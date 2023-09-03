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ЛНЗ - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 сентября 2023, 13:00 - Центральный стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Kalonov, Oleksandr
Рейтинг матча:
ЛНЗ
Черкассы
1 - 1
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66'
Рух
Львов
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Ход матча
7' Геннадий Пасич 36' Norenkov, Denys 38' Prytula, Ostap
47' Edson Fernando 55' Didyk, Roman 55' Prytula, Ostap Вышел: De Paula, Talles Brener 55' Runic, Vasyl
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
34%
Ничья
25%
Рух
41%
П1: 4.56 Х: 1.94 П2: 2.66
Интересные факты
  • LNZ Cherkasy без побед в последних 5 играх.
  • LNZ Cherkasy имеет проигрышную серию из 4 матчей дома
  • FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 6 играх.
  • LNZ Cherkasy не забивает в 2 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика LNZ Cherkasy в сезоне 0-0-3
  • LNZ Cherkasy не забивает в последних 3 матчах.
  • FC Rukh Lviv забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первый тайм в 44% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 25% матчей.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первую половину матча в 44% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 25%.
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 1-0 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды LNZ Cherkasy.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • У команды LNZ Cherkasy серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • LNZ Cherkasy забивает 1.69 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).
Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 13:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершен Металлист 1925 П
Кубок Украины 23-25
23.08.2023 - 16:00 Виктория 1 - 0 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 17:05 ЛНЗ 1 - 2 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 17:45 Кривбасс 1 - 0 Завершен ЛНЗ П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 17:00 Скала 1911 0 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Полесье 0 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 19:00 Рух 4 - 1 Завершен Ворскла В
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Главные события
55'
Didyk, Roman
55'
Prytula, Ostap
Вышел: De Paula, Talles Brener
55'
Runic, Vasyl
47'
Edson Fernando
38'
Prytula, Ostap
ГООЛ! Norenkov, Denys
36'
Геннадий Пасич
7'
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
34%
Ничья
25%
Рух
41%
П1: 4.56 Х: 1.94 П2: 2.66
Составы команд
Стартовый состав
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 34
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 71
    Лопиронок
    Защитник
  • 5
    Иван Калюжный
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Полузащитник
  • 16
    Денис Олейник
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 11
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
    7
  • 17
    Norenkov, Denys
    Защитник
    36
  • 19
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Вратарь
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 3
    Slyubyk, Bogdan
    Защитник
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
    55
  • 18
    Roman, Vitalii
    Защитник
  • 35
    Edson Fernando
    Полузащитник
    47
  • 63
    Марко Сапуга
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
    55 38
  • 99
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
    55
  • 11
    Вив Соломон-Отабор
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матча
1
ЖК
3
6
Штрафные
12
12
Фолы
6
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
52%
Владение мячом
48%
3
Удары мимо
2
1
Угловые
LIVE
Трансляция матча ЛНЗ - Рух
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
62'
Гоооол!!!
Гоооол! Рух!1:1! Веерная атака львовян, Квасница на фланге получил, сместился немного и без раздумий дал в дальний угол низом! Классно вышло!
61'
Таллес отважился на дальний удар, но не получился он - очень слабо
60'
Олейник молодец. на опыте может подержать мяч, когда нужно - подставится
57'
Уголовой
Угловой для ЛНЗ, но подача такая, что мяч улетел за лицевую
55'
Замена
Таллес и Квасница вместо Притулы и Рунича. Знакомые замены у Руха
54'
Желтая карточка
Дидыку желтая за подножку
52'
Слюбик или бил, или простреливал - в любом случае, ногу никто не подставил и мяч улетел за лицевую
50'
Опасный момент
Ох как Пасич классно - выкрутил позвонки защитнику львовян, вырезал в девятку - чуть не попал! Но какой же классный эпизод!
48'
Олейник дальний удар - ну это так, для разрядки, чтобы просто завершить атаку
47'
Желтая карточка
Эдсону желтая за грязный подкат под Бойко
46'
Свисток
Начался второй тайм! Без замен у нас!
