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Полесье - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 сентября 2023, 15:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
До начала
00 : 00 : 00
ФК Минай
Минай
Смотреть трансляцию
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
47%
Ничья
27%
ФК Минай
27%
П1: 2.11 Х: 2.60 П2: 4.63
Интересные факты
  • Вы знали, что FC Polissya забил 70% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Минай без побед в последних 9 играх.
  • Минай пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • FC Polissya выигрывает первый тайм в 57% матчей, Минай выигрывает в 13% матчей.
  • FC Polissya выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Минай выигрывает в 13%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Минай.
  • В их последнюю встречу команда Минай победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • FC Polissya забивает 1.93 гола, играя дома, а Минай забивает 0.69 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Минай не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Минай в сезоне 0-1-2
  • Год назад, Минай была на 11 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 16 месте с 3 очками.
Прогноз на матч
Личные встречи
Полесье
1
Побед
4
Игр
2
Побед
ФК Минай
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 15:00 Полесье 1 - 2 Завершен ФК Минай
Вторая лига 2020
18.04.2019 - 16:00 Полесье 0 - 1 Завершен ФК Минай
Вторая лига 2018
04.11.2018 - 14:00 Полесье 1 - 0 Завершен ФК Минай
Вторая лига 2018/2019
01.09.2018 - 17:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Полесье
Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 15:03 Черноморец 1 - 0 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Полесье В
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 14:00 Агробизнес 0 - 2 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 17:05 ЛНЗ 1 - 2 Завершен Полесье В
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
47%
Ничья
27%
ФК Минай
27%
П1: 2.11 Х: 2.60 П2: 4.63
LIVE
Трансляция матча Полесье - ФК Минай
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Инфо
Арбитр — Дмитрий Евтухов.
Запасные: Кудрик (в), Поспелов (в), Огиря, Гитченко, Ариелсон, Янаков, Шастал, Кравченко, Козак, Крушинский, Мустафаев, Шаповал.
Инфо
Стартовый состав Полесья: Бойко — Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко — Танковский, Кушниренко — Макуана, Грицук (к), Назаренко — Будковский. Главный тренер — Юрий Калитвинцев.
Запасные: Кемкин (в), Ольховой (в), Вишневский, Гечев, Голуб, Демиденко, Кравчук, Одарюк, Панасенко, Ременяк, Солдат.
Инфо
Стартовый состав Миная: Бандура (к) — Немчанинов, Мельник, Чуев — Булеза, Рогозинский, Витенчук, Дмитрук — Кораблин, Гуничев, Твердохлеб. Главный тренер — Владимир Шаран.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го раунда УПЛ между Полесьем и Минаем.
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Последние матчи
Завершен 12:00 - Сегодня Кремень-2 Кремень-2 0 Скала 1911 Скала 1911 1 Завершен 22:15 - Вчера Фамаликан Фамаликан 1 Арока Арока 0 Завершен 22:00 - Вчера Алавес Алавес 0 Атлетик Атлетик 2 Завершен 22:00 - Вчера Монако Монако 0 Ницца Ницца 1 Завершен 22:00 - Вчера Бирмингем Сити Бирмингем Сити 0 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 0

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Анонс матча Полесье - ФК Минай 23.09.2023, Премьер-лига

Матч между командой Полесье (Житомир) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 23.09.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Полесье (Житомир) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Минай, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Полесье и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 30.09.2020 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - ФК Минай можно посмотреть 23.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Полесье - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Черноморец - 16.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против ФК Александрия - 16.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Полесье - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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