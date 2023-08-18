Рух - Колос онлайн трансляция матча

Во время последних 9 встреч, команда FC Rukh Lviv выиграла 3 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-7 в пользу команды Колос Ковалёвка

Последняя домашняя победа FC Rukh Lviv над Колос Ковалёвка была в 2017

В прошлом сезоне Колос Ковалёвка выиграл обе игры против FC Rukh Lviv (2-0 дома и 1-0 на выезде)

FC Rukh Lviv выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

FC Rukh Lviv имеет выигрышную серию из 3 матчей.

FC Rukh Lviv выиграл 3 домашних матчей подряд.

FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 4 играх.

Год назад, FC Rukh Lviv была на 16 месте в таблице с 0 очками. Сейчас они на 1 месте с 9 очками.

Колос Ковалёвка не пропускает в 4 матчах подряд.

FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 24% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 28% матчей.

FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 28%.

Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.

В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 1 гол(а).

Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.

FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.

Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 1, команда Колос Ковалёвка выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.

Команда FC Rukh Lviv выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.

FC Rukh Lviv забивает 0.8 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 1.4 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Колос Ковалёвка - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Колос Ковалёвка - 1.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.