Интер - Милан онлайн трансляция матча

За последние 31 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 10 победы команды Милан. Разница голов 49-47 в пользу команды Интер.

Во время последних 68 встреч, команда Интер выиграла 27 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 92-85 в пользу команды Интер

Интер не проигрывает в последних 9 играх.

Милан не проигрывает в последних 13 играх.

Милан не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Результат первой игры Милан - Интер 0-0.

Интер забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Милан не пропускает в 7 матчах подряд.

Интер выигрывает первый тайм в 47% матчей, Милан выигрывает в 50% матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Милан выигрывает в 50%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Недавнее выступление команды Интер в "Кубок Италии" лучше, чем у команды Милан.

У команды Милан серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 2, команда Милан выиграла 1, 2 ничьи.

Интер забивает 1.4 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 0.8 гола против команды Интер (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Милан - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Милан - 1.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Кубок Италии".

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Интер забивает 2.52 гола, играя дома, а Милан забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).