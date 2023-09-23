Полесье - ФК Минай онлайн трансляция матча

Вы знали, что FC Polissya забил 70% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Минай без побед в последних 9 играх.

Минай пропускает в каждом из последних 10 матчах.

FC Polissya выигрывает первый тайм в 57% матчей, Минай выигрывает в 13% матчей.

FC Polissya выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Минай выигрывает в 13%.

Победителем прошлой встречи была команда Минай.

В их последнюю встречу команда Минай победила в 1 гол(а).

Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

FC Polissya забивает 1.93 гола, играя дома, а Минай забивает 0.69 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.

Минай не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Минай в сезоне 0-1-2