Первый тайм у нас получился равный, но откровенно пресный. Моментов фактически не было до 36-й минуты, когда Норенков обокрал Слюбика и сразу же забил. В концовке свой момент создал и Рух, но Сапуга пробил мимо! на этом все, 1:0 к перерыву.
45+2'
Свисток
Все, свисток на перерыв! 1:0 в пользу ЛНЗ!
45'
Инфо
1 минуту компенсировал арбитр к первому тайму
44'
Опасный момент
Момент Руха! Соломон на фланге убежал от защитника, остро прострелил, Сапуга замыкал, но немного мимо пробил! Ух, момент действительно классный!
43'
У ЛНЗ задача сейчас простая - просто сохранить счет до перерыва
41'
Соломон с фланга вырезал в штрафную - прямо в руки киперу черкащан
39'
Рух пробует активизироваться в концовке тайма, но пока что без креатива
38'
Желтая карточка
Притула схватил Хобленко за футболку - желтая
36'
Гоооол!!!
Гооол! ЛНЗ! Норенков! Обокрал Слюбика после не самого удачного приема, выскочил под углом на Ледвия и пробил кипера! 1:0!
32'
Откровенно пресная у нас игра сегодня. ну пока что, во всяком случае
29'
Рунич со штрафного с довольно острого угла решил пробить по воротам, но на силу дал в стенку
7'
Желтая карточка
Также отметим, что Пасич еще на 7-й минуте получил горчичник, что мы упустили
27'
Опасный момент
Угловой для хозяев - и сразу опасно! После навеса центрбек Муравский пробил головой, но чуть мимо! Первый момент в матче!
24'
Дальний удар Сапуги - ну это так, куда-то далеко от ворот
22'
А вот мяч после рикошета в руки Ледвия прилетел. Ну хоть так...
20'
Рух пробует играть дальними забросами на Рунича, но пока что схема не работает
18'
Наумец по флангу пытался запустить Хобленко - во первых, очень сильно, во вторых, было похоже на офсайд
17'
И снова фол в центре поля - Хобленко зацепил соперника
15'
Калюжный зацепил Эдсона локтем, на газоне бразилец
12'
Вот Хобленко сфолил в атаке. Алексей, конечно, недоволен, но немного он подтолкнул соперника
10'
10 минут - полет нормальный, за этот отрезок обострений команды не придумали
7'
Пасич обыгрался с Олейником, Денис даже пробил, но там частокол ног и круглый никуда не прошел
6'
Спокойно все. ЛНЗ также не против покатать мяч на своей половине
4'
А вот хозяева перспективную атаку правым флангом разогнали, но прострел от Наумца не прошел
3'
Рух сразу взял мяч под контроль. ЛНЗ не протестует против такого развития событий
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Команды уже на поле
Инфо
Запасные Руха: Панькив, Лях, Холод, Довгий, Пидгурский, Альваренга, Пастух, Таллес, Федор, Квасница, Теслюк, Мысык
Инфо
Стартовый состав Руха: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Притула, Рунич, Соломон, Климчук
Инфо
Запасные ЛНЗ: Самойленко, Дубовый, Шестаков, Хамелюк, Тищенко, Тарасенко, Савин, Селин, Насонов, Прядун, Банада, Копыл
Инфо
Стартовый состав ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Наумец, Олейник, Бойко, Пасич, Норенков, Хобленко
У ЛНЗ дела не такие радостные - предпоследнее место и 4 набранных очка. Но зато у черкасщан новый главный тренер Олег Дулуб
Рух перед данным матчем находится на 5-м месте в таблице - три победы и две ничьи в пяти матчах
Инфо
Начнется поединок в 13:00, судить будет Александр Каленов. На матче также будет ВАР
Добрый день всем! 7-й тур УПЛ, матч ЛНЗ - Рух и текстовый онлайн поединка от UA-Футбол!
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Анонс матча ЛНЗ - Рух 17.09.2023, Премьер-лига

Поединок между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Центральный стадион.

Дата проведения матча: 17.09.2023
Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg Anatolevich и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ЛНЗ - Рух можно посмотреть 17.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ЛНЗ - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий поединок команды ЛНЗ был сыгран против СК Днепр-1 - 03.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Металлист 1925 - 03.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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