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Рух - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 августа 2023, 19:00 - Skif Stadium . Трансляция: Спорт 1
Главный судья: Новохатный, Владимир
Рейтинг матча:
Рух
Львов
До начала
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
Кто победит?
64 Пользователей сделало свой выбор
Рух
38%
Ничья
27%
Колос
36%
Интересные факты
  • Во время последних 9 встреч, команда FC Rukh Lviv выиграла 3 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-7 в пользу команды Колос Ковалёвка
  • Последняя домашняя победа FC Rukh Lviv над Колос Ковалёвка была в 2017
  • В прошлом сезоне Колос Ковалёвка выиграл обе игры против FC Rukh Lviv (2-0 дома и 1-0 на выезде)
  • FC Rukh Lviv выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • FC Rukh Lviv имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • FC Rukh Lviv выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 4 играх.
  • Год назад, FC Rukh Lviv была на 16 месте в таблице с 0 очками. Сейчас они на 1 месте с 9 очками.
  • Колос Ковалёвка не пропускает в 4 матчах подряд.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 24% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 28% матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 28%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.
  • В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 1, команда Колос Ковалёвка выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • Команда FC Rukh Lviv выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • FC Rukh Lviv забивает 0.8 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 1.4 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Колос Ковалёвка - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Колос Ковалёвка - 1.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.5 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 0.53 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
2
Побед
7
Игр
4
Побед
Колос
Премьер-лига 2022/2023
12.03.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Рух
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Полесье 0 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 19:00 Рух 4 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершен Заря В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
21.07.2023 - 11:00 Рух 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершен Прикарпатье В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
28.07.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Колос Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Показать больше
Кто победит?
64 Пользователей сделало свой выбор
Рух
38%
Ничья
27%
Колос
36%
Трансляция
Инфо
Арбитр — Владимир Новохатный.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Руха (4-3-3): Ледвий — Роман, Дидык, Слюбик, Сыч — Притула, Эдсон, Сапуга (к) — Плюман, Климчук, Соломон-Отабор. Главный тренер — Виталий Пономарёв.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Колоса:
Рух начал этот сезон с трёх побед: над Зарёй, Ворсклой и Полесьем. Колос потерял очки в матче первого тура против Оболони, но затем уверенно обыграл Черноморец и Верес.
Встреча лидеров чемпионата. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура УПЛ Рух – Колос.
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Анонс матча Рух - Колос 19.08.2023, Премьер-лига

Матч между командой Рух (Львов) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 19.08.2023
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Колос в предыдущем футбольном матче 12.03.2023 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Колос можно посмотреть 19.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Полесье - 12.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Верес - 12.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.

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