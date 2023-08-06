Полесье - Рух онлайн трансляция матча

Команды попытались было поактивничать первые минут 15, но затем подсели. Полесье больше владело инициативой, больше играло на атаку и даже создавало некоторые интересные подходы, но без голов. У Руха впереди пока что ничего нет. Ну и счет 0:0 к перерыву