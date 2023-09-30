ФК Минай - Оболонь онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 01.10.2023
Время начала матча: 13:00
История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Оболонь (Киев):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Минай, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Оболонь в предыдущем футбольном матче 23.11.2019 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Виктория - 27.09.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 23-25 и закончился победой команды Виктория.
Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший матч команды Оболонь был сыгран против Динамо - 27.09.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Оболонь.
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