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ФК Минай - Оболонь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 октября 2023, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Суспільне: Херсон
Главный судья: Afanasev, Oleksandr
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
До начала
00 : 00 : 00
Оболонь
Киев
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Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
40%
Ничья
30%
Оболонь
30%
П1: 3.05 Х: 2.25 П2: 3.20
Интересные факты
  • Минай без побед в последних 11 играх.
  • Минай сыграл 8 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • FC Obolon Kiev без побед в последних 4 играх.
  • Минай не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Obolon Kiev не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Минай в сезоне 0-2-2
  • Vadym Vitenchuk получил больше всего желтых карточек (3) в Минай. Vladyslav Pryimak получил 3 в FC Obolon Kiev.
  • Год назад, Минай была на 10 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 16 месте с 3 очками.
  • Минай пропускает в каждом из последних 12 матчах.
  • FC Obolon Kiev не забивает в последних 4 матчах.
  • Минай выигрывает первый тайм в 16% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 25% матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 16% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 25%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Минай.
  • В их последнюю встречу команда Минай победила в 3 гол(а).
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Obolon Kiev в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • FC Obolon Kiev's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • У команды FC Obolon Kiev серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Минай забивает 0.68 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Оболонь
Первая лига 2021
23.11.2019 - 14:00 ФК Минай 4 - 1 Завершен Оболонь
Первая лига 2019/2020
17.08.2019 - 17:00 Оболонь 4 - 3 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Кубок Украины 23-25
27.09.2023 - 14:15 Виктория 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 1 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Заря Н
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Последние матчи - Оболонь
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
28.08.2023 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
40%
Ничья
30%
Оболонь
30%
П1: 3.05 Х: 2.25 П2: 3.20
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Бандура Александр
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Защитник
  • 5
    Юрий Кравчук
    Защитник
  • 8
    Buleza, Andrii
    Защитник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Полузащитник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Защитник
  • 10
    Odaryuk, Volodimir
    Нападающий
  • 97
    Korablin, Timur
    Полузащитник
  • 19
    Gunichev, Yegor
    Нападающий
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Полузащитник
  • 23
    Александр Рыбка
    Вратарь
  • 24
    Егор Прокопенко
    Защитник
  • 16
    Павел Лукьянчук
    Защитник
  • 3
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 33
    Дмитрий Нагиев
    Защитник
  • 4
    Тарас Мороз
    Защитник
  • 17
    Руслан Черненко
    Полузащитник
  • 9
    Игорь Мединский
    Полузащитник
  • 55
    Сергей Суханов
    Защитник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Нападающий
  • 25
    Виталий Груша
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Володимир Шаран
  • Валерий Иващенко
LIVE
Трансляция матча ФК Минай - Оболонь
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В эфире
Суспільне: Херсон
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Александр Афанасьев.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Миная: Бандура (к) — Булеза, Немчанинов, Кравчук, Чуев, Дмитрук — Одарюк, Твердохлеб, Витенчук, Кораблин — Гуничев. Главный тренер — Владимир Шаран.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Оболони: Рыбка (к) — Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Нагиев — Груша, Мороз, Черненко, Мединский — Краснопир, Суханов. Главный тренер — Валерий Иващенко.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 9-го тура УПЛ Минай – Оболонь.
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Последние матчи
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Анонс матча ФК Минай - Оболонь 01.10.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 01.10.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Минай, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Оболонь в предыдущем футбольном матче 23.11.2019 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Оболонь можно посмотреть 01.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Виктория - 27.09.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 23-25 и закончился победой команды Виктория.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший матч команды Оболонь был сыгран против Динамо - 27.09.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Оболонь.

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