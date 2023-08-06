Полесье - Рух онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Полесье (Житомир) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Tsentralnyi Stadion.
Дата проведения матча: 12.08.2023
Время начала матча: 17:00
Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против СК Днепр-1 - 06.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Ворскла - 06.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.
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