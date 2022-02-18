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Шахтер - Рига онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 19 февраля 2022, 16:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
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50'
Рига
Рига
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
35%
Ничья
35%
Рига
29%
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
18.02.2022 - 16:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Астана В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
15.02.2022 - 16:00 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 16:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
31.01.2022 - 16:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Црвена Звезда В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.01.2022 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
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Последние матчи - Рига
Лига конференций 2021/2022
26.08.2021 - 19:00 Линкольн Ред Импс 3 - 1 Завершен Рига П
Лига конференций 2021/2022
19.08.2021 - 20:00 Рига 1 - 1 Завершен Линкольн Ред Импс Н
Лига конференций 2021/2022
12.08.2021 - 21:00 Хибернианс 1 - 4 Завершен Рига В
Лига конференций 2021/2022
05.08.2021 - 20:00 Рига 0 - 1 Завершен Хибернианс П
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 21:00 Шкендия 0 - 1 Завершен Рига В
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
35%
Ничья
35%
Рига
29%
Трансляция
45'
Минчев крайне неудачно подстроился под мяч после передачи Нгонды. Удар болгарина не нёс никакой угрозы воротам Пятова.
40'
Опасный момент
Очень близки к голу были шахтёровцы! Додо выдал идеальный пас на открывавшегося по центру Соломона. Вот только израильтянин не замкнул передачу, не дотянувшись до мяча.
37'
Пуриньш опередил Додо в борьбе за мяч. Очень рисковал вратарь, покидая ворота, но риск был полностью оправдан.
35'
Опасный момент
Камесс вывалился один на один с Пятовым, но послал мяч мимо ворот! Это уже не первая серьёзная оплошность обороны Шахтёра в сегодняшнем поединке.
31'
Замена
Рига полностью сменила состав. На поле вышли Пуриньш, Нгонда, Рамос, Уэсли, Камесс, Кришс, Куракинс, Минчев, Муса и Петерсонс.
31'
Замена
Пятов в перерыве заменил Трубина, а Додо – Погорилого.
31'
Свисток
Второй тайм начался.
Абсолютно закономерные нули в первом тайме. Равную игру без голевых моментов мы наблюдали.
30'
Свисток
Перерыв.
28'
Желтая карточка
Фарина был предупреждён за грубую игру против Юрченко.
25'
Разворачивалась перспективная атака горняков, но Погорилый не рассчитал силу передачи на Нереса. Мяч потерян.
20'
Филиппов пробивал по воротам с передачи Барнса. Можно отметить атаку латвийцев в целом, но завершение оставляет желать лучшего.
16'
Прошёл заброс в штрафную площадь донетчан. Барнс не сумел обработать мяч, позволив тем самым Трубину вступить в игру.
13'
Нерес выполнил слишком сильную подачу. У Соломона не было шансов догнать мяч.
11'
Снова Соломон выступает завершителем атаки и снова его удар приходится в одного из игроков оборонительной линии.
7'
Опасный момент
Провал в обороне горняков привёл к выходу Лукили один на один с Трубиным. Голкипер выручил свою команду, не позволив оппоненту себя обойти.
4'
Быструю атаку провёл Шахтёр. Соломон завершал наступление фирменным смещением в центр, но его удар был заблокирован защитником.
1'
Свисток
Матч начался.
Команды сыграют два тайма по 30 минут.
Инфо
Стартовый состав Шахтёра: Трубин – Булеза, Фарина, Бондарь (к), Конопля – Бондаренко, Судаков, Педриньо – Соломон, Погорилый, Нерес.
Инфо
Стартовый состав Риги: Озолс – Черномордийс (к), Андрессон, Марчинко, Юрковскис – Пецос, Юрченко, Вакулко – Барнс, Филиппов, Лукили.
Шахтёр завершает подготовку к возобновлению сезона спаррингом с Ригой, цвета которой защищают украинцы Вакулко, Юрченко и Филиппов.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию контрольного матча Шахтёр – Рига.
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Анонс матча Шахтер - Рига 19.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Рига (Рига) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Рига можно посмотреть 19.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Рига, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Астана - 18.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Рига (Рига)
Год основания Рига (Рига): 2015
Страна: Латвия

Предыдущий поединок команды Рига был сыгран против Линкольн Ред Импс - 26.08.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Линкольн Ред Импс.

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