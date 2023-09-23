Полесье - ФК Минай онлайн трансляция матча

Матч между командой Полесье (Житомир) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Tsentralnyi Stadion.
Дата проведения матча: 23.09.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между клубами Полесье (Житомир) и командой ФК Минай (Минай):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Минай, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Полесье и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 30.09.2020 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Черноморец - 16.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против ФК Александрия - 16.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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