ФК Минай - Оболонь онлайн трансляция матча

Минай без побед в последних 11 играх.

Минай сыграл 8 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

FC Obolon Kiev без побед в последних 4 играх.

Минай не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Obolon Kiev не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Минай в сезоне 0-2-2

Vadym Vitenchuk получил больше всего желтых карточек (3) в Минай. Vladyslav Pryimak получил 3 в FC Obolon Kiev.

Год назад, Минай была на 10 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 16 месте с 3 очками.

Минай пропускает в каждом из последних 12 матчах.

FC Obolon Kiev не забивает в последних 4 матчах.

Минай выигрывает первый тайм в 16% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 25% матчей.

Минай выигрывает первую половину матча в 16% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 25%.

Победителем прошлой встречи была команда Минай.

В их последнюю встречу команда Минай победила в 3 гол(а).

Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Obolon Kiev в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

FC Obolon Kiev's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

У команды FC Obolon Kiev серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Минай забивает 0.68 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).