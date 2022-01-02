Реал - Хетафе онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иХетафе, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом

За последние 17 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 15 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Хетафе. Разница голов 50-12 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 34 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 24 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Хетафе выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-28 в пользу команды Реал Мадрид

Последняя гостевая победа Хетафе над Реал Мадрид была в 2008

Игры прошлого года: 2-0 (Реал Мадрид дома) и 0-0 (Хетафе дома).

Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Хетафе забил 21% голов между минутами 0-15?

Хетафе не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Хетафе в последних 13 встречах.

Хетафе получил 7 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига

Реал Мадрид не забивает в 4 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Хетафе не забивает в 9 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 10-4-1

Выездная статистика Хетафе в сезоне 0-7-8

Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 24 голами. Enes Unal забил 14 раз за Хетафе

Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 10 передачами. Mauro Arambarri лучший распасовщик Хетафе (5 передач)

Casemiro получил больше всего желтых карточек (9) в Реал Мадрид. Damian Suarez получил 12 в Хетафе.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 37% матчей, Хетафе выигрывает в 23% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Хетафе выигрывает в 23%.

Победителем прошлой встречи была команда Хетафе.

В их последнюю встречу команда Хетафе победила в 1 гол(а).

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Хетафе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Хетафе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Хетафе.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Хетафе's.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Хетафе (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Хетафе выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Хетафе.

Команда Хетафе выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Реал Мадрид забивает 1.8 гола за матч против команды Хетафе, а Хетафе забивает 0.2 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Хетафе - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Хетафе - 1.4.