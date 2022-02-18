Шахтер - Рига онлайн трансляция матча

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Рига (Рига) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 16:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Астана - 18.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Рига (Рига)
Год основания Рига (Рига): 2015
Страна: Латвия
Предыдущий поединок команды Рига был сыгран против Линкольн Ред Импс - 26.08.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Линкольн Ред Импс.
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