья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Болонья's.

У команды Болонья серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Болонья (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Болонья выиграла 1, команда Аталанта выиграла 2, 2 ничьи.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Болонья.

Команда Болонья выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Болонья забивает 0.8 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 1.8 гола против команды Болонья (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Болонья и Аталанта - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Болонья и Аталанта - 1.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Обе команды не забили в своем последнем матче.