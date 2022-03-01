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Интер - Милан онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 19 апреля 2022, 22:00
Главный судья: Маурицио Мариани
Рейтинг матча:
Интер
Милан
2 - 0
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62'
Милан
Милан
Ход матча
4' Лаутаро Мартинес 35' Тео 40' Лаутаро Мартинес
46' Сандро Тонали Вышел: Браим Диас 46' Саелемакезерс, Алексис Вышел: Messias, Junior 50' Милан Шкриниар
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Интер
36%
Ничья
29%
Милан
36%
П1: 2.49 Х: 2.67 П2: 3.70
П1: 2.60 Х: 2.63 П2: 2.88
П1: 2.49 Х: 2.67 П2: 3.70
П1: 2.49 Х: 2.67 П2: 3.70
П1: 2.60 Х: 2.55 П2: 3.45
Интересные факты
  • За последние 31 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 10 победы команды Милан. Разница голов 49-47 в пользу команды Интер.
  • Во время последних 68 встреч, команда Интер выиграла 27 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 92-85 в пользу команды Интер
  • Интер не проигрывает в последних 9 играх.
  • Милан не проигрывает в последних 13 играх.
  • Милан не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Результат первой игры Милан - Интер 0-0.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Милан не пропускает в 7 матчах подряд.
  • Интер выигрывает первый тайм в 47% матчей, Милан выигрывает в 50% матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Милан выигрывает в 50%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Кубок Италии" лучше, чем у команды Милан.
  • У команды Милан серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 2, команда Милан выиграла 1, 2 ничьи.
  • Интер забивает 1.4 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 0.8 гола против команды Интер (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Милан - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Милан - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Кубок Италии".
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Интер забивает 2.52 гола, играя дома, а Милан забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Интер имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Личные встречи
Интер
12
Побед
26
Игр
5
Побед
Милан
Кубок Италии 2021/2022
01.03.2022 - 22:00 Милан 0 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 19:00 Интер 1 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
21.02.2021 - 16:00 Милан 0 - 3 Завершен Интер
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
15.04.2022 - 20:00 Специя 1 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.04.2022 - 19:00 Интер 2 - 0 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.03.2022 - 19:00 Интер 1 - 1 Завершен Фиорентина Н
Чемпионат Италии 2021/2022
13.03.2022 - 21:45 Торино 1 - 1 Завершен Интер Н
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
15.04.2022 - 22:00 Милан 2 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2021/2022
10.04.2022 - 21:45 Торино 0 - 0 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2021/2022
04.04.2022 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2021/2022
19.03.2022 - 21:45 Кальяри 0 - 1 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
12.03.2022 - 21:45 Милан 1 - 0 Завершен Эмполи В
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Главные события
Милан Шкриниар
50'
46'
Сандро Тонали
Вышел: Браим Диас
46'
Саелемакезерс, Алексис
Вышел: Messias, Junior
ГООЛ! Лаутаро Мартинес
40'
35'
Тео
ГООЛ! Лаутаро Мартинес
4'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Интер
36%
Ничья
29%
Милан
36%
П1: 2.49 Х: 2.67 П2: 3.70
П1: 2.60 Х: 2.63 П2: 2.88
П1: 2.49 Х: 2.67 П2: 3.70
П1: 2.49 Х: 2.67 П2: 3.70
П1: 2.60 Х: 2.55 П2: 3.45
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 10
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
    40 4
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
    50
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
    46
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 8
    Сандро Тонали
    46
  • 22
    Тео
    35
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
3
Удары в створ
3
7
Штрафные
13
5
Угловые
3
12
Фолы
7
45%
Владение мячом
55%
2
Удары мимо
2
2
Блокировано ударов
1
3
Сейвы
1
1
ЖК
1
1
Офсайды
Трансляция
54'
Эрнандес взял инициативу на себя и пожалел об этом. Его удар в дальний угол оказался крайне неточным.
51'
Желтая карточка
Шкриньяр грубо встретил своего оппонента. Заслуженная жёлтая карточка.
49'
Кесье головой пробивал по воротам соперника. Ханданович занял правильную позицию, что позволило ему забрать мяч в руки.
46'
Замена
Пиоли предпринимает попытку переломить ход игры двойной заменой. Диас и Мессиас вышли на поле вместо Тонали и Салемакерса.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Прагматизм Интера приносит свои плоды. Уже в первом тайме коллектив Индзаги добывает солидное преимущество над соперником, делая большой шаг навстречу финалу.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
40'
Гоооол!!!
Удваивает преимущество Интер! Мартинес изящно пербросил Меньяна, несвоевременно покинувшего рамку ворот. Это весомая заявка на победу в сегодняшнем матче!
35'
Желтая карточка
Эрнандес получает предупреждение. Необязательный фол совершил француз.
30'
Ханданович парирует коварный удар Салемакерса с дальней дистанции.
28'
Наконец россонери начинают угрожать воротам соперника. Леау наносил опасный удар в ближний угол.
25'
У Милана серьёзное преимущество во владении мячом, но извлечь из этого пользу парни Пиоли пока не могут.
20'
Нерадзурри не воспользовались стандартным положением. Чалханоглу из перспективной позиции пробил мимо цели.
15'
Томори нивелировал угрозу воротам своей команды, помешав Чалханоглу нанести прицельный удар с линии штрафной.
12'
Кесье здорово подключился к атаке из глубины, но не сумел точно пробить по воротам.
9'
Серия угловых в исполнении номинальных гостей успехом не увенчалась.
4'
Гоооол!!!
Интер открывает счёт в самом дебюте встречи! Забитый мяч в активе Мартинеса. Аргентинец воспользовался свободным пространством, чтобы замкнуть прострел Дармиана.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Интера: Ханданович (к) – Бастони, де Врей, Шкриньяр – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дармиан – Корреа, Мартинес.
Инфо
Стартовый состав Милана: Меньян – Эрнандес, Томори, Калюлю, Калабрия (к) – Кесье, Тонали, Беннасер – Леау, Жиру, Салемакерс.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/2 финала Кубка Италии Интер – Милан.
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Анонс матча "Интер" - Милан 19.04.2022, Кубок Италии

Матч между командой "Интер" (Милан) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021/2022.

Дата проведения матча: 19.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Интер" (Милан) и командой Милан (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и "Интер" в предыдущем футбольном матче 01.03.2022 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Милан можно посмотреть 19.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команды "Интер" был сыгран против "Специя" - 15.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Дженоа - 15.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча "Интер" - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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