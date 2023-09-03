ЛНЗ - Рух онлайн трансляция матча

Анонс матча ЛНЗ - Рух 17.09.2023, Премьер-лига

Поединок между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Центральный стадион.

Дата проведения матча: 17.09.2023

Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg Anatolevich и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)

Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006

Страна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Предыдущий поединок команды ЛНЗ был сыгран против СК Днепр-1 - 03.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Металлист 1925 - 03.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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