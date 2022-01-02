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Реал - Хетафе онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 09 апреля 2022, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Цесар Сото Градо
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
1 - 0
Обновить
перерыв
Хетафе
Хетафе
Ход матча
38' Карлос Каземиро
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Реал
36%
Ничья
29%
Хетафе
36%
П1: 1.74 Х: 2.79 П2: 8.77
П1: 1.67 Х: 2.63 П2: 7.50
П1: 1.74 Х: 2.79 П2: 8.77
П1: 1.74 Х: 2.79 П2: 8.77
П1: 1.65 Х: 2.95 П2: 9.20
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иХетафе, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 17 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 15 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Хетафе. Разница голов 50-12 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 34 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 24 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Хетафе выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-28 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя гостевая победа Хетафе над Реал Мадрид была в 2008
  • Игры прошлого года: 2-0 (Реал Мадрид дома) и 0-0 (Хетафе дома).
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Хетафе забил 21% голов между минутами 0-15?
  • Хетафе не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Хетафе в последних 13 встречах.
  • Хетафе получил 7 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига
  • Реал Мадрид не забивает в 4 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Хетафе не забивает в 9 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 10-4-1
  • Выездная статистика Хетафе в сезоне 0-7-8
  • Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 24 голами. Enes Unal забил 14 раз за Хетафе
  • Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 10 передачами. Mauro Arambarri лучший распасовщик Хетафе (5 передач)
  • Casemiro получил больше всего желтых карточек (9) в Реал Мадрид. Damian Suarez получил 12 в Хетафе.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 37% матчей, Хетафе выигрывает в 23% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Хетафе выигрывает в 23%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Хетафе.
  • В их последнюю встречу команда Хетафе победила в 1 гол(а).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Хетафе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Хетафе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Хетафе.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Хетафе's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Хетафе (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Хетафе выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Хетафе.
  • Команда Хетафе выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивает 1.8 гола за матч против команды Хетафе, а Хетафе забивает 0.2 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Хетафе - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Хетафе - 1.4.
  • Реал Мадрид забивает 1.89 гола, играя дома, а Хетафе забивает 0.8 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Реал
14
Побед
19
Игр
2
Побед
Хетафе
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
09.02.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Хетафе
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.09.2020 - 13:00 Реал 6 - 0 Завершен Хетафе
Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Челси 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
09.03.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен В
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Последние матчи - Хетафе
Чемпионат Испании 2021/2022
02.04.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
18.03.2022 - 22:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Хетафе Н
Чемпионат Испании 2021/2022
12.03.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2021/2022
05.03.2022 - 17:15 Эспаньол 2 - 0 Завершен Хетафе П
Чемпионат Испании 2021/2022
26.02.2022 - 17:15 Хетафе 2 - 2 Завершен Алавес Н
Показать больше
Главные события
ГООЛ! Карлос Каземиро
38'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Реал
36%
Ничья
29%
Хетафе
36%
П1: 1.74 Х: 2.79 П2: 8.77
П1: 1.67 Х: 2.63 П2: 7.50
П1: 1.74 Х: 2.79 П2: 8.77
П1: 1.74 Х: 2.79 П2: 8.77
П1: 1.65 Х: 2.95 П2: 9.20
Составы команд
1
Тибо Куртуа
12
Марсело
4
Давид Алаба
14
Милитан, Эдер
17
Лукас Васкес
25
Эдуардо Камавинга
14
Карлос Каземиро
15
Федерико Вальверде
20
Винисиус Жуниор
9
Карим Бензема
21
Родриго
13
Давид Сориа
22
Дамиан Суарес
15
Куэнка Хорхе
21
Джене Даконам
23
Стефан Митрович
17
Матиас Оливера
11
Аленья, Карлес
20
Максимович Неманья
10
Villar, Gonzalo
16
Энес Юнал
25
Борха Майораль
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
    38
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 4
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 16
    Энес Юнал
  • 25
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 11
    Аленья, Карлес
    Полузащитник
  • 20
    Максимович Неманья
  • 10
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
  • 22
    Дамиан Суарес
    Защитник
  • 15
    Куэнка Хорхе
  • 21
    Джене Даконам
  • 23
    Стефан Митрович
    Защитник
  • 17
    Матиас Оливера
    Защитник
  • 13
    Давид Сориа
Запасные игроки
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Кике Флорес
Статистика матча
76%
Владение мячом
24%
4
Удары мимо
4
Штрафные
10
1
Офсайды
4
Удары в створ
7
Угловые
Сейвы
3
9
Фолы
4
3
Блокировано ударов
2
ЖК
Трансляция
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Опасный момент
Вінісіус від лівого кута штрафного закрутив удар у руки Сорії.
45'
Инфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 1 хв.
45'
Желтая карточка
Вальверде у підкаті в центрі поля полетів у ноги Вільяру.
44'
Желтая карточка
Каземіро пішов у накладку проти Аленья на чужій половині.
42'
Уголовой
Вище воріт головою пробив Бензема на завершення подачі кутового з правого флангу.
40'
Сорія в центрі штрафного перехопив простріл з правого флангу від Бензема.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вінісіус зовнішньою стороною стопи подав від лівого кута штрафного на голову Каземіро, який полетів рибкою до воротарського!
35'
Майораль проштовхнув м'яча на лівий фланг штрафного, проте підкат Алаби його одразу ж наздогнав.
34'
Камавінга дальнім пострілом із центральної зони відправив м'яча над воротами.
32'
Вінісіус із лівого флангу стріляв вздовж штрафного, проте одразу двоє суперників перед ним пішли у підкат.
31'
Аленья був збитий підкатом Каземиіро біля входу на лівий фланг штрафного.
29'
Олівера на рівному місці віддав м'яча суперникам на лівому фланзі атаки.
27'
Сорія на близькому виході перехопив подачу з правого флангу від Васкеса.
25'
Вальверде подавав із лівого флангу, проте спрямував м'яча за лицьову.
24'
Захисники перехопили подачу Даміана зі штрафного на правому фланзі.
22'
Аленья завершував просування лівим флангом атаки дальнім пострілом, проте влучив у Алабу.
20'
Опасный момент
Джене отримав м'яч поміж ніг від Вінісіуса на правому фланзі оборони, проте потім бразилець низом пробив фактично в голкіпера.
19'
Опасный момент
Вальверде опинився на лівому фланзі штрафного під час передачі на хід, проте Сорія потім упорався з його пострілом із гострого кута!
18'
Каземіро закидав із правого флангу, проте поцілив у голову захиснику.
16'
Аут на лівому фланзі заробив Марсело під час спроби зачепитися за м'яч.
14'
Опасный момент
Васкес від правого кута штрафного поцілив у сітку з зовнішнього боку біля ближньої стійки.
13'
Вільяра збив Бензема під час пресингу на чужій половині поля.
11'
Марсело з лівого флангу подав до рук Сорії.
10'
Гості у повільному темпі розкатують м'яч у центрі поля.
8'
Опасный момент
Сорія по центру воріт зупинив із другої спроби дальній постріл Марсело з лівого флангу.
7'
Простріл з правого флангу від Васкеса Аленья перевів на кутовий.
5'
Зі входу на лівий фланг штрафного майданчика Бензема закрутив м'яч над воротами.
4'
Офсайд
Офсайд! Алаба закинув м'яч уперед зі своєї половини поля, Родріго зупинив його в офсайд для Бензема, після чого Карім переграв голкіпера.
2'
Закидали на хід Вінісіусу на лівий фланг атаки, проте Джене прибрав його від м'яча.
1'
Спостерігаємо володіння м'ячем із боку Реалу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Реал іде на першій сходинці з 69 очками за 30 матчів, а Хетафе набрав 32 бали за стільки ж ігор, тому розташувався на 14-му місці.
Запасні: Рубен, Конде, Кабако, Гастон, Флорентіно, Вітоло, Сандро, Йокушлу, Іглесіас, Оскар.
Хетафе: Сорія — Куенка, Джене, Мітровіч — Даміан, Аленья, Вільяр, Максімовіч, Олівера — Унал, Майораль.
Запасні: Лунін, Фуїдіас, Карвахаль, Начо, Кроос, Модріч, Асенсіо, Бейл, Себальос.
Реал: Куртуа — Л. Васкес, Мілітао, Алаба, Марсело — Камавінга, Каземіро, Вальверде — Родріго, Бензема, Вінісіус.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Сесар Сото Градо (Ріохо, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 31-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал и Хетафе.
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Анонс матча Реал - Хетафе 09.04.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Хетафе (Хетафе) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 09.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Хетафе (Хетафе):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Хетафе, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Хетафе и Реал в предыдущем футбольном матче 02.01.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Кике Флорес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Хетафе можно посмотреть 09.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Хетафе, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Челси - 06.04.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Хетафе (Хетафе)
Год основания Хетафе (Хетафе): 1983
Страна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Предыдущий поединок команды Хетафе был сыгран против Мальорка - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Хетафе.

Следите за результатами матча Реал - Хетафе онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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