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Полесье - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 августа 2023, 17:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
0 - 0
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54'
Рух
Львов
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Ход матча
8' Александр Назаренко 35' Didyk, Roman
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
35%
Ничья
32%
Рух
32%
Интересные факты
  • FC Polissya имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • FC Polissya не проигрывает в последних 4 играх.
  • FC Polissya выигрывает первый тайм в 64% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 25% матчей.
  • FC Polissya выигрывает первую половину матча в 64% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 25%.
  • Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • FC Polissya забивает 2.21 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Polissya забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya's.
Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
28.07.2023 - 19:00 Верес 0 - 2 Завершен Полесье В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
12.07.2023 - 18:30 Полесье 3 - 2 Завершен Хартберг В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Полесье 1 - 1 Завершен Рапид Н
Первая лига Украины 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Полесье 2 - 1 Завершен ЛНЗ В
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 19:00 Рух 4 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершен Заря В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
21.07.2023 - 11:00 Рух 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершен Прикарпатье В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 14:00 Рух 0 - 0 Завершен Эпицентр Н
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Главные события
35'
Didyk, Roman
Александр Назаренко
8'
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
35%
Ничья
32%
Рух
32%
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 7
    Александр Назаренко
    Полузащитник
    8
  • 8
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 18
    Makouana, Beni
    Нападающий
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Полузащитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 11
    Вив Соломон-Отабор
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Вратарь
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
    35
  • 35
    Edson Fernando
    Полузащитник
  • 63
    Марко Сапуга
    Полузащитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 91
    Teslyuk, Denys
    Нападающий
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Защитник
  • 93
    Roman, Vitaliy
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Kalitvintsev, Yuriy
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
5
Штрафные
7
6
Фолы
4
1
ЖК
1
4
Удары в створ
Угловые
2
1
Офсайды
1
Сейвы
4
3
Удары мимо
LIVE
Трансляция матча Полесье - Рух
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
46'
Свисток
Начался второй тайм!
46'
Замена
Танковский в перерыве вышел у Полесья вместо Мустафаева
Команды попытались было поактивничать первые минут 15, но затем подсели. Полесье больше владело инициативой, больше играло на атаку и даже создавало некоторые интересные подходы, но без голов. У Руха впереди пока что ничего нет. Ну и счет 0:0 к перерыву
45+1'
Свисток
Все, свисток на перерыв, 0:0 у нас пока что
45'
Инфо
1 минуту компенсировано к первому тайму
45'
Снова навес от Полесье, но Назаренко - не Будковский, не дотягивается до мяча
43'
А вот Кравченко навесил на макушку Будковского, форвард пробовал пробивать, но лишь срезал мяч в сторону ворот
42'
Катится к перерыву матч. Ничего особо интересного сейчас не происходит
39'
А вот! Кравченко с фланга решил закрутить прямо в ворота, но Ледвий не спит, на месте кипер Руха
37'
А вот Назаренко с фланга вроде и неплохо на силу прострелил, но никто из партнеров не успел этот прострел замкнуть
34'
Желтая карточка
Роман наступил на ногу Назаренко. Получил желтую
33'
Инфо
А Колос в параллельном матче забил Вересу
32'
Сапуга наткнулся на арбитра, рефери даже баллончик с краской потерял
31'
Минутная пауза у нас, попили воды команды
30'
Соломон прошелся фланга, скинул мяч Роману, который и упустил его за лицевую
26'
В целом игра сейчас не очень шустрая у нас. Обе команды не спешат, а может подустали уже по жаре
24'
Смоляков с фланга со штрафного вешал. Перебил так, что ушел мяч куда-то в сторону трибун
22'
Крушинский с фланга подал на 11 метров, Мустафаеву было пробивать не очень удобно, но Эмиль таки исхитрился, но пробил прямо в руки киперу гостей
20'
Офсайд
Климчук залез в офсайд после дальнего заброса в зону
19'
Все-таки мелких фолов и остановок у нас хватает, от этого рваная игра
18'
Назаренко подтолкнул Дидыка. Этого хватило для фола, хотя казалось, что была игра корпус в корпус
16'
Рух пока что не может нормально выйти в атаку. Атакующая линия гостей молчит
13'
Опасный момент
Назаренко врывался, в борьбе все-таки протолкнул мяч на Будковского, но Филипп ударил не очень хорошо - ковырнул мимо ворот, при этом помешал форварду нормально ударить Макуана
11'
Полесье сейчас поактивнее выглядит, пытаются хозяева найти подходы к чужим воротам
8'
Желтая карточка
Назаренко желтая, за симуляцию. Как не вспомнить скандальный эпизод с пенальти для Днепра-1 в прошлом сезоне
6'
Смалийчук на матче. Да да, тот самый
5'
Опасный момент
Ох как! После навеса с фланга Чоботенко головой пробивает, и Ледвий в игре! Первый опасный момент в матче!
3'
Штрафной для Руха на фланге - пошел навес во вратарскую, но Бойко переводит на угловой
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Запасные Руха: Панькив, Квасница, Холод, Слюсар, Довгий, Лях, Таллес, Плюман, Рунич, Мысык, Пастух
Инфо
Стартовый состав Руха: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Теслюк, Притула, Климчук, Соломон
Инфо
Запасные Полесья: Кудрик, Шастал, Янаков, Гитченко, Козак, Танковский, Шаповал, Поспелов
Инфо
Стартовый состав Полесья: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Огиря, Крушинский, Мустафаев, Маккуанно, Назаренко, Будковский
Рух довольно неожиданно отпраздновал две победы в двух матчах - над Зарей и Ворсклой
Полесье в первых двух турах один матч выиграло у Вереса, во втором уступило Днепру-1
Инфо
Матч начнется в 17:00, судить поединок будет Максим Козыряцкий. Также на поединке будет ВАР
Добрый день всем любителям украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 3-го тура УПЛ, в котором Полесье примет Рух.
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Анонс матча Полесье - Рух 12.08.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Полесье (Житомир) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 12.08.2023
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - Рух можно посмотреть 12.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Полесье - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против СК Днепр-1 - 06.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Ворскла - 06.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

